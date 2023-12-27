Стало известно, что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон на Рождество

Наблюдать за отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — сплошное удовольствие: подшутить как друг над другом, так и над окружающими они возможности не упускают. Но в одном деле они юмор игнорируют. Несмотря на то что в королевской семье принято выбирать шуточные презенты, Кейт и Уильям находят друг для друга практичные вещи. Бывший дворецкий короля Грант Харрольд рассказал Express, что принц регулярно дарит возлюбленной часы или ювелирные украшения. «Они дарят друг другу только приятное, то, что определенно понравится и будет служить долго», — отметил он. Например, Кейт еще с 2014 года носит часы Ballon Bleu de Cartier, которые стоят более пяти тысяч долларов. Дворецкий считает, что с тех пор принц ценовую планку не понижал, напротив, мог повысить в пару раз.