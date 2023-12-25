Принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли на публику в сине-зеленых нарядах

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили службу в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке. Об этом сообщает People. Пара пришла на традиционное рождественское мероприятие со всеми детьми: 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. В этом году семья выбрала наряды зеленого и синего оттенка. Кейт Миддлтон предпочла водолазку, юбку, пальто с поясом Alexander McQueen и замшевые сапоги на каблуках. Каждое Рождество члены королевской семьи отправляются в церковь Святой Марии Магдалины на праздничную мессу. Затем они возвращаются в Сандрингем-Хаус, чтобы насладиться традиционным праздничным угощением из индейки. На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили свою ежегодную рождественскую открытку. 2023 год был знаменательным для Уильяма и Кейт, поскольку пара еще больше утвердилась в своих высоких королевских ролях принца и принцессы Уэльских. Ключевое место Уильяма в линии наследования было подчеркнуто в день коронации короля Карла III, когда он преклонил колени перед отцом, чтобы отдать дань уважения после коронации.