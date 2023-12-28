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Известные личности, которые ушли от нас в 2023 году

Новый год — один из самых главных праздников: собираются родственники, друзья и вместе провожают старый год. Редакция ivbg.ru вспоминает великих людей из России, для которых Новый год уже не наступит.

Известные личности, которые ушли от нас в 2023 году
© Инна Чурикова

Инна Чурикова

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14 января в возрасте 79 лет из жизни ушла народная артистка СССР и лауреат Госпремии РФ Инна Чурикова. Причиной смерти стали множественные кисты головного мозга. Актриса знакома многим по фильмам "Начало", в котором сыграла Пашу, и "Морозко, где предстала в роли Марфуши. С 1976 года до своей кончины являлась ведущей актрисой Московского театра "Ленком". Первый дебют в кино состоялся в студенческие годы Чуриковой в фильме "Тучи над Борском" 1960-го. Чаще всего её можно было встретить в кинолентах, созданных мужем актрисы, режиссёром Олегом Панфиловым. В фильмографию Инны Михайловны попали картины: «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли» и другие.

Вячеслав Назарук

28 января умер художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец и скульптор Вячеслав Назарук. Ему был 81 год. Он создал более 45 фильмов и персонажей. Кот Леопольд, Крошка Енот, Мамонтёнок - его детища и известны всем от мала до велика. В последние годы занимался написанием картин с древнерусскими историческими сюжетами.

Вячеслав Зайцев

30 апреля на 86 году жизни нас покинул российский художник-модельер, кутюрье, живописец и график Вячеслав Зайцев. Он перенёс два инсульта, а последние годы страдал от болезни Паркинсона. Умер творческий деятель от кровоизлияния из-за язвы желудка. В молодости получил образование по специальностям "художник текстильного рисунка" и "художник-модельер". Первую коллекцию представил в 1963 году - спецодежда для работниц села. Творения мастера не нашли отклика у советских коллег. Коллекцию отвергли. Но его работы оценили за рубежом, посвятив статью «Он диктует моду Москве». Постепенно он отвоевал себе заслуженное место в отечественной отрасли. Создавал костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания. Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, который смог демонстрировать свои модели на Парижских неделях высокой моды. В 1989 году он победил на токийском саммите в Японии "Пять лучших модельеров мира". На его счету такие награды как: "Золотой манекен", "Серебряное веретено - Золотая нить", "Овация", "Золотая Пушкинская медаль" и другие. При его непосредственном участии на сцене блистали такие российские звёзды Эдита Пьеха, Алла Пугачёва, Муслим Магомаев, Филипп Киркоров и прочие.

Валентин Юдашкин

2 мая в возрасте 59 лет скончался от рака почки, который метастазировал по всему телу, в том числе и в головной мозг, именитый российский художник-модельер и кутюрье Валентин Юдашкин. Интерес к моде возник у творческой личности, когда тот был подростком. Тогда много времени он уделял созданию эскизов и выкройкам. Первая коллекция была изготовлена в 1987 году. Но настоящий успех и признание талантов Валентина Абрамовича произошло в 1991-м на Парижской Неделе Haute Couture. Там он представил коллекцию «Фаберже». Одно из платьев позже попало в Лувр. Благодаря своему виденью в период тотального дефицита он смог создать модели одежды, которые покорили не только отечественную, но и зарубежную индустрию моды. Наряды из-под руки Юдашкина носили звёзды эстрады и высокопоставленные лица. Он также разрабатывал форму для российских спортсменов и военных.

Леонид Володарский

7 августа от сердечной недостаточности скончался российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Ему было 73 года. За ним числится рекорд по числу озвученных фильмов - более пяти тысяч. Его голос можно услышать в «Терминаторе», «Звездных войнах», «Крепком орешке», «Крестном отце» и других картинах. Также снимался в рекламе и занимался озвучкой рекламных роликов. Благодаря ему российский читатель смог ознакомиться с работами Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Работал на кинофестивалях, радио и телевидении. С марта 2014 по ноябрь 2022 года вёл по выходным дням авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва», в ходе которой обсуждалась история России советского периода.

