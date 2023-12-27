Умер создатель группы «Смысловые галлюцинации»: что о нем известно

Один основателей группы «Смысловые галлюцинации» гитарист Александр Колбасов скончался после тяжелой болезни.

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Что с ним случилось, как он принимал участие в создании группы, чем занимался в последнее время?

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Что случилось с Александром Колбасовым

Стало известно, что гитарист умер утром 26 декабря. Об этом сообщил РБК музыкант и продюсер Павел Здравомыслов. По его словам, причиной смерти могли стать последствия тяжелой болезни.

«Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни... Он до последнего был в процессе, в записях участвовал... Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась», — рассказал Здравомыслов.

Автор песен «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин подтвердил сообщения о смерти Колбасова.

В семье гитариста остались супруга и сын. Родственники объявили сбор средств на похороны.

Кто основал «Смысловые галлюцинации»

Александр Колбасов основал группу вместе с Сергеем Бобунцом в 1989 году и оставался в ее составе до 1993 года. Позже Бобунец распустил первый состав «Глюков» и набрал новую группу. Вместе с Колбасовым «Смысловые галлюцинации» были в Свердловском рок-клубе и успели записать несколько магнитоальбомов: «Союз нерушимых», «Внешняя атрибутика» и «Хочется думать».

После перемен в составе группы ее музыка сильно изменилась. Массовой популярности «Смысловые галлюцинации» добились на рубеже 2000-х годов, когда в фильме «Брат-2» прозвучали их песни «Розовые очки» и «Вечно молодой». Среди их самых популярных песен также «Все в порядке» и «Зачем топтать мою любовь», которые сильно отличались от их исходного звучания.

Что случилось с другими участниками «Смысловых галлюцинаций»

Группа «Смысловые галлюцинации» прекратила свое существование в начале 2017 года после последнего концерта в рамках фестиваля «Старый Новый Рок». Лидер группы Сергей Бобунец занимался с тех пор сольной карьерой, выпустив альбомы «Нормально все» и «Одиночество навсегда».

Другой основатель группы, екатеринбургский бард Владимир Бурдин дважды сидел в тюрьме и после 1993 года увел от Бобунца весь старый состав «Смысловых галлюцинаций». В рамках сольного творчества барда стала хитом композиция «Молодость жива». В 2018 году Бурдин оказался на принудительном лечении после драки в Москве, когда он применил нож, чтобы защититься от нетрезвого агрессора, сообщал StarHit. После выхода из психбольницы в декабре 2020 года он развелся с молодой женой Анастасией.

«Еще перед тем как меня могли отправить в армию, мой папа решил (тогда в разгаре была война в Афганистане), что я лучше буду дураком. И с тех пор я дурак. А я, наоборот, рвался в армию. После этого случая лечение в психбольнице для меня будет пожизненное. Дело в том, что мой диагноз — F06.8 по МКБ (другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью. — NEWS.ru) — не лечится вообще. А в больницу кладут до излечения», — объяснил Бурдин журналистам.

В августе 2021 года он с тяжелым поражением легких попал в больницу, лежал в коме, однако смог восстановиться.