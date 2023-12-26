Фото: 24-летняя дочь покойного лидера "Короля и Шута" Горшка вышла замуж

24-летняя Анастасия Шаботова, приемная дочь покойного фронтмена группы "Король и Шут" Михаила "Горшка" Горшенева, вышла замуж.

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Об этом девушка, презентующая себя как продюсер и автор цифрового контента, рассказала в соцсети, показав фото с церемонии.

Настя - дочь второй жены Горшка, Ольги. Когда пара поженилась, девочке было четыре года. При этом музыкант воспитывал приемную дочь как родную.

Российская газета

Два года назад Настя окончила Санкт-Петербургский государственный университет, стала фотографом. Девушка занимается, помимо прочего, и фондом памяти артиста.

Праздник молодые отметили в родном Санкт-Петербурге.

В комментариях - поздравления, подписчики отмечают, что отчим был бы рад.