Что объединяет известных людей, рожденных в год Дракона?

Наступающий 2024 будет годом Дракона. Считается, что под этим знаком рождаются особенные люди, способные изменить будущее. Что объединяет людей, рожденных в этот год – читайте в материале MIR24.TV.

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Люди, рожденные в год Дракона, считаются очень упорными и трудолюбивыми, поэтому непременно добиваются успеха. Они умеют бороться со всеми невзгодами, будь то тяжелая болезнь или крушение бизнеса. Как правило, пик их успеха приходится на зрелый возраст вместе с отказом от старых идеалов и ценностей.

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Фридрих Ницше

Известный немецкий философ родился в семье лютеранского священника, окончил Боннский и Лейпцигский университеты, а в 24 года уже стал профессором филологии. Идеи Фридриха Ницше о религии, философии и искусстве до сих пор остаются предметом дискуссий. По характеру Ницше был скромным, тихим и не конфликтным. При этом в работе он не боялся быть ярким и вызывающим. То, что Ницше идет против идеологии своего времени, стало понятно, когда он написал трактат «Рождение трагедии из духа музыки», представив две стороны культуры, одна из которых – дионисийская сторона, олицетворявшая бескультурье. Во время Франко-Прусской войны он демонстративно отказался от прусского гражданства и не поддерживал ни одну из сторон, так как война была ему противна.

Зигмунд Фрейд

Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд хорошо учился в школе и с детства любил философию. Фрейд считал, что в основе человеческой психологии лежит сексуальный инстинкт. Он начал развивать гипноз и придавал большое значение снам. При этом современники отмечали весьма скверный и взрывной характер психиатра, он был антикоммунистом, не любил дни рождения и расстроился, когда не получил Нобелевскую премию. Говорят также, что он был женоненавистником, так как не смог понять психологию женщин и называл их «неизведанным континентом для психоанализа».

Сальвадор Дали

Эксцентричный и яркий художник тоже шел против общественных правил и законов. В детстве он страдал от насмешек сверстников, из-за чего ему приходилось часто драться. После школы Дали поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо, откуда его выгнали через пять лет из-за конфликтов с учителями. После этого он переехал в Париж, чтобы найти свой стиль, примкнув к сюрреалистам, но позже сказал: «Сюрреализм – это я» и стал независимым художником. Ну и, конечно же, еще одним эксцентричным поступком художника можно назвать роман и брак с Галой – русской эмигранткой, которая была старше художника на десять лет и на момент знакомства – замужем за другим. Дали не только стал мастером необычных образов на полотне, он воплотил сюрреалистический образ в себе, сильно выделяясь на фоне реальной жизни.

Джон Леннон

Своеобразный характер был и у звезды группы Beatles Джона Леннона. С детства Леннон привык нарушать устоявшиеся правила и до всемирной популярности группа вела себя как настоящие рок-звезды: они поворачивались спиной к зрителям во время выступления, жевали жвачку и даже плевались со сцены. Когда менеджер группы создал определенные правила поведения, Леннону перестроиться было тяжелее всего. На одном из концертов, где присутствовала сама Королева, певец сказал фразу: «Для следующей песни нам нужна ваша подмога. Те, кто сидит на недорогих местах, хлопайте в ладоши, остальные – трясите драгоценностями». На следующий день о группе говорили все.

Моника Беллуччи

Признанная красавица и секс-символ современности Моника Беллуччи тоже родилась в год Дракона. Считается, что люди под знаком этого года отдаются профессии до конца. Например, в фильме «Необратимость» девятиминутная сцена изнасилования с участием Беллуччи выглядела настолько реалистично, что зрители на премьере в Каннах выходили из зала. В 50 лет Беллуччи сыграла девушку Бонда, а в 51 – оперную диву. Красавица отказывается от пластических операций и уколов красоты, считая, что стареть нужно естественно.

Аль Пачино

Американский актер и режиссер, звезда «Крестного отца», сыгравший гангстера Майкла Корлеоне. Аль Пачино стал настоящим мастером в роли отрицательных киногероев. Сам он вырос в криминальном районе и не был примерным ребенком. Начал курить в 9 лет, а в 12 уже попробовал алкоголь. Часто был инициатором драк и ссор, провалил все экзамены в старшей школе, из-за чего был отчислен в 17 лет. Из-за серьезного конфликта с матерью ушел из дома. Работал уборщиком и официантом. Однако еще тогда у Аль Пачино появилась страсть – театр. Выступая в некоммерческом театре, он познакомился с Чарли Лаутоном. Вскоре Аль Пачино приняли в профессиональный театр, после чего начались эпизодические роли в кино. А дальше был успех «Крестного отца».