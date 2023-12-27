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Биография Анастасии Ивлеевой: от юмористического блога до «голой» вечеринки

В конце декабря 2023 года блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала. На нее обрушились не только волна осуждения, но и коллективный иск на миллиард рублей. Основанием для общественного порицания стала организованная Ивлеевой «голая» вечеринка — звездный вечер с вызывающим дресс-кодом.

Биография Анастасии Ивлеевой
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Самое время обратиться к фактам биографии и личной жизни Насти Ивлеевой и рассказать, что происходит в ее жизни сейчас.

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Дата рождения, рост, вес, национальность Насти Ивлеевой

Предварим разговор о биографии Насти Ивлеевой основными фактами о блогере. Ее полное имя — Анастасия Вячеславовна Ивлеева. В замужестве она носила фамилию Узенюк, однако после развода вернула девичью фамилию.

Девушка появилась на свет 8 марта 1991 года. В 2023 году она отметила 32-й день рождения. По национальности Ивлеева русская.

Блогер родилась в небольшой деревне Разметелево (Ленинградская область). Окончив школу, она переехала в Санкт-Петербург, а затем — в Москву.

Рост Насти Ивлеевой — 174 сантиметра. Долгое время вес телеведущей варьировался от 64 до 72 килограммов. Однако в декабре 2023 года девушка сильно похудела. По ее собственному заявлению, она сбросила 17 килограммов. Теперь вес Насти Ивлеевой составляет 54–55 килограммов.

Биография Насти Ивлеевой: родители, увлечения, образование

Говоря о биографии Ивлеевой, стоит сказать пару слов о ее родителях. Анастасия Ивлеева происходит из небогатой семьи. Ее воспитание лежало на плечах матери. Женщина работала дояркой и из-за занятости была вынуждена надолго оставлять дочь в яслях.

Сама Ивлеева не любит распространяться о родителях. Известно, что ее отец оставил жену и дочь, когда Настя была еще младенцем. В 2000 году у будущего блогера появился сводный брат. Настя взяла на себя его воспитание, чтобы помочь матери.

Детским увлечением Ивлеевой был спорт. Однако девушка выбрала совсем иную стезю: окончив школу, она поступила в СПБГУ на факультет рекламы и связей с общественностью. Параллельно с учебой девушка подрабатывала то маникюрщицей, то хостес в ночном клубе. Вот и все, что известно о биографии и семье Анастасии Ивлеевой.

Новый этап в биографии Ивлеевой: расставание с семьей и начало карьеры

Настя рано поняла, что хочет стать медийной личностью. Она завела персональный блог Аgentgirl в 2013 году. Сначала девушка постила контент на спортивную тематику: делилась эффективными упражнениями и давала советы по улучшению фигуры. В скором времени блог Ивлеевой изменил направление. Девушка перешла на формат вайнов — коротких юмористических роликов. Благодаря привлекательной внешности и коллаборациям с другими блогерами Настя стала быстро набирать подписчиков.

Новая страница в биографии Анастасии Ивлеевой открылась в 2015 году. Девушка перебралась в столицу и поступила в Школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ». В то же время она устроилась на должность менеджера автосалона. По собственному признанию, Настя ненавидела график с 9 до 6, но продолжала работать, чтобы в будущем достичь поставленных целей.

Анастасия дебютировала на ТВ в 2016 году. Ее первой пробой в качестве ведущей стало реалити-шоу «Можно все» — программа о жизни блогерской коммуны. Соведущими Насти были Эльдар Джарахов и Стас Давыдов.

Девушка продолжала развивать свой блог. Ее публикации набирали большое количество просмотров и лайков. Благодаря этому в 2017 году Настю заметили продюсеры тревел-шоу «Орел и решка». Они предложили ей стать соведущей шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» с Антоном Птушкиным. Этот проект принес Ивлеевой известность в широких кругах.

Анастасия Ивлеева в мире шоу-бизнеса

Ивлеева стала регулярно появляться на телешоу и красных дорожках. Она представала в качестве как ведущей, так и участницы. Ее можно было увидеть в передачах «Где логика?» и «Вечерний Ургант». В 2018 году Настя вела популярную премию канала «Муз-ТВ».

Тогда же стартовал ее авторский проект AgentShow — еженедельные интервью с медийными личностями, принесшие Ивлеевой две статуэтки ТЭФИ. Настя не только задавала звездам каверзные вопросы, но и устраивала абсурдные квесты. Гостями студии Ивлеевой стали:

  • Регина Тодоренко;
  • Ольга Серябкина;
  • Эльдар Джарахов;
  • Сергей Лазарев;
  • Федук;
  • Максим Галкин (внесен в список иноагентов);
  • Марьяна Ро;
  • Шура и многие другие.

Биография Насти Ивлеевой неразрывно связана с развитием блога девушки. Постепенно на ее канале стали появляться новые рубрики: «Звезды. Бабки. Ставки», «Королевские Кобры», «Грязные игры». Сегодня Ивлеева продолжает выкладывать влоги, устраивает челленджи со звездами, отвечает на вопросы подписчиков и записывает реакции. Она также не раз появлялась на каналах других медийных личностей. Например, в 2018 году она дала интервью Юрию Дудю (внесен в список иноагентов), а в 2021 году — Ксении Собчак.