Вера Васильева

Известия

8 августа, не дожив полтора месяца до своего 98-летия, скончалась советская и российская актриса театра и кино Вера Васильева. Вера Кузьминична стала свидетельницей Великой Отечественной войны. В те годы она трудилась на военном заводе, провела много времени на сельхозработах. Это не помешало ей в 1943-м поступить в Московское городское театральное училище, которое она окончила в 1948 году. Дебют в кино пришёлся на 1945 год, где актриса предстала в эпизодической роли фильма "Близнецы". Первая большая роль досталась ей через пару лет в картине "Сказание о земле Сибирской". Позже за роль в фильме Васильева получила Сталинскую премию I степени. Вторую подобную награду, но уже III степени актриса получила за роль Ольги Степановой в музыкальной кинокомедии «Свадьба с приданым» в 1951-м. В творческой биографии Веры Васильевой числятся свыше 40 кинолент, в том числе фильмы "Чук и Гек", "Похождения зубного врача", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Карнавал, "Выйти замуж за капитана", и более 60 ролей в театральных постановках, например, «12 стульев», «Яблоко раздора», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Воительница».

Глеб Панфилов

26 августа в 89 лет умер режиссёр, сценарист и народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Смерть супруги Инны Чуриковой сильно подкосила его - пережил жену на семь месяцев. В мае его госпитализировали с ишемическим инсультом. После повторного инсульта в августе сценарист скончался. Работал на киностудии «Ленфильм» и театре "Ленком" вместе с супругой. Первый художественный фильм Панфилова «В огне брода нет» вышел в 1967 году, где режиссёр нетрадиционно подошел к изображению Гражданской войны. При съёмках фильма начался роман с Чуриковой. Через пару лет получил за него "Золотого леопарда". В числе наград Глеба Анатольевича также «Серебряный лев св. Марка», «Золотой медведь», «Золотой Витязь», «Золотой орёл» и множество других. Несколько раз становился обладателем премии "Ника" в разных номинациях. Лучшими работами мастера, помимо картины "В огне брода нет", стали "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", " В круге первом", "Без вины виноватые" и "Иван Денисович".

Вячеслав Гришечкин

15 сентября в возрасте 61 года скончался от проблем с сердцем актёр театра и кино, режиссёр и театральный педагог Вячеслав Гришечкин. За годы жизни исполнил свыше 160 ролей. Публика знает артиста по сериалу "Солдаты", где тот сыграл Александра Степановича Староконя. Засветился в сериалах "Маргоша", где исполнил Константина Петровича Лазарева, и "Счастливы вместе" - Петрович, а также в телепередаче "Ералаш". В последней появился в 178 выпуске в эпизоде "Классное сражение" в роли Наполеона Бонапарта. Первая работа - в киноленте "Биндюжник и Король", в которой он исполнил молодого человека.

Николай Добронравов

16 сентября от нас ушёл поэт-песенник Николай Добронравов, написавший вместе со своей супругой свыше 400 песен. Ему было 94 года. Написал такие известные песни (некоторые в соавторстве - прим.ред): «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Нежность», «Я не могу иначе», «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей». В 50-х годах Добронравов снялся в двух советских фильмах: «Спортивная честь» - в эпизодической роли, и «Возвращение Василия Бортникова» - в роли молодого комсомольца.

Наталья Богомолова

Telegram / kapkov1912

6 декабря на 84 году жизни ушла российский художник-мультипликатор, художник-постановщик и режиссёр Наталья Богомолова. В фильмографии признанного специалиста около 200 работ, среди которых множество известных советских мультфильмов: «Винни-Пух», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» и другие. Также занималась живописью и графикой. Её кандидатуру выдвигали на получение II Национальной анимационной премии Икар.

