Певице Шакире поставили памятник в родном городе

В столице колумбийского департамента Атлантико, городе Барранкилья, открыли памятник певице Шакире. Об этом сообщила гаета El Espectador со ссылкой на мэра города Хайме Пумарехо.

В парео и купальнике: певице Шакире на родине поставили памятник
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В церемонии открытия участвовали родители певицы.

Мэр Барранкильи в соцсети X (бывшей Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал пост, в котором в том числе отметил непревзойденный талант Шакиры, ее голос, движущий массами, и сочиняющее сердце.

Автором композиции является местный скульптор Ино Маркез. На изготовление 6,5-метровой фигуры певицы в парео и купальнике у него ушло пять месяцев.

Как отмечает агентство РИА Новости, исполнительница на своей странице в соцсетях поблагодарила земляков и отметила художественный талант жителей своей родины.