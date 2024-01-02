20 лучших реальных цитат Джейсона Стэйтема и 10 фейковых фраз и мемов

Его высказывания заряжают энергией действовать, а пародии на них учат не относиться ко всему слишком серьёзно.

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Джейсон Стэйтем — британский актёр, герой боевиков и фаворит режиссёра Гая Ричи. Широкую известность получил благодаря игре в культовых лентах «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Адреналин», «Перевозчик», «Форсаж» и многих других.

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Своим внушительным внешним видом и харизмой актёр привлекает как женскую, так и мужскую аудиторию. Сам Стэйтем, говоря о профессиональном пути, считает, что не особенно заслужил своё место в киноиндустрии.

«Я пришёл в кино, не особенно заслужив своё место. Кинематограф буквально меня с улицы подцепил», — говорит скромный актёр.

В чём же секрет его успеха?

Дело в таланте, грамотно выстроенном образе брутала или же всё в совокупности? Безусловно, актёр подкупает своей мужественностью, однако дело не только в ней. Искренность и правдоподобная игра располагают публику куда больше, чем просто брутальная внешность.

Давайте обратимся к первой работе звезды. Дебютом для актёра стала криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола». Картина произвела настоящий фурор. Получилась она столь удачной отчасти потому, что Стэйтему не пришлось вживаться в роль.

В прошлом, стараясь обеспечить себя, он продавал поддельные часы и украшения. Опыт уличной торговли сыграл ему на руку, и на экранах зрители увидели не просто актёра, играющего торговца, а подлинного героя.

После успеха этого фильма Стэйтем решил попробовать свои силы в новой кинокартине Гая Ричи «Большой куш». Она тоже стала хитом. Всё благодаря умению актёра сочетать харизму, физическую силу и мастерство.

Стэйтема любят и уважают за тот образ жизни и мыслей, который он несёт в массы. Стэйтем вырос не в самых благоприятных условиях, но он не стал жертвой своей среды, а наоборот — всегда стремился к лучшему.

Во главу угла он поставил спорт. Молодой Джейсон занимал себя разными активностями, но больше всего ему нравилась дисциплина по прыжкам в воду. Он даже вошёл в национальную команду Великобритании.

Упорная работа принесла плоды. Именно стройное и атлетичное тело позволило ему получить первые контракты в fashion-сфере, а потом и в киноиндустрии. Также навыки, полученные в спортивном прошлом, помогают актёру выполнять трюки без помощи каскадёров.

В реальной жизни актёр подкрепляет образ крутого парня яркими фразами.

20 сильных фраз Джейсона Стэйтема

Сегодня люди стали гораздо дешевле, чем то, что на них надето.

Будь самим собой, имей свою точку зрения, умей постоять за себя и за своих близких, и тебя будут уважать.

Быть воином — самый эффективный способ жизни.

В любом процессе важна не скорость, а удовольствие.

У каждого из нас есть достоинства, за которые стоит простить недостатки.

Никого сегодня не волнует твой внутренний мир. Людям важно, как ты одет и громко ли смеёшься над их шутками.

Возвращать стоит только тех людей, которые ушли по нашей вине.

Неважно, насколько красивы ваши слова, судить я буду по поступкам.

Умение слушать — большой плюс, а умение делать вид, что слушаешь, и в нужный момент вставлять слово — талант.

Многие жалуются на свою внешность, но на мозги не жалуется никто.

Гордость парня — это порядочность его девушки.

Если тщательно обходить все неприятности, можно лишиться множества удовольствий.

Думай не о том, что я сказал, а о том, о чём решил промолчать.

Есть такая штука, как «двигаться дальше». Попробуйте, поможет.

Работать на улице — не то же самое, что протирать штаны с продюсерами и режиссёрами.

Живи в своё удовольствие, но не забывай про тех, кто рядом.

Теория — это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы совмещаем теорию и практику — ничего не работает, и никто не знает почему!

Люблю русских людей — мужики суровые, а женщины очень красивые.

Тем, кого вдохновляют мои герои, не помешало бы лишний раз подумать.

Я пришёл из ниоткуда, поэтому не боюсь пропасть в никуда.

10 фейковых фраз а-ля Стэйтем

В России к Джейсону «Стэтхему» (так произносят его фамилию в нашей стране) относятся с особым теплом. Ему приписывают множество цитат и мемов, а под новыми публикациями в социальных сетях обрушивается целая лавина комичных комментариев наших соотечественников.

Своими пародиями пользователи умело снижают уровень брутального пафоса, который у Джейсона нередко зашкаливает. Но, надо отдать должное, делается это всегда по-доброму.

Мама учила не ругаться матом, но жизнь научила не ругаться матом при маме.

Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит.

Работа не волк. Никто не волк. Только волк — волк.

Если закрыть глаза, становится темно.

Настоящий мужчина, как ковёр тёти Зины — с каждым годом лысеет.

Жи ши пиши от души.

Тут — это вам не там.

В Риме был, а папы не видал.

Если ты смелый, ловкий и очень сексуальный — иди домой, ты пьян.

Кто рано встаёт — тому весь день спать хочется.

Фанаты представляют, как звучали бы эти абсурдные, лишённые логики шуточные цитаты голосом самого Джейсона.