Биография Анастасии Ивлеевой

В конце декабря 2023 года блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала. На нее обрушились не только волна осуждения, но и коллективный иск на миллиард рублей. Основанием для общественного порицания стала организованная Ивлеевой «голая» вечеринка — звездный вечер с вызывающим дресс-кодом.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Самое время обратиться к фактам биографии и личной жизни Насти Ивлеевой и рассказать, что происходит в ее жизни сейчас.

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Дата рождения, рост, вес, национальность Насти Ивлеевой

Предварим разговор о биографии Насти Ивлеевой основными фактами о блогере. Ее полное имя — Анастасия Вячеславовна Ивлеева. В замужестве она носила фамилию Узенюк, однако после развода вернула девичью фамилию.

Девушка появилась на свет 8 марта 1991 года. В 2023 году она отметила 32-й день рождения. По национальности Ивлеева русская.

Блогер родилась в небольшой деревне Разметелево (Ленинградская область). Окончив школу, она переехала в Санкт-Петербург, а затем — в Москву.

Рост Насти Ивлеевой — 174 сантиметра. Долгое время вес телеведущей варьировался от 64 до 72 килограммов. Однако в декабре 2023 года девушка сильно похудела. По ее собственному заявлению, она сбросила 17 килограммов. Теперь вес Насти Ивлеевой составляет 54–55 килограммов.

Биография Насти Ивлеевой: родители, увлечения, образование

Говоря о биографии Ивлеевой, стоит сказать пару слов о ее родителях. Анастасия Ивлеева происходит из небогатой семьи. Ее воспитание лежало на плечах матери. Женщина работала дояркой и из-за занятости была вынуждена надолго оставлять дочь в яслях.

Сама Ивлеева не любит распространяться о родителях. Известно, что ее отец оставил жену и дочь, когда Настя была еще младенцем. В 2000 году у будущего блогера появился сводный брат. Настя взяла на себя его воспитание, чтобы помочь матери.

Детским увлечением Ивлеевой был спорт. Однако девушка выбрала совсем иную стезю: окончив школу, она поступила в СПБГУ на факультет рекламы и связей с общественностью. Параллельно с учебой девушка подрабатывала то маникюрщицей, то хостес в ночном клубе. Вот и все, что известно о биографии и семье Анастасии Ивлеевой.

Новый этап в биографии Ивлеевой: расставание с семьей и начало карьеры

Настя рано поняла, что хочет стать медийной личностью. Она завела персональный блог Аgentgirl в 2013 году. Сначала девушка постила контент на спортивную тематику: делилась эффективными упражнениями и давала советы по улучшению фигуры. В скором времени блог Ивлеевой изменил направление. Девушка перешла на формат вайнов — коротких юмористических роликов. Благодаря привлекательной внешности и коллаборациям с другими блогерами Настя стала быстро набирать подписчиков.

Новая страница в биографии Анастасии Ивлеевой открылась в 2015 году. Девушка перебралась в столицу и поступила в Школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ». В то же время она устроилась на должность менеджера автосалона. По собственному признанию, Настя ненавидела график с 9 до 6, но продолжала работать, чтобы в будущем достичь поставленных целей.

Анастасия дебютировала на ТВ в 2016 году. Ее первой пробой в качестве ведущей стало реалити-шоу «Можно все» — программа о жизни блогерской коммуны. Соведущими Насти были Эльдар Джарахов и Стас Давыдов.

Девушка продолжала развивать свой блог. Ее публикации набирали большое количество просмотров и лайков. Благодаря этому в 2017 году Настю заметили продюсеры тревел-шоу «Орел и решка». Они предложили ей стать соведущей шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» с Антоном Птушкиным. Этот проект принес Ивлеевой известность в широких кругах.

Анастасия Ивлеева в мире шоу-бизнеса

Ивлеева стала регулярно появляться на телешоу и красных дорожках. Она представала в качестве как ведущей, так и участницы. Ее можно было увидеть в передачах «Где логика?» и «Вечерний Ургант». В 2018 году Настя вела популярную премию канала «Муз-ТВ».

Тогда же стартовал ее авторский проект AgentShow — еженедельные интервью с медийными личностями, принесшие Ивлеевой две статуэтки ТЭФИ. Настя не только задавала звездам каверзные вопросы, но и устраивала абсурдные квесты. Гостями студии Ивлеевой стали:

Регина Тодоренко;

Ольга Серябкина;

Эльдар Джарахов;

Сергей Лазарев;

Федук;

Максим Галкин (внесен в список иноагентов);

Марьяна Ро;

Шура и многие другие.

Биография Насти Ивлеевой неразрывно связана с развитием блога девушки. Постепенно на ее канале стали появляться новые рубрики: «Звезды. Бабки. Ставки», «Королевские Кобры», «Грязные игры». Сегодня Ивлеева продолжает выкладывать влоги, устраивает челленджи со звездами, отвечает на вопросы подписчиков и записывает реакции. Она также не раз появлялась на каналах других медийных личностей. Например, в 2018 году она дала интервью Юрию Дудю (внесен в список иноагентов), а в 2021 году — Ксении Собчак.

