Кто из известных политиков, актеров и музыкантов ушел из жизни в 2023 году

2023 год унес жизни многих знаменитых и талантливых людей. «Вечерняя Москва» вспоминает тех, кого уже нет в живых.

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Вячеслав Зайцев

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Один из самых известных художников-модельеров СССР и России. Талант и свежие идеи помогли ему преодолеть путь от художественного руководителя фабрики до главного модельера СССР. В 60-х годах вышла его первая коллекция.

Сформировавшийся тогда неповторимый «русский» почерк кутюрье впоследствии читался во всех его работах. Спустя почти десять лет состоялся его первый показ, а еще спустя десять лет он открыл модный дом своего имени. Он стал первым из советских модельеров, кто продемонстрировал коллекцию своего авторства во французской столице. На склоне лет Зайцев боролся с болезнью Паркинсона. Он скончался в 85 лет, причина — кровоизлияние из-за язвы желудка.

Валентин Юдашкин

Прославленный российский художник-модельер и кутюрье Валентин Юдашкин с детства интересовался модой. Его хобби было создание своих эскизов и выкроек. В начале 90-х он показал первую коллекцию на Неделе Haute Couture в Париже. Модельер внес неоценимый вклад в развитие отечественной и зарубежной индустрии моды. Умер в 60 лет. Его сгубил неизлечимый рак почки, который дал метастазы в мозг.

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони четыре раза возглавлял правительство страны. Его политический дебют состоялся в 57 лет. Он явился первым мультимиллиардером, который стал первым лицом кабинета министров европейской страны. Был одним из богатейших людей в Италии, страховым магнатом, владел банками и средствами массовой информации. Умер в 86 лет. Он страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза и проходил курс химиотерапии. Берлускони был одним из близких друзей главы Российской Федерации Владимира Путина.

Леонид Володарский

Переводчик, ведущий радиостанции «Говорит Москва», Леонид Володарский был рекордсменом по озвученным кинофильмам среди артистов дубляжа в России — его голос можно услышать в более пяти тысячах картин. В их числе «Терминатор», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Крестный отец» и другие. Узнаваемую гнусавость он приобрел из-за перелома носа во время подростковой драки. Володарский скончался из-за сердечной недостаточности в 73 года.

Геннадий Гладков

Геннадий Гладков написал музыку к известным фильмам, мультфильмам, мюзиклам, имеет статус народного артиста России. Известен работой над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов», где он исполнил партию Глупого короля. Умер на 88-м году жизни.

Майкл Гэмбон

Актер появился на свет в 40-м году, зрителям он запомнился по роли волшебника Дамблдора в эпопее о Гарри Поттере. Гэмбон сыграл в шести сериях о приключениях мальчика, который выжил, начиная с «Узника Азкабана». Всего за свой карьерный путь снялся в 155 картинах, среди них: «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Сонная лощина», «Водная жизнь» и «Король говорит!». Его не стало в 82 года, причина смерти — пневмония.

Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский актер, исполнитель песен и режиссер кино. Прославился после ролей в картинах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мимино». Дебют артиста в кино состоялся в конце 60-х, спустя десять лет он получил Государственную премию СССР, а после — звание народного артиста Грузинской ССР. Временно прекратив сниматься в кино, он попробовал себя в роли певца. В скором времени начал руководить Государственным эстрадным оркестром Грузии «Рэро» и сконцентрировал все силы на музыке. Кикабидзе умер на 85-м году жизни, к смерти привели осложнения хронического заболевания почек.

Тото Кутуньо

Известный итальянский певец, любимый в России, заболел раком, когда ему было 64 года. Он прошел через лечение химиотерапией и потерял почку. Благодаря лечению летом 2023 года отметил 80-летие. Однако онкологическое заболевание вернулось. Победитель Евровидения-1990 скончался в одной из больниц Милана. Его проводили в последний путь под легендарный хит L’italiano.

Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида получила мировую славу после ролей в картинах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Невеста на одну ночь». Помимо актерской деятельности, занималась фотожурналистикой и скульптурой. Она скончалась в 95 лет после перелома бедренной кости.

Ирина Мирошниченко

Советская актриса, звезда МХАТа имени Чехова Ирина Мирошниченко внесла большой вклад в развитие театра и кино. Зрители помнят ее по ролям в фильмах «Вам и не снилось», «Зимняя вишня» и прочих. На 82-м году жизни она не смогла восстановиться после гриппа.

Глеб Панфилов

Режиссер, сценарист и народный артист РСФСР. Супружеская пара Глеба Панфилова и Инны Чуриковой, ушедшей из жизни в начале 2023 года, длительный период вместе служила в «Ленкоме». Он ставил постановки, она играла. Горе от утраты жены сильно подкосило его здоровье. Через несколько месяцев после смерти супруги у него случился инсульт. В августе в 89 лет режиссера не стало.

