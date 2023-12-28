Известные личности, которые ушли от нас в 2023 году

Новый год — один из самых главных праздников: собираются родственники, друзья и вместе провожают старый год. Редакция ivbg.ru вспоминает великих людей из России, для которых Новый год уже не наступит.

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Инна Чурикова

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14 января в возрасте 79 лет из жизни ушла народная артистка СССР и лауреат Госпремии РФ Инна Чурикова. Причиной смерти стали множественные кисты головного мозга. Актриса знакома многим по фильмам "Начало", в котором сыграла Пашу, и "Морозко, где предстала в роли Марфуши. С 1976 года до своей кончины являлась ведущей актрисой Московского театра "Ленком". Первый дебют в кино состоялся в студенческие годы Чуриковой в фильме "Тучи над Борском" 1960-го. Чаще всего её можно было встретить в кинолентах, созданных мужем актрисы, режиссёром Олегом Панфиловым. В фильмографию Инны Михайловны попали картины: «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли» и другие.

Вячеслав Назарук

28 января умер художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец и скульптор Вячеслав Назарук. Ему был 81 год. Он создал более 45 фильмов и персонажей. Кот Леопольд, Крошка Енот, Мамонтёнок - его детища и известны всем от мала до велика. В последние годы занимался написанием картин с древнерусскими историческими сюжетами.

Вячеслав Зайцев

30 апреля на 86 году жизни нас покинул российский художник-модельер, кутюрье, живописец и график Вячеслав Зайцев. Он перенёс два инсульта, а последние годы страдал от болезни Паркинсона. Умер творческий деятель от кровоизлияния из-за язвы желудка. В молодости получил образование по специальностям "художник текстильного рисунка" и "художник-модельер". Первую коллекцию представил в 1963 году - спецодежда для работниц села. Творения мастера не нашли отклика у советских коллег. Коллекцию отвергли. Но его работы оценили за рубежом, посвятив статью «Он диктует моду Москве». Постепенно он отвоевал себе заслуженное место в отечественной отрасли. Создавал костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады и фигурного катания. Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, который смог демонстрировать свои модели на Парижских неделях высокой моды. В 1989 году он победил на токийском саммите в Японии "Пять лучших модельеров мира". На его счету такие награды как: "Золотой манекен", "Серебряное веретено - Золотая нить", "Овация", "Золотая Пушкинская медаль" и другие. При его непосредственном участии на сцене блистали такие российские звёзды Эдита Пьеха, Алла Пугачёва, Муслим Магомаев, Филипп Киркоров и прочие.

Валентин Юдашкин

2 мая в возрасте 59 лет скончался от рака почки, который метастазировал по всему телу, в том числе и в головной мозг, именитый российский художник-модельер и кутюрье Валентин Юдашкин. Интерес к моде возник у творческой личности, когда тот был подростком. Тогда много времени он уделял созданию эскизов и выкройкам. Первая коллекция была изготовлена в 1987 году. Но настоящий успех и признание талантов Валентина Абрамовича произошло в 1991-м на Парижской Неделе Haute Couture. Там он представил коллекцию «Фаберже». Одно из платьев позже попало в Лувр. Благодаря своему виденью в период тотального дефицита он смог создать модели одежды, которые покорили не только отечественную, но и зарубежную индустрию моды. Наряды из-под руки Юдашкина носили звёзды эстрады и высокопоставленные лица. Он также разрабатывал форму для российских спортсменов и военных.

Леонид Володарский

7 августа от сердечной недостаточности скончался российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Ему было 73 года. За ним числится рекорд по числу озвученных фильмов - более пяти тысяч. Его голос можно услышать в «Терминаторе», «Звездных войнах», «Крепком орешке», «Крестном отце» и других картинах. Также снимался в рекламе и занимался озвучкой рекламных роликов. Благодаря ему российский читатель смог ознакомиться с работами Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Работал на кинофестивалях, радио и телевидении. С марта 2014 по ноябрь 2022 года вёл по выходным дням авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва», в ходе которой обсуждалась история России советского периода.