Также в 2023 году ушли из жизни:
  • актриса Ирина Мирошниченко,
  • актёр Валерий Громовиков,
  • биатлонистка и лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова,
  • шоумен и танцор Дмитрий Красилов,
  • актёр и режиссёр Анатолий Яббаров,
  • конструктор в области ракетостроения Павел Камнев,
  • артист, режиссёр, сценарист и педагог Игорь Ясулович,
  • режиссёр, сценарист и продюсер Николай Досталь,
  • певица и актриса Ольга Вардашева,
  • телевизионная журналистка Бэлла Куркова,
  • поэт, бард и сценарист Дмитрий Курилов,
  • актриса Майя Менглет,
  • пианист Тигран Алиханов,
  • художественный руководитель "Кремлёвского балета" и артист Андрей Петров,
  • актёр Владимир Левашов,
  • театральный режиссёр, сценарист и драматург Алексей Литвин, звукорежиссёр и продюсер Владимир Овчинников,
  • актёр и телеведущий Сергей Колесников,
  • биохимик Владимир Скулачев,
  • драматург и сценарист Алексей Слаповский,
  • писатель и журналист Владимир Ситников,
  • советский военачальник Владимир Чернавин,
  • девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев,
  • мастер спорта, трёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница,
  • актриса театра и кино Лилитта Озолиня,
  • актёр театра и кино Сергей Дрейден,
  • инженер-конструктор, один из создателей легендарной «буханки» УАЗ СГР Егор Варченко,
  • политолог Глеб Павловский,
  • писатель и драматург Эдуард Багиров,
  • музыкант, композитор и продюсер Валерий Разумовский,
  • художник Сергей Воржев,
  • художник Алексей Шмаринов,
  • режиссёр, сценарист и продюсер Михаил Хлебородов,
  • волейболист Вячеслав Зайцев,
  • актёр театра и кино Геннадий Богачев,
  • композитор Алексей Муравлев,
  • актёр кино, театра и режиссёр-постановщик Рустам Урузаев, писатель, сценарист и драматург Владимир Голованов,
  • сценарист и режиссёр Владимир Меерзон,
  • бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Кочилин,
  • спортивный журналист Андрей Малосолов,
  • артист Александр Чубченко,
  • бывшая артистка балета и балетовед Наталья Садовская,
  • актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Александр Тютрюмов, актер-мим, режиссёр и педагог Анатолий Елизаров,
  • хоккеист Евгений Хацей,
  • актёр Сергей Столяров,
  • звёздный парикмахер и дизайнер Долорес Кондрашова,
  • мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике и деятель искусства Герман Климов,
  • актриса и хореограф Полина Меньших,
  • участник команды КВН Игорь Истомин,
  • хоккеист Сергей Баутин,
  • трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак, чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова,
  • актёр Сергей Корсик,
  • звезда театра и кино Александр Орловский.
Люди
Полина Меньших
Виктория Дивак
Сергей Корсик
Ольга Вардашева
Игорь Истомин
Анатолий Яббаров
Александр Чубченко
Алексей Шмаринов
Майя Менглет
Александр Орловский
Дмитрий Курилов
Сергей Воржев
Наталья Садовская
Николай Добронравов
Валерий Громовиков
Михаил Хлебородов
Бэлла Куркова
Герман Климов
Владимир Левашов
Владимир Чернавин
Тигран Алиханов
Олег Панфилов
Геннадий Богачев
Евгений Хацей
Владимир Голованов
Юрий Королев
Леонид Володарский
Андрей Малосолов
Анатолий Елизаров
Константин Лазарев
Владимир Скулачев
Сергей Столяров
Алексей Литвин
Вячеслав Гришечкин
Ирина Мирошниченко
Вера Васильева
Владимир Овчинников
Сергей Дрейден
Вячеслав Зайцев
Валентин Юдашкин
Глеб Панфилов
Ольга Степанова
Алексей Слаповский
Муслим Магомаев
Владимир Ситников
Игорь Ясулович
Эдуард Багиров
Александр Тютрюмов
Эдита Пьеха
Сергей Колесников
Андрей Петров
Глеб Павловский
Джером Сэлинджер
Николай Досталь
Стивен Кинг
Алла Пугачева
Инна Чурикова
Филипп Киркоров
Ленфильм
Чук и Гек
Котенок по имени Гав
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