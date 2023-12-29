В мире интриг и зависти: как нестандартная модель покорила сердца публики

Сегодня она входит в десятку самых высокооплачиваемых и известных моделей мира. Каждый выход латиноамериканки на подиум — некий манифест о том, что стандарты модельного мира могут быть гораздо шире привычных.

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Считается, что громким заявлением Джоан о себе стал показ Givenchy 2010 года. Ее цвет кожи, нестандартная внешность вписались в современный тренд, когда мы чтим проявление индивидуальности. Модель стали активно приглашать на съемки, а в 2012 году она снялась для Victoria Secret.

Именно Джоан стоя — ла у истоков тренда на разнообразную красоту, она стала первой латиноамериканской моделью Estee Lauder. А также личной музой Рикардо Тиши. «Ради Рикардо я ходила по подиуму на высочайших, сложнейших каблуках, но виду не подала, что мне тяжело».

Смоллс — активистка. Линия купальников и белья для компании Smart & Sexy, рассчитанная на женщин с разыми фигурами и достатком, — ее проект.

«Я отношусь к этническому меньшинству и знаю, как неприятно, когда дизайнеры или бренды забывают о тебе».

Джоан попробовала себя в качестве ведущей в телепередаче House of Style на канале MTV. Также снялась в небольшой роли в боевике «Джон Уик 2», а год спустя зрители увидели ее в романтической комедии «Подстава».

Вопреки мифам о модельном мире, полном интриг и зависти, у Джоан немало подруг среди коллег — Амбер Валлетта, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин: