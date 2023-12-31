Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты

За 2023 год владелец SpaceX и Tesla Илон Маск заработал 95,4 млрд долларов. Это позволило ему возглавить рейтинг из 500 самых богатейших людей планеты.

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Как сообщает агентство Bloomberg, совокупный капитал полусотни богачей в текущем году вырос на 1,5 трлн долларов. Так, основатель Amazon Джефф Безос увеличил состояние на более чем 70 млрд долларов, а руководитель корпорации Meta* Марк Цукерберг - на 80 млрд.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что компания SpaceX может внести огромный вклад в освоение космоса, однако президент США Джо Байден препятствует продвижению бизнесмена из-за личной неприязни к Илону Маску.