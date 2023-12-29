Михаэль Шумахер: легендарный автогонщик спустя 10 лет после трагедии

Жизнь легендарного автогонщика Михаэля Шумахера разделилась на две части – до 29 декабря 2013 года и после. В эту пятницу исполняется ровно 10 лет со дня катастрофы на лыжах. Немец потерял управление, выехал за пределы трассы, споткнулся и ударился о камень, получив тяжёлую травму головного мозга. После этого он полгода пролежал в медицинской коме в больнице, прежде чем ему разрешили вернуться домой. Состояние спортсмена держится в тайне, но иногда появляются тревожные новости.

© Getty Images

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали недавно раскрыл состояние Михаэля. Он не стал вдаваться в детали из уважения к семье гонщика, но дал понять, что ситуация тяжёлая.

Видео дня

«Кажется, что только вчера он упал в Мерибеле – но это эпизоды, которые меняют твою жизнь. Из уважения к нему и его семье нужно оставаться рядом с ними. Эта тяжёлая ситуация сохраняется. То, о чём мы общаемся с его семьёй, останется нашим частным делом, но прожить так 10 лет – это то, чего не пожелаешь даже своему злейшему врагу», – заявил Доменикали в программе La Politica nel Pallone.

Экс-президент ФИА и бывший босс Шумахера в «Феррари» Жан Тодт – один из немногих, кому разрешено навещать Михаэля.

«Михаэль с нами, так что я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которым был раньше. Он изменился, и его прекрасно опекают жена и дети. Его жизнь стала другой, и для меня честь делить с ним моменты. Это всё, что я могу сказать. К сожалению, 10 лет назад судьба нанесла свой удар. Он уже не тот Михаэль, которого мы знали в Формуле-1», – сказал Тодт в интервью L'Équipe.

Getty Images

Брат семикратного чемпиона мира Ральф Шумахер на днях рассказал о пережитых эмоциях. Он благодарит современную медицину за всё, что она сделала для Михаэля.

«Авария Михаэля стала очень тяжёлым опытом и для меня тоже. Он не просто мой брат. Когда мы были детьми, он также был моим тренером и наставником. Он научил меня буквально всему в картинге. Пусть у нас разница в возрасте в семь лет, но он всегда был рядом со мной. Я скучаю по моему Михаэлю. Жизнь порой несправедлива. Ему часто везло в жизни, но потом произошёл этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которые даёт современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше», – говорит Ральф в интервью Bild.

Недавно журналист Йенс Гидеон разобрал трагический эпизод с инструктором по лыжам Андре, который был одним из первых, кто прибыл на место инцидента в 2013 году. Они рассказали, что первоначально Шумахер находился в сознании. Возможно, это привело к тому, что сотрудники служб экстренного реагирования недооценили тяжесть его состояния. Однако во время транспортировки в больницу его состояние резко ухудшилось.

Шлем оказался разрушен, но камера всё ещё была сверху, – сказал Андре во время подкаста на ARD.

«Если бы Шумахер не был в сознании, ему, вероятно, немедленно сделали бы искусственную вентиляцию лёгких и отправили прямым рейсом в Гренобль. Возможно, Михаэль мог бы приехать в Гренобль на три четверти часа раньше для лечения», – добавил Гидеон, ссылаясь на показания свидетелей.

Кроме того, Гидеон отметил, что в Мерибеле явно не хватало снега: «Вы не пошли бы туда в такой день». Михаэль мог потерять бдительность из-за того, что жил рядом с горой Солир и хорошо знал эти места.

Несколько лет назад комментарий дал командир горного полицейского управления Савойена Стефан Бозон, который в декабре 2013-го возглавлял спасательную операцию. Он объяснил, почему возникла задержка с оказанием помощи.

Getty Images

«Место трагедии находится рядом со склоном, из-за чего у тех, кто оказался там первым, не было возможности аккуратно его транспортировать, но сразу стало ясно, что травма очень серьёзная и необходим вертолёт. Шумахеру повезло – вертолёт с базы в Куршевеле прибыл в Мерибель всего за несколько минут, но из-за особенностей места его падения врачи не могли оказать ему первой помощи. Поэтому было решено лететь в больницу в Гренобле», – сказал тогда Бозон в интервью Focus.

Расследование инцидента не выявило нарушений в работе трассы и дефектов в оборудовании, которое использовал Михаэль. Происшествие квалифицировали как несчастный случай.

Летом 2014 года супруга гонщика Коринна забрала мужа в поместье на берегу Женевского озера. После этого почти не появлялось данных о расположении немца и о том, чем он занимается. Из различных публикаций в зарубежных СМИ известно, что Красный Барон осознаёт происходящее с ним, узнаёт близких и друзей, но не способен обслуживать себя и полноценно общаться с окружающими. За Михаэлем ухаживает бригада физиотерапевтов, которые проводят различные процедуры. Это обходится семье в несколько миллионов евро в год.

Мы стараемся жить как обычная семья – как того хотел и продолжает хотеть Михаэль. Он всегда говорил: «Личное – это личное», и для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой и он мог получать от неё удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы защищаем его, – сказала Коринна в документальном фильме от Netflix в 2021 году.

Жизнь в любом случае не стоит на месте. У Михаэля и Коринны двое детей: дочь Джина-Мария и сын Мик. Последний пытается повторить путь отца, но после неудачного прошлого сезона в Формуле-1 ему приходится довольствоваться статусом резервиста «Мерседеса». В 2024 году Мик выступит в WEC в составе «Альпин» в программе гиперкаров. Что касается Джины-Марии, она неплохо проявила себя в конном спорте, а в 2023 году, по данным прессы, вышла замуж за Йэна Бетке, который занимается конкуром.

Getty Images

Мик редко говорит об отце, но произнёс эмоциональные слова в документальном фильме Netflix: «Я отдал бы всё, чтобы вернуть прежнего отца. Думаю, теперь мы понимали бы друг друга совсем по-другому».

Вероятно, самое печальное событие года для Шумахеров произошло в январе – семья сообщила о кончине любимой лошади Михаэля.

«Моему сердцу было тяжело отпустить её, но иногда нам приходится принимать непростые решения, чтобы поступить правильно с нашими меньшими братьями», – написала Джина-Мария в соцсетях.