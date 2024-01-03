Forbes подсчитал умерших в 2023 году миллиардеров

В 2023 году скончался 21 миллиардер из списка журнала Forbes, сообщило издание. Девять из них были американскими гражданами. В общей сложности в общемировой топ издания за прошлый год были включены 2640 человек.
Согласно статистике издания, кроме США только в Индии и Малайзии умерли несколько миллиардеров. В списке скончавшихся только одна женщина — соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин.
Средний возраст умерших в 2023 году миллиардеров составил 85 лет. Почти половине было не менее 90 лет. Старейшими миллиардерами, скончавшимися в прошлом году, стали индийский бизнесмен Кешуб Махиндра и вице-председатель компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер. Обоим было 99 лет.