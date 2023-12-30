Первая женщина в мире заработала 100 миллиардов долларов: кто она?

Издание Bloomberg опубликовало свой рейтинг самых богатых людей планеты. На первом месте без сюрпризов: в списке лидирует основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, на счету которого солидные 232 миллиарда долларов. Но намного больше нас заинтересовала другая позиция — самая богатая женщина в мире, чье состояние впервые превысило 100 миллиардов долларов.

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Рекордсменкой оказалась наследница косметического гиганта L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс — внучка основателя компании Эжена Шуллера. В рейтинге миллиардеров 70-летняя француженка занимает почетное двенадцатое место. На него она поднялась благодаря росту цен на акции L'Oreal. Кстати, долю в компании она унаследовала от своей матери Лилиан Бетанкур, которая удерживала титул самой богатой женщины в мире вплоть до самой смерти в 2017 году.