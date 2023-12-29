ВЦИОМ: Россияне назвали семью традиционной ценностью России

Большинство россиян назвали семью и патриотизм традиционными для России ценностями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в декабре.

По данным ВЦИОМ, семья является приоритетной ценностью вне зависимости от пола, возраста, материального положения и образования респондента. Так, 45% респондентов назвали традиционной ценностью России – крепкую семью – союз мужчины и женщины, вклад в воспитание детей и уважение к старшим.

Также 23% опрошенных традиционной ценностью назвали патриотизм, любовь к стране, осознание единства народов России, уважение к исторической памяти, готовность служить Отечеству.

Еще одной традиционной ценностью страны названа гуманность, взаимопомощь и взаимоуважение, человеколюбие, нравственность, справедливость и дружелюбие. Так считают 17% опрошенных.

Национальную культуру и религию, как традиционную ценность, назвали 16% респондентов.

Большая часть россиян (77%) убеждены – важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.