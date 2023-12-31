Блогер MrBeast объяснил Илону Маску, почему выпускает ролики только на YouTube

30 декабря самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон выпустил новый ролик на своём YouTube-канале. Видео посвящено тому, как автор провёл целую неделю в одиночной камере под наблюдением.

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Соответствующий анонс Дональдсон сделал в соцсети X (ранее Twitter), отправив зрителей смотреть его новый ролик. В комментарии к нему пришёл глава портала и самый богатый человек в мире Илон Маск и предложил ему выпускать свои ролики прямо здесь. На это Дональдсон ответил, что на данный момент YouTube — лучшая площадка по монетизации, остальные платформы ему просто финансово невыгодны.

«На создание моих роликов уходят миллионы, и, даже если бы они получили миллиард просмотров в "Твиттере", это не покрыло бы и часть затрат. Но я готов протестировать эту идею, когда здесь появится настоящая монетизация!» — заявил блогер в соцсетях.

На данный момент аудитория MrBeast на YouTube превышает 224 млн человек. Блогер занимает вторую строчку по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому музыкальному лейблу T-Series (256 млн фолловеров). Для повышения охватов своих видео Дональдсон выпускает ролики с озвучкой на 14 языках, включая русский.