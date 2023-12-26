ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей

Четверо из десяти опрошенных россиян назвали главным источником новостей о РФ телевидение. Об этом с помощью проведенного опроса узнал ВЦИОМ. По данным исследования, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, а 14% — соцсети. При этом 11% респондентов отметили, что в интернете узнают новости непосредственно из мессенджеров. А 8% ответили, что предпочитают узнавать новости через разговоры с людьми. Более четверти (26%) респондентов уверены, что телевидение дает объективную информацию. Специалисты выяснили, что женщины (45%) чаще мужчин (34%) называли телевидение основным источником новостей. Больше любителей телевизора оказалось в возрастной группе старше 60 лет — 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения. До этого исследователи выяснили, что почти две трети россиян (74%) считают Telegram новым средством массовой информации (СМИ). Об этом "Газете.Ru" стало известно из опроса Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции.