Упырь Лихой: что означает имя первого русского писца

В XI веке новгородский священник-писец, завершив переписывать книгу, поставил подпись: «Упырь Лихой». Именно с этого человека со странным прозвищем и началась история русской интеллигенции. Имя же его до сих пор является загадкой за исследователей.

Говорящее имя

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О существовании Упыря Лихого стало известно благодаря привычке переписчиков сохранять в рукописях приписки своих предшественников. Его имя значится в числе прочих в сборнике ветхозаветных пророков с комментариями Феодорита Кирского «Толковые пророчества». Упырь Лихой начал переписывать книгу 14 мая, а закончил 19 декабря.

«Аз поп Оупирь Лиxыи. Тем ж молю прочитати пророчество се. Велика бо чюдеса написаша нам сии пророци в сиx книгаx. Здоров же, княже, буди, в век живи, но обаче написавшего не забываи», – написал загадочный автор.

Вероятно, Лихой переписывал книгу с глаголицы на старославянскую азбуку, более близкую к греческому алфавиту. Сделать это было необходимо, так как литература предназначалась для библиотеки строящегося Софийского собора.

Поп Упырь – довольно «популярный» для своего времени автор. Даже из подписи можно судить о том, что зарабатывал он себе на хлеб именно переписыванием книг. На данный момент учёные изучили десять списков, которые завершаются подписью Лихого.

Историк русского языка Марина Бобрик утверждает, что Упырь Лихой – это или прозвище, или языческое имя священника. Произойти оно могло от черт характера. Обладатель прозвища, как вариант, был для окружающих угрюмым или упрямым. Но могло иметь отношение оно и к фольклорным существам – упырям. Конечно, дело не во внешнем сходстве. В древности существовала традиция давать детям прозвища, связанные с различными чудищами, которые являлись ещё и оберегами.

Гость заморский

Рассматривается версия и иностранного происхождения имени. Славист из Стокгольмского университета Андерс Шёберг утверждает, что наш Упырь Лихой – это Эпир Неробкий. Косвенно, данное предположение подтверждается тем, что Киевская Русь в то время тесно взаимодействовала со Скандинавией. Чужестранец мог прибыть в Новгород в свите принцессы Ингигерды, жены Ярослава Мудрого, в 1019 году. Нескольких десятилетий ему бы вполне хватило на то, чтобы в совершенстве овладеть русским языком и стать писцом.