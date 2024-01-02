В Тоскане на 112-м году жизни умер старейший итальянец
В Чечине скончался Триполи Джаннини — старейший житель Италии. На момент смерти ему было 111 лет.
Триполи Джаннини, или Триполино, как называли его земляки, родился 20 августа 1912 года. Ему выпала доля пережить две мировые войны и две пандемии — «испанку» и COVID-19. На момент ухода Триполи Джаннини занимал второе место в рейтинге долгожителей Италии, уступая лишь Эмме Морано, ушедшей из жизни в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
Также в отставке ушел из жизни Жак Делор, бывший председатель Еврокомиссии, дожив до 98 лет. Смерть политика произошла мирно, во сне, в его доме. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и подчеркнул вдохновляющий вклад Жака Делора в политическую сферу, сообщает РИАН.