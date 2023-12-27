В парео и купальнике: певице Шакире на родине поставили памятник

В столице колумбийского департамента Атлантико, городе Барранкилья, открыли памятник певице Шакире. Об этом сообщила гаета El Espectador со ссылкой на мэра города Хайме Пумарехо.

В церемонии открытия участвовали родители певицы.

Мэр Барранкильи в соцсети X (бывшей Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал пост, в котором в том числе отметил непревзойденный талант Шакиры, ее голос, движущий массами, и сочиняющее сердце.

Автором композиции является местный скульптор Ино Маркез. На изготовление 6,5-метровой фигуры певицы в парео и купальнике у него ушло пять месяцев.