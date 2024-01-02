Сын Куравлёва рассказал неизвестные детали о его отношениях с женой

В 2024-м исполняется два года, как не стало великого артиста Леонида Куравлёва. Зрители любили его за актёрский талант - достаточно вспомнить роли Куравлёва в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) или «Золотой телёнок» (0+). Близких он же покорял характером. Особенно трогательной была история любви Леонида Куравлёва.

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Напомним, Куравлёв был женат всего раз. Он познакомился с будущей супругой Ниной, когда ей было 13 лет. 16-летний Куравлёв повстречал девушку на катке, но не сразу решился подойти: наблюдал издалека, стеснялся. Лишь спустя год предложил ей дружбу - с тех пор они не расставались. Вместе пара прожила 52 года.

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Вспоминая об отце, Василий Куравлёв рассказывал изданию «Стебель»:

"Какая-то симпатия, понятно, сразу появилась. А потом чем старше они становились, тем больше времени проводили вместе. Поженились, когда отцу уже было 24 года. Любовь свою они пронесли через всю жизнь, за что я очень благодарен своим родителям. Отец нам часто после смерти мамы говорил, что она была для него самой красивой и невероятной".

Сама Нина Куравлёва не имела к кино ни малейшего отношения. Она была учительницей английского, потом - завучем. Спокойная, добрая, самодостаточная, супруга стала для Леонида Куравлёва музой, опорой и главной советчицей. По окончании съёмок он спешил к ней домой так, что некоторые считали актёра подкаблучником. Ему же всего лишь повезло найти любовь всей своей жизни.

Как пишут «Аргументы и факты», Куравлёв в сторону других женщин даже не смотрел. Снимаясь в кино с красавицей Евгенией Симоновой, под одеяло он ложился в спортивном костюме, а на армию поклонниц и вовсе не обращал внимания.

"Мы никогда не давали друг другу клятв верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то ещё", - цитируют Куравлёва в СМИ.

До ухода Нины Васильевны из жизни актёр почти не рассказывал о супруге, считая - личная жизнь на то и личная, чтобы не выносить детали на публику. Только лишившись любимой супруги, Леонид Куравлёв начал отвечать на вопросы о ней журналистам. А ещё обратился к религии.

"В одном из своих немногочисленных интервью отец говорил, что черпает силы в православной вере. Наверное, это началось после смерти мамы. После её ухода он сильно затосковал, а вера помогала ему это как-то преодолеть", - рассуждал его сын.

Возможно, именно поэтому в своём последнем фильме «Весь этот джем» (12+) Леонид Куравлёв исполнил именно роль священника. После этого он постепенно закрылся от мира, под конец своих дней став практически отшельником. Куравлёва не стало 30 января 2022 года, у него остановилось сердце.