Вера Васильева

Известия

8 августа, не дожив полтора месяца до своего 98-летия, скончалась советская и российская актриса театра и кино Вера Васильева. Вера Кузьминична стала свидетельницей Великой Отечественной войны. В те годы она трудилась на военном заводе, провела много времени на сельхозработах. Это не помешало ей в 1943-м поступить в Московское городское театральное училище, которое она окончила в 1948 году. Дебют в кино пришёлся на 1945 год, где актриса предстала в эпизодической роли фильма "Близнецы". Первая большая роль досталась ей через пару лет в картине "Сказание о земле Сибирской". Позже за роль в фильме Васильева получила Сталинскую премию I степени. Вторую подобную награду, но уже III степени актриса получила за роль Ольги Степановой в музыкальной кинокомедии «Свадьба с приданым» в 1951-м. В творческой биографии Веры Васильевой числятся свыше 40 кинолент, в том числе фильмы "Чук и Гек", "Похождения зубного врача", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Карнавал, "Выйти замуж за капитана", и более 60 ролей в театральных постановках, например, «12 стульев», «Яблоко раздора», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Воительница».

Глеб Панфилов

26 августа в 89 лет умер режиссёр, сценарист и народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Смерть супруги Инны Чуриковой сильно подкосила его - пережил жену на семь месяцев. В мае его госпитализировали с ишемическим инсультом. После повторного инсульта в августе сценарист скончался. Работал на киностудии «Ленфильм» и театре "Ленком" вместе с супругой. Первый художественный фильм Панфилова «В огне брода нет» вышел в 1967 году, где режиссёр нетрадиционно подошел к изображению Гражданской войны. При съёмках фильма начался роман с Чуриковой. Через пару лет получил за него "Золотого леопарда". В числе наград Глеба Анатольевича также «Серебряный лев св. Марка», «Золотой медведь», «Золотой Витязь», «Золотой орёл» и множество других. Несколько раз становился обладателем премии "Ника" в разных номинациях. Лучшими работами мастера, помимо картины "В огне брода нет", стали "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", " В круге первом", "Без вины виноватые" и "Иван Денисович".

Вячеслав Гришечкин

15 сентября в возрасте 61 года скончался от проблем с сердцем актёр театра и кино, режиссёр и театральный педагог Вячеслав Гришечкин. За годы жизни исполнил свыше 160 ролей. Публика знает артиста по сериалу "Солдаты", где тот сыграл Александра Степановича Староконя. Засветился в сериалах "Маргоша", где исполнил Константина Петровича Лазарева, и "Счастливы вместе" - Петрович, а также в телепередаче "Ералаш". В последней появился в 178 выпуске в эпизоде "Классное сражение" в роли Наполеона Бонапарта. Первая работа - в киноленте "Биндюжник и Король", в которой он исполнил молодого человека.

Николай Добронравов

16 сентября от нас ушёл поэт-песенник Николай Добронравов, написавший вместе со своей супругой свыше 400 песен. Ему было 94 года. Написал такие известные песни (некоторые в соавторстве - прим.ред): «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Нежность», «Я не могу иначе», «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей». В 50-х годах Добронравов снялся в двух советских фильмах: «Спортивная честь» - в эпизодической роли, и «Возвращение Василия Бортникова» - в роли молодого комсомольца.

Наталья Богомолова

Telegram / kapkov1912

6 декабря на 84 году жизни ушла российский художник-мультипликатор, художник-постановщик и режиссёр Наталья Богомолова. В фильмографии признанного специалиста около 200 работ, среди которых множество известных советских мультфильмов: «Винни-Пух», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» и другие. Также занималась живописью и графикой. Её кандидатуру выдвигали на получение II Национальной анимационной премии Икар.