Мэттью Перри

Звезда культового американского сериала «Друзья» на протяжении многих лет страдал от панкреатита. Чтобы побороть зависимость от медицинских препаратов, наркотиков и спиртного, он проходил лечение в реабилитационных центрах. Перри нашли мертвым в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. Экспертиза установила, что смерть произошла по причине «острого воздействия кетамина».

Виктор Пронин

Виктор Пронин был автором детективов и журналистом. Начал карьеру в 60-х годах. Старался опубликовать повесть «Симбиоз» в литературно-творческих изданиях, но получал отказы. Первая публикация случилась только в конце 80-х, когда в свет вышло произведение «Продолжим наши игры». Наиболее известна его работа «Женщина по средам». Книга стала основой для драматического фильма «Ворошиловский стрелок». Также Пронину принесли славу его работы «Кандибобер», «Победителей не судят», «Каждый день самоубийство», «Женская логика», «Падай, ты убит», «Смерть президента», «Дурные приметы» и серия книг «Банда», состоящая из восьми частей.

Анфиса Резцова

Дважды олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в марте минувшего года перенесла сердечный приступ — она потеряла сознание в своем доме под Владимиром, после чего ее госпитализировали. Пережила несколько переливаний крови. Последние дни спортсменка провела в реанимации в бессознательном состоянии. Ее сердце перестало биться в 59 лет.

Сергей Сивохо

Актер, экс-участник КВН, выступал в таких командах, как «Дрим-тим», сборная СНГ и «Сборная XX века», продюсировал студию «Квартал 95». Звезде КВН было 54 года на момент смерти. Известно, что причиной стало хроническое заболевание легких.

Тина Тернер

Американская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Ее карьерный путь длиной в шесть десятков лет вместил десятки хитов и миллионные тиражи альбомов. В 2013 году, менее чем через месяц после замужества, она перенесла инсульт, заново училась ходить. Спустя три года у звезды нашли рак кишечника. Она боролась с высоким кровяным давлением при помощи гомеопатических средств, что спровоцировало проблемы с почками. Донорский орган не прижился в организме певицы. Пережила двух сыновей — Крейг совершил суицид, а Ронни скончался от онкологического заболевания.

Инна Чурикова

Народную артистку СССР и лауреата Госпремии РФ Инну Чурикову многие знают по роли Паши в фильме «Начало» и Марфуши в «Морозко». Также она много играла на сцене «Ленкома». Всю свою жизнь она провела с режиссером Олегом Панфиловым, который снимал ее в своих работах. В послужном списке Чуриковой такие любимые зрителям фильмы, как «Тот самый Мюнгхаузен», «Валентина», «Васса», «Ширли-мырли» и другие. Ее смерть наступила в 79 лет.

Вера Васильева

Народная артистка СССР, советская актриса театра и кино. Лауреат Сталинских премий I и III степени. Театралы знают ее по постановкам «12 стульев», «Яблоко раздора» и другим. Кроме того, Васильева снялась в более четырех десятках фильмов и озвучила несколько картин. Она перестала дышать в 97 лет.

Вячеслав Гришечкин

Актер театра и кино, режиссер и педагог стал популярным после роли в комедийном сериале «Солдаты». Он не только снимался в фильмах, но и играл в театре, был преподавателем актерского мастерства. На 62-м году жизни он попал в больницу из-за жалоб на сердце, медики отправили его в отделение интенсивной терапии, но спасти не смогли.

Николай Добронравов

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов разделил творческий путь с супругой — Александрой Пахмутовой. Семейной чете принадлежит авторство более четырех сотен песен. Одна из самых популярных композиций — «Трус не играет в хоккей». Самочувствие поэта ухудшилось после того, как он перенес ковид. Поэт-песенник умер на 94-м году жизни.

Джейн Биркин

Англо-французская актриса, певица и икона стиля стала всемирной известной благодаря творческому и романтическому тандему с поэтом, режиссером и актером Сержем Генсбуром длиною в десять лет. В честь музы многих поколений названа одна из самых желанных среди модниц и дорогих сумок в мире от Hermes. 76-летнюю Биркин нашли мертвой в ее доме в Париже.

Игорь Ясулович

Ясулович — советский и российский актер театра и кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог, звезда «Бриллиантовой руки». Летом этого года он угодил в медучреждение с острым повреждением почек. Борьба с болезнью длилась несколько месяцев. Сердце мастера эпизода остановилось в 81 год.

Николай Досталь