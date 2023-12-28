Как похождения афериста Романа Медокса потрясли Россию ХIХ века

В основе практически всех классических произведений лежат реальные случаи. Автору нужно было лишь пропустить историю сквозь призму своего таланта и сделать мораль, заключенную в ней, очевидной для каждого. Не является исключением и гоголевский «Ревизор».

История Хлестакова настолько гротескна, что кажется не могла произойти в реальности, но на самом деле подобный случай был и о нем наверняка знал Николай Васильевич Гоголь. Героем этой истории стал Роман Медокс, потрясавший российское общество авантюрами с 1812 до середины 1850 годов.

Роман Михайлович Медокс

Талант и наглость этого человека были непостижимы уму современников. Всю жизнь Медокс обманывал и выдавал себя за других, зарабатывая на этом огромные по меркам того времени деньги. Но самой интересной аферой профессионального самозванца, вне всякого сомнения, считается его поездка в качестве царского посланника на Кавказ, невероятно похожая на сюжет «Ревизора».

Началось все с того, что в 1812 году корнет Роман Медокс растратил две тысячи рублей казенных денег. Дворянину и военному в то время такой проступок мог стоить жизни — пулю себе в лоб пускали и по менее важным поводам. Но Медокс не собирался квитаться с жизнью — он просто сбежал из расположения полка, чтобы заработать деньги и вернуть в казну.

Корнет Роман Медокс не отличался статью, но, по признанию современников, внушал доверие

Беглый офицер не мог жить в империи по своим настоящим документам и корнет Медокс, недолго думая, превратился в другого человека. Мошенник сумел подделать документы на имя флигель-адъютанта конногвардейского поручика Соковнина, служившего адъютантом министра полиции Балашова.

Но этого Роману показалось мало, и он придумал и написал инструкцию от имени военного министра, которая давала ему право инспектировать любые военные подразделения на Кавказе. Первоначальный план Медокса был наивным, но похвальным.

Пользуясь неограниченными полномочиями, он планировал пойти по стопам Минина и сформировать из горских народов боеспособное ополчение. Со своей собственной армией растратчик собирался отправиться на войну с Наполеоном и в пылу сражений заслужить себе прощение, а если повезет, то славу и потерянное уважение товарищей.

В первой половине XIX столетия Георгиевск был захудалым военным городком

С такими благими намерениями Медокс прибыл в Георгиевск, где находилась резиденция губернатора Кавказа барона Врангеля и ставка главнокомандующего Кавказской линией генерала Портнягина.

Для начала самозванцу нужны были деньги, чтобы не голодать и иметь возможность свободно передвигаться по региону. Медокс тут же изготовил фальшивое требование с подписью министра на 10 тысяч рублей, с которым предстал перед господами Врангелем и Портнягиным.

У двух государственных мужей не было причины сомневаться в том, что опрятный и вежливый молодой человек с фамилией Соковнин и письмами от министра — реальный инспектор из Санкт-Петербурга. Барон Врангель тут же дал распоряжение казначею выдать юноше всю требующуюся сумму.

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Интересно, что аферист, не вызвавший ни малейшего сомнения у двух матерых служащих высокого ранга, показался подозрительным мелким клеркам губернского казначейства. Но Врангель волевым усилием пресек попытки казенной палаты сопротивляться и Медокс получил все до последнего гроша.

Как и следовало ожидать, после получения огромной суммы денег на собственные нужды, Роман и думать забыл о цели своего приезда на Кавказ и более о ней не вспоминал. Посланнику военного министра был оказан в Георгиевске самый радушный прием, о котором мошенник не мог даже мечтать.

В честь проверяющего давали пиры и балы, его жаждали видеть у себя в гостях местные аристократы и высокие военные чины, по нему сохли девицы и замужние матроны. Для отдаленного от столицы захудалого военного гарнизона появление гостя такого высокого ранга было значимым событием, ведь кроме охоты, войны и выпивки других развлечений в городке не знали.

Почувствовав власть над местными, Медокс разошелся не на шутку. С каждым днем он все больше и больше расширял свои полномочия и власть. Дошло до того, что Роман потребовал права проверять личную и служебную корреспонденцию губернатора и тут же его получил.

Генералу Портнягину хитрый юноша сообщил, что его реальная цель приезда на Кавказ — наблюдение за бароном Врангелем, который оказался в Петербурге под подозрением. Таким образом, Медокс посеял сомнение в душу старого вояки и заставил его с недоверием относиться к старому боевому товарищу и верному собутыльнику.

Так как связь со столицей осуществлялась в те времена только при помощи курьеров, о бурной деятельности «инспектора Соковнина» в военном министерстве узнали лишь через несколько месяцев. Там отказывались верить в возможность подобной аферы, настолько она была примитивна и вероломна.

Император Александр I

Оправившись от потрясения, министр лично отдал приказ арестовать «поручика Соковнина» и доставить в Петербург как можно быстрее. Расследование дела было очень запутанным — арестованный юлил и врал, называя себя то мещанином Всеволжским, то князем Голицыным.

История Романа Медокса заинтересовала самого государя, и о ходе дела императору Александру I регулярно докладывал его адъютант. В итоге самодержцу надоела возня вокруг наглого самозванца и он своим указом велел заключить его без суда в Шлиссельбургскую крепость на неопределенный срок.

Для Медокса это могло означать как пожизненное пребывание в темнице, так и неожиданное освобождение по амнистии или прихоти царя или его преемников. Но заключение продлилось целых 14 лет, и на волю Роман вышел лишь в 1827 году.

Шлиссельбургская крепость

Некоторые историки склонны считать, что освободили самозванца благодаря тому, что тот согласился работать осведомителем в среде декабристов. Проходимец во время заключения близко сошелся с некоторыми участниками декабрьского восстания и они стали ему доверять. Жулик такого высокого класса мог быть полезен державе в выявлении вольнодумцев, которых после попытки переворота вокруг развелось немало.

После помилования Медокса сослали в Вятку, через которую держали путь в Сибирь политкаторжане того времени. Друг А. С. Пушкина Иван Пущин писал в письме родным, что познакомился в Вятке с неким Медоксом и это именно тот парень, что отсидел в Шлиссельбурге за грандиозную аферу.

Да, из Вятки Роман Медокс попытался снова бежать на Кавказ с подложным паспортом, но был задержан полицией в Екатеринодаре. После этого царь велел отправить его солдатом в Сибирь, но прототип Хлестакова сбежал из Одессы, где ему предписывалось находиться в ожидании высочайшей воли.

После всех этих приключений, достойных отдельной книги, Медокс написал императору письмо на английском языке, в котором каялся и просил помилования. Очевидно, послание подействовало, так как мошенника зачислили рядовым в Омский полк, но отправили по линии жандармского ведомства в Иркутск.

Ссыльные декабристы. Художник Н.П. Репин

В столице Восточной Сибири Роман жил как ссыльный и дружил с семьями сосланных декабристов. Вряд ли стоит объяснять, с чем были связан интерес Медокса, тайного сотрудника жандармерии, к опальным офицерам. В Сибири авантюрист также натворил немало дел, но они лежат уже за пределами рассказанной нами истории.