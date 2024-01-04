Артур Бетербиев объяснил, что отличает сильного человека от слабого

«Так уж сложилось, что у каждого человека свой путь. Мы никогда не знаем, что всевышний приготовил нам, но все эти препятствия и трудности необходимо преодолевать с достоинством.



И физическая сила не всегда может помочь, ведь сильный человек — это не мускулы. Сильный человек — это человек с внутренним стержнем, с упорным характером. Смелость, отвага, справедливость, благородство — то, что отличает сильного человека от слабого; то, что иногда нам всем так не хватает», — написал Бетербиев.