Ивлеева стала завсегдатаем ТВ. Она продолжала вести «Орла и решку» (пусть и с перерывами), в 2022 году участвовала в реалити «Сердце Ивлеевой», тогда же вела программу «Тревел-батл». Ее можно было видеть на красных дорожках премий в качестве ведущей.

С 2019 года Ивлеева развивает кинокарьеру. Сначала ей доставались исключительно комедийные роли, например в мини-ситкоме «Туристическая полиция». Но в 2022 году Ивлеева показала себя с новой стороны, снявшись в драматическом сериале «Монастырь». Ее напарником по съемкам стал Филипп Янковский. После сериала девушка заявила, что планирует и дальше развиваться в «большом кино». Так что можно смело сказать, что с ролью в «Монастыре» в биографии Ивлеевой открылась новая страница.

Личная жизнь как часть биографии Насти Ивлеевой

Личная жизнь Насти Ивлеевой интересует фанатов ничуть не меньше, чем биография блогера. В жизни девушки было несколько ярких романов. Так, в 2011 году она познакомилась с Арсением Бородиным — лидером группы «Челси» и участником «Фабрики звезд». Молодые люди встречались вплоть до 2017 года. Однако мужем Ивлеевой Арсений так и не стал.

После Бородина Ивлеева встречалась с другим музыкантом — Олегом Майами. Но эти отношения длились совсем недолго. По признанию самой Ивлеевой, преградой для чувств стал плотный рабочий график.

Бывший муж и таинственный кавалер: возлюбленные Насти Ивлеевой

В 2018 году Анастасия вступила в отношения с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Спустя год после начала романа пара поженилась. Ивлеева взяла фамилию мужа.

Однако брак прожил недолго. В 2021 году молодые люди разошлись. В 2023 году они закончили раздел имущества (Насте перешел двухэтажный особняк). Ивлеева вернула девичью фамилию. Она также приняла участие в шоу «Сердце Ивлеевой» — романтическом реалити, в котором Настя искала вторую половинку. Но отношения с победителем шоу Алексеем Зловедовым у ведущей так и не сложились. Тем временем бывший муж Ивлеевой был замечен с новой пассией — фотографом Анастасией Осмоловской.

В 2023 году появились слухи, что Ивлеева вступила в отношения с манекенщиком Борисом Махмуровым. Сама телеведущая отказалась комментировать домыслы СМИ. Однако в одном из недавних интервью она проговорилась, что ее сердце занято. По собственному признанию, девушка продолжает «влюбляться и расставаться», однако делиться подробностями не хочет.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой: главный скандал декабря 2023 года

Говоря о биографии и личной жизни Ивлеевой, нельзя не упомянуть скандалы, в которых замешана девушка. Настю критиковали за создание травести-шоу «Королевские кобры», спорные высказывания и несерьезное поведение на интервью и даже нецензурные выражения в адрес подписчиков.

Однако главным скандалом в биографии Ивлеевой стала «голая» вечеринка. 20–21 декабря в клубе «Мутабор» состоялась закрытая звездная вечеринка, которую организовала Анастасия. Одним из требований для посетителей стало соблюдение дресс-кода almost naked («почти голый»).

Фотографии с полуобнаженными артистами мгновенно вызвали общественное порицание. Но на публичном осуждении дело не закончилось. В концепции вечеринки заметили «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». А это, в свою очередь, привело к массовым проверкам.

Посетители вечеринки стали поспешно записывать видео с извинениями. В список «раскаявшихся» звезд вошли:

Филипп Киркоров;

Ксения Собчак;

Дима Билан;

Джиган;

Ольга Самойлова.

Но больше всех извинялась сама Ивлеева. Девушка записала два видео, на которых просит у россиян прощения. Однако это не сильно изменило ситуацию. Бренды, сотрудничавшие с Ивлеевой, начали лишать ее звания амбассадора. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск против Ивлеевой в миллиард рублей. Ивлееву обвиняют в нанесении морального ущерба «миллионам российских граждан».

Проверку деятельности Ивлеевой начала и Федеральная налоговая служба. 27 декабря стало известно, что у Анастасии имеется задолженность размером 137 миллионов рублей. Теперь против блогера могут завести уголовное дело.

Другие участники вечеринки тоже столкнулись с неприятностями. Рэпер Vacio, представший на вечеринке в одном носке, закрывающем гениталии, был арестован на 15 суток. Организаторы начали массово отменять концерты Лолиты. Из заранее записанных новогодних эфиров вырезали фрагменты с Филиппом Киркоровым.

История с «голой» вечеринкой не закончена. Какие еще последствия ждут участников скандала, станет ясно со временем.