«Лев Яшин – это миф». Почему Европа до сих пор боготворит вратаря сборной СССР

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг из 50 самых влиятельных футболистов всех времен. Единственный представитель СССР или России в списке — вратарь Лев Яшин. Почему именно заслуги голкипера «Динамо» были оценены иностранными экспертами так высоко, а такие вратари, как Мануэль Нойер или Джанлуиджи Буффон, не попали в список — в материале NEWS.ru.

© ТАСС // Лев Яшин

Что это за рейтинг

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Издание FourFourTwo специализируется на всевозможных футбольных рейтингах, но особенность нынешнего списка в том, что спортсмены в нем представлены в алфавитном порядке без номерного значения, оценивающего персональное влияние одного или другого спортсмена.

Допустим, имена англичанина Вива Андерсона, уругвайца Хосе Андраде или аргентинца Осси Ардилеса вряд ли известны за пределами своих стран, но это не отменяет факта, что каждый из них внес вклад в историю футбола.

Андерсон стал первым чернокожим футболистом в составе сборной Англии, Андраде был членом национальной команды Уругвая, ставшей первым чемпионом мира в 1930-м году, а Ардилес был первопроходцем межконтинентальных трансферов, совершив переход из аргентинского клуба в чемпионат Англии и укрепившись в статусе звезды клуба «Тоттенхэм Хотспур».

«Лев Яшин — это миф. Единственный вратарь, выигравший „Золотой мяч“, вратарь, проведший 270 сухих матчей и отразивший более 150 пенальти. Он одевался во все черное, словно демон, отделяя нападающего от ворот», — поясняет издание FourFourTwo.

В чем величие Яшина

В отличие от многих современных спортсменов Лев Яшин был известен на весь мир во времена, когда не было интернета, международных трансляций матчей мировых и континентальных турниров по телевидению. Настолько яркой была его игра, что именно о нем говорили и писали в первую очередь.

Советскому голкиперу не хватает только побед на чемпионате мира и в Кубке чемпионов, чтобы его коллекция достижений включала все возможные награды.

ИТАР-ТАСС // Лев Яшин

Регулярные успехи московского «Динамо», а также победы сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года и Олимпийских играх в 1956 году в первую очередь связаны именно с фамилией Льва Ивановича. Причем если сейчас олимпийский футбольный турнир — это соревнование молодежных сборных, то в середине прошлого века это была единственная настоящая альтернатива чемпионату мира. И победа в нем — огромная веха в карьере.

В 1963 году заслуги Яшина были настолько очевидны, что он получил «Золотой мяч», превзойдя таких современников, как Эйсебио, Альфредо Ди Стефано и Бобби Чарльтон.

Что про Яшина говорят его современники

Одним из конкурентов Льва Яшина за место в составе сборной СССР был Анзор Кавазашвили, который в интервью NEWS.ru отметил новаторский подход своего коллеги во вратарском ремесле.

«На ранней стадии развития нашего футбола были очень хорошие вратари: Анатолий Акимов, Владислав Жмельков и другие. Но ни один из них не выходил в штрафную площадку, чтобы перехватывать верховые мячи. Лев Яшин был первым вратарем, вотчиной которого стала вся вратарская площадь. Не говоря уже о том, что мячи после штрафных ударов или пенальти он ловил, а не отбивал. Только благодаря его влиянию я овладел этими упражнениями с выходами из вратарской», — сказал Кавазашвили.

Global Look Press // Анзор Кавазашвили

Игра по всей штрафной площади — общепринятая норма для любого современного вратаря и необходимый навык, который сейчас прививают в детско-юношеских спортивных школах. Только Мануэль Нойер в этом плане отчасти сравним с легендой советского футбола. В 2010 году на чемпионате мира в ЮАР вратарь в составе сборной Германии практически выполнял роль последнего защитника, выходя далеко за пределы своей штрафной площади.

Некоторое время другие вратари пытались подражать немецкому коллеге, но огромного числа последователей у Нойера не оказалось: полевые игроки стали пользоваться подобной игрой голкиперов, забрасывая им мячи «за шиворот», что приводило к курьезным голам.

«Яшин намного больше, чем топ-50»

Лев Иванович был не только большим мастером своего дела, но бескорыстным и преданным человеком. Невозможно найти спортсмена, способного рассказать о Яшине неприятную историю.

Он был предан не только сборной СССР, но и московскому «Динамо», в составе которого провел всю спортивную карьеру. Он отказал знаменитому президенту «Реала» Сантьяго Бернабеу, который обещал озолотить Яшина в Мадриде. Подтверждает эту мысль и Анзор Кавазашвили: