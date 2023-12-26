До Гагарина и Трошина: как летчик Проскуров получил внеочередное звание за бои в Испании

25 декабря Владимир Путин поручил присвоить внеочередное звание майора старшему лейтенанту Александру Трошину, который участвовал в освобождении Марьинки. Трошин несколько раз горел в танке, получил осколочное ранение, контузии, неоднократно спасал товарищей.

© Иван Проскуров.

В некоторых СМИ появились сообщения, что в СССР и России до Александра Трошина из старших лейтенантов внеочередное майорское звание получал лишь Юрий Гагарин - в 1961 году.

Александр Трошин

Но на самом деле внеочередное майорское звание получал не только первый космонавт планеты.

- В 1937 году Иосиф Сталин в представлении летчика Ивана Проскурова за бои в Испании к званию Героя Советского Союза зачеркнул звание старший лейтенант и написал сверху - майор, - говорит обозреватель "Родины", доктор философских наук Семен Экштут.

В том же 1937-м Проскуров стал полковником - звание подполковник в то время отсутствовало.

- И таких примеров, когда по воле Сталина старлеи становились майорами, было несколько, - отметил Экштут.

Судьба Героя Советского Союза Ивана Проскурова - уроженца Запорожской области - сложилась трагически. Вскоре после начала Великой Отечественной, 27 июня 1941 года, он был арестован по обвинению в участии в антисоветском военном заговоре, который якобы ставил целью ослабление военной мощи СССР. Виновным Проскуров себя не признал и по письменному распоряжению Лаврентия Берии 28 октября 1941-го был расстрелян без суда вместе с другими обвиненными военными.

Ивана Проскурова реабилитировали в 1954 году, а в 1956-м восстановили в звании Героя Советского Союза и в правах на все награды.

Александр Родимцев

- Иная судьба была у Александра Ильича Родимцева, с которым мне посчастливилось быть лично знакомым, - продолжает историк Семен Экштут. - Командир эскадрона 61-го Краснознаменного кавалерийского полка старший лейтенант Родимцев отправился добровольцем в Испанию в октябре 1936 года, а вернулся в Советский Союз в конце августа 1937 года. За выполнение специального задания советского правительства удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и получил внеочередное воинское звание "майор". Все это в 1937 году!

Великую Отечественную войну полковник Родимцев встретил в должности командира 5-й воздушно-десантной бригады. Командуя 13-й гвардейской дивизией, гвардии генерал-майор Родимцев прославился во время обороны Сталинграда, за что был удостоен полководческого ордена Кутузова 2-й степени - знак ордена №1.

За форсирование Одера в 1945-м командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант Родимцев был награжден второй медалью "Золотая Звезда", став дважды Героем Советского Союза. В 1961 году получил звание генерал-полковник.