Cкончалась советский диктор Галина Зименкова
Ей было 82 года. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».«Печальная новость. Скончалась Галина Зименкова — диктор программы «Время» в советские годы, заслуженная артистка РСФСР. Её знали и любили миллионы зрителей в нашей стране.
Более 20 лет на Центральном телевидении она принимала участие в праздничных «Голубых огоньках», вела такие передачи, как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце», — говорится в публикации.
Отмечается, что Зименкова учила студентов в Японии русскому языку, преподавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре в Москве.