Ивлеева стала завсегдатаем ТВ. Она продолжала вести «Орла и решку» (пусть и с перерывами), в 2022 году участвовала в реалити «Сердце Ивлеевой», тогда же вела программу «Тревел-батл». Ее можно было видеть на красных дорожках премий в качестве ведущей.

С 2019 года Ивлеева развивает кинокарьеру. Сначала ей доставались исключительно комедийные роли, например в мини-ситкоме «Туристическая полиция». Но в 2022 году Ивлеева показала себя с новой стороны, снявшись в драматическом сериале «Монастырь». Ее напарником по съемкам стал Филипп Янковский. После сериала девушка заявила, что планирует и дальше развиваться в «большом кино». Так что можно смело сказать, что с ролью в «Монастыре» в биографии Ивлеевой открылась новая страница.

Личная жизнь как часть биографии Насти Ивлеевой

Личная жизнь Насти Ивлеевой интересует фанатов ничуть не меньше, чем биография блогера. В жизни девушки было несколько ярких романов. Так, в 2011 году она познакомилась с Арсением Бородиным — лидером группы «Челси» и участником «Фабрики звезд». Молодые люди встречались вплоть до 2017 года. Однако мужем Ивлеевой Арсений так и не стал.

После Бородина Ивлеева встречалась с другим музыкантом — Олегом Майами. Но эти отношения длились совсем недолго. По признанию самой Ивлеевой, преградой для чувств стал плотный рабочий график.

Бывший муж и таинственный кавалер: возлюбленные Насти Ивлеевой

В 2018 году Анастасия вступила в отношения с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Спустя год после начала романа пара поженилась. Ивлеева взяла фамилию мужа.

Однако брак прожил недолго. В 2021 году молодые люди разошлись. В 2023 году они закончили раздел имущества (Насте перешел двухэтажный особняк). Ивлеева вернула девичью фамилию. Она также приняла участие в шоу «Сердце Ивлеевой» — романтическом реалити, в котором Настя искала вторую половинку. Но отношения с победителем шоу Алексеем Зловедовым у ведущей так и не сложились. Тем временем бывший муж Ивлеевой был замечен с новой пассией — фотографом Анастасией Осмоловской.

В 2023 году появились слухи, что Ивлеева вступила в отношения с манекенщиком Борисом Махмуровым. Сама телеведущая отказалась комментировать домыслы СМИ. Однако в одном из недавних интервью она проговорилась, что ее сердце занято. По собственному признанию, девушка продолжает «влюбляться и расставаться», однако делиться подробностями не хочет.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой: главный скандал декабря 2023 года

Говоря о биографии и личной жизни Ивлеевой, нельзя не упомянуть скандалы, в которых замешана девушка. Настю критиковали за создание травести-шоу «Королевские кобры», спорные высказывания и несерьезное поведение на интервью и даже нецензурные выражения в адрес подписчиков.

Однако главным скандалом в биографии Ивлеевой стала «голая» вечеринка. 20–21 декабря в клубе «Мутабор» состоялась закрытая звездная вечеринка, которую организовала Анастасия. Одним из требований для посетителей стало соблюдение дресс-кода almost naked («почти голый»).

Фотографии с полуобнаженными артистами мгновенно вызвали общественное порицание. Но на публичном осуждении дело не закончилось. В концепции вечеринки заметили «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». А это, в свою очередь, привело к массовым проверкам.

Посетители вечеринки стали поспешно записывать видео с извинениями. В список «раскаявшихся» звезд вошли:

  • Филипп Киркоров;
  • Ксения Собчак;
  • Дима Билан;
  • Джиган;
  • Ольга Самойлова.

Но больше всех извинялась сама Ивлеева. Девушка записала два видео, на которых просит у россиян прощения. Однако это не сильно изменило ситуацию. Бренды, сотрудничавшие с Ивлеевой, начали лишать ее звания амбассадора. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск против Ивлеевой в миллиард рублей. Ивлееву обвиняют в нанесении морального ущерба «миллионам российских граждан».

Проверку деятельности Ивлеевой начала и Федеральная налоговая служба. 27 декабря стало известно, что у Анастасии имеется задолженность размером 137 миллионов рублей. Теперь против блогера могут завести уголовное дело.

Другие участники вечеринки тоже столкнулись с неприятностями. Рэпер Vacio, представший на вечеринке в одном носке, закрывающем гениталии, был арестован на 15 суток. Организаторы начали массово отменять концерты Лолиты. Из заранее записанных новогодних эфиров вырезали фрагменты с Филиппом Киркоровым.

История с «голой» вечеринкой не закончена. Какие еще последствия ждут участников скандала, станет ясно со временем.

Теперь вы знакомы с фактами биографии Анастасии Ивлеевой. В 2021 году девушка возглавила топ-50 самых успешных звезд России по версии журнала Forbes. Теперь в ее карьере ожидаются существенные изменения. Сохранит ли Ивлеева место в шоу-бизнесе, будет понятно после судебных разбирательств.

Люди
Алексей Узенюк
Эльдар Джарахов
Антон Птушкин
Анастасия Ивлеева
Арсений Бородин
Регина Тодоренко
Стас Давыдов
Ольга Самойлова
Лолита Милявская
Максим Галкин
Филипп Янковский
Юлия Тимошенко
Павел Дуров
Сергей Лазарев
Дима Билан
Ксения Собчак
Ольга Серябкина
Евгений Плющенко
Филипп Киркоров
ФНС России
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