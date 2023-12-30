Cкончалась советский диктор Галина Зименкова

Ей было 82 года. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».«Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова — диктор программы «Время» в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Её знали и любили миллионы зрителей в нашей стране.

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Более 20 лет на Центральном телевидении она принимала участие в праздничных «Голубых огоньках», вела такие передачи, как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце», — говорится в публикации.