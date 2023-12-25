Гибель Михаила Евдокимова: как наказали "виновника" смертельного ДТП

В начале августа 2005 года в автомобильной катастрофе погиб известный артист Михаил Евдокимов, который несколькими месяцами ранее занял пост губернатора Алтайского края. Виновником ДТП был признан Олег Щербинский. Но вместо назначенных судом четырёх лет, он отсидел четыре месяца.

В тот роковой день Михаил Сергеевич торопился в село Полковниково на юбилей космонавта Германа Титова, который тоже был родом с Алтая. Вместе с ним в автомобиле были: супруга, водитель и охранник. Одновременно в том же направлении по трассе Бийск — Барнаул на День железнодорожника спешил составитель поездов Олег Щербинский.

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Спешивший отметить профессиональный праздник автомобилист собрался свернуть с трассы на озеро Уткуль и включил соответствующий поворотник. Водитель Евдокимова по неизвестным причинам стал обгонять железнодорожника с левой стороны, то есть по встречной полосе. По одной из версий, довольно странное решение было принято буквально в считанные мгновения — из-за скорости в 200 км/ч раздумывать было особо некогда. Произошло столкновение, в результате которого погиб артист, его телохранитель и охранник. Выжила в аварии только супруга Евдокимова.

Щербинского обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой ДТП и смерть людей. При этом сам железнодорожник утверждал — никаких правил он не нарушал, а на губернаторской иномарке отсутствовала сирена, благодаря которой транспортное средство имело бы преимущество на дороге. .

Несмотря на этот факт, Щербинского признали виновным и приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Адвокаты железнодорожника настаивали на проведении дополнительных экспертиз, но суд ходатайство отклонил. Сам же Щербинский виновным себя так и не признал.

По стране после вынесения приговора прокатилась волна митингов. Россияне встали на сторону осужденного мужчины. «Все мы — Щербинские», «Сегодня Щербинский — завтра ты» — с такими лозунгами выходили на улицы жители регионов.