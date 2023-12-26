Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах происходил из аристократического прусского рода, представители которого служили еще императору Фридриху II. После поражения в Сталинградской битве военачальник возненавидел Гитлера и перешел Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru на сторону СССР. В Германии Зейдлиц-Курцбаха заочно приговорили к смертной казни, а всю его семью отправили в тюрьму. Однако он продолжал призывать солдат и офицеров вермахта сложить оружие и выступить против Гитлера.

Это преступно по отношению к немецкому народу К 22 июня 1941 года Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах успел отвоевать в Первой мировой войне, получить четыре ранения и два Железных креста. Он принимал участие в оккупации Нидерландов и разгроме Франции. Высшей карьерной точкой генерала стало командование 51-корпусом 6-й армии Фридриха Паулюса.

Генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах

Во время Сталинградской битвы Зейдлиц в тяжелейших боях взял Мамаев курган и вышел к Волге. Уже в начале ноября 1942 года ему стало ясно, что 6-ю армию ждет катастрофа. Он просил генерала Паулюса принять меры против будущего советского контрнаступления, но его аргументы не слышали. После окружения сталинградской группировки Зейдлиц умолял Паулюса прорываться из города, который стал могилой для немцев, но тот, ссылаясь на приказ Гитлера «стоять до конца», отказывался действовать.

Вальтер Зейдлиц и Фридрих Паулюс на боевой позиции З

Зейдлиц обратился к командующему группы армии «Б» Максимилиану фон Вейхсу и сказал ему:

«Бездействовать в такой ситуации с военной точки зрения преступно. Это преступно и по отношению к германскому народу».

25 января 1943 года Зейдлиц самолично разрешил корпусу сдаваться в плен. Через неделю его вместе со штабом задержали советские солдаты и доставили на допрос.

Союз германских офицеров

Генерала Зейдлиц-Курцбаха и других высокопоставленных пленников перевели в специальный лагерь под Красногорском. После Сталинградской катастрофы Зейдлиц возненавидел Гитлера, который привел их на Волгу и запретил вырываться из окружения, чем обрек сотни тысяч немцев на верную смерть.

Заседание «Союза германских офицеров»

Военачальник считал, что он давал воинскую присягу на верность не фюреру, а Германии и ее народу. С 12 декабря 1943 года потомок прусских полководцев возглавил «Союз германских офицеров». Целью организации стала помощь советскому руководству свергнуть Гитлера и привлечение нацистских лидеров к суду.

Пленные генералы 6-й армии вермахта. Четвертый слева — Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах

В советскому плену высшие немецкие военачальники получали двойной паек, им разрешали носить свою форму и награды, использовать нацистское приветствие. Фридрих Паулюс и еще 17 генералов вермахта выступили против Зейдлица, которого называли «кашистом», намекая, что он продал Родину за дополнительную тарелку с кашей. Хотя после 1944 года, когда исход войны стал понятен, все противники Зейдлица поддержали антигитлеровское движение.

Придет час расплаты

Генерал ездил на Восточный фронт и через громкоговоритель призывал немецких солдат и офицеров сложить оружие. Боевым товарищам он говорил:

«Вы пролили океан крови мирных людей, придет час расплаты».

Зейдлиц выступал по радио, рассказывал об ужасах нацизма и уверял, что в Германии есть множество людей, которые не поддерживают поход Гитлера на Восток.

Вальтер Зейдлиц среди членов «Союза германских офицеров»

Нацистское руководство назначило награду за голову Вальтера Зейдлица, но военачальник продолжал деятельность. Обращаясь к нацистскому фельдмаршалу Вальтеру Моделю, генерал говорил:

«Покиньте русскую землю и отведите Восточную армию назад на германские границы! Но все будет потеряно, если Адольф Гитлер с вашей помощью сможет продолжать войну и, как и прежде, увлекать немецкий народ за собой в неминуемую пропасть».

Генерал Вальтер Зейдлиц выступает по радио

Несколько раз генерал попадал под артиллерийский и снайперский огонь, но оставался невредимым. Тогда геббельская пропаганда стала утверждать, что Зейдлиц геройски погиб под Сталинградом, а Советы используют самозванца.

«Сталин не поверил в мою искренность»

После победы над нацизмом Вальтер Зейдлиц-Курцбах предлагал себя как организатора новой социалистической системы Германии. Однако его под охраной держали на одной из государственных дач Подмосковья. Только однажды Зейдлица привлекли как консультанта для съемок фильма «Сталинградская битва», а 8 июля 1950 года перебежчика арестовали.

Немецкие солдаты на улицах разрушенного Сталинграда

Вальтера Зейдлица обвинили в военных преступлениях и приговорили к 25 годам тюрьмы. Генерал 4 года сидел в Новочеркасской тюрьме, где в его одиночной камере постоянно горел яркий свет. 26 ноября 1954 года у Зейдлица случился нервный срыв. Из-за попыток покончить жизнь самоубийством заключенного перевели в московскую Бутырку, где режим был мягче.

Немецкие солдаты, взятые в плен под Сталинградом

В 1955 году Зейдлица и всех немецких пленных, которых содержали в советских лагерях, освободили. В Германии генерал встретился с женой, которую не видел 13 лет, но стал изгоем. Сослуживцы считали его предателем и большевицким шпионом. В одном из интервью он сказал:

«Я полюбил Россию всем сердцем, возненавидел Гитлера. Но, к сожалению, Сталин в мою искренность не поверил».