Мы из 42-го. Как сложилась военная судьба и мирная жизнь выселковских выпускников 1942 года

В музее Выселковского КДЦ хранится журнал «Выселковец» районного Совета ветеранов. В феврале 1988 года в нём опубликован материал выпускницы школы № 1 Марии Косициной об одноклассниках, окончивших вместе с ней учёбу в военном 1942 году. Приводим её произведение «Мы из 42-го» и рассказываем о тех, кто не вернулся из боя, и тех, кто встретил долгожданную Победу.

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Мы из 42-го

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1988 год. На днях в средней школе №1 состоялся выпускной вечер. На торжественном вечере присутствовали выпускники 1942 – 1967 – 1987 годов. Мне, выпускнице 1942 года, было радостно видеть нынешних девочек и ребят, окончивших десятилетку именно такими, какими они представлялись мне много лет назад – красивыми, нарядными и главное – вооружёнными всесторонними знаниями. И мне невольно вспомнился наш десятый класс, выпуск которого состоялся в лихой военный год.

Мы прощались со школьной скамьёй без цветов и улыбок. Сразу же после выпускного вечера ушли на фронт Гриша Дмитриенко, Валера Воропай, Яша Ткаченко, Серёжа Лебедев, Ваня Куценко, а немного позже взяли в руки оружие Ваня Горбатко, Исай Эммануилов, Мстислав Атаназевич, Вячеслав Гробель, Володя Зимин, Гриша Березанский, Николай Дудка, Володя Зубарев, Коля Рогожин. Все они героически сражались с фашистами и награждены орденами и медалями. Пали смертью храбрых в боях за Родину Ваня Куценко, Лёня Соколов, Коля Чайка, Гриша Березанский, Коля Дудка, молодой учитель школы Андрей Соколов.

В послевоенное время выпускники 1942 года заняли достойное место в различных отраслях народного хозяйства. На выпускной вечер нас, выпускников 1942 года, съехалось в родную школу 20 человек. У каждого за плечами большая, трудная, но счастливая жизнь. Каждый внёс свой вклад в дальнейшее развитие страны. Яков Ткаченко многие годы работал инженером в «Сельхозтехнике», Владимир Зимин продолжительное время возглавлял колхоз в станице Каневской.

Значкисты ГТО и ГСО 1942 года. / Фото: архив семьи Косицыных.

Вячеслав Гробель, Надежда Стеценко, Николай Рогожин, Галина Поддубная стали врачами. От фронтового санитара до доктора медицинских наук вырос одноклассник Вячеслав Гробель. Он преподаёт в Краснодарском медицинском институте.

В Выселках все знают Надежду Романовну Стеценко – заслуженного врача РСФСР. В нашем крае пользуется большим авторитетом доктор Николай Сергеевич Рогожин. Он многие годы трудится в Краснодарском тубдиспансере.

Многие мои одноклассники выпуска 1942 года стали учителями. На это благородное поприще их привела в трудное послевоенное время страна. На ниве просвещения трудились друзья моей юности Нина Шальнова (девичья фамилия Васильева), Полина Чернышова (Шевченко), Иван Горбатко. Я и сама многие годы тружусь в школе. Начинала пионервожатой и выросла до директора школы. Заслужила почётное звание «Отличник народного просвещения». Воспитываю живущих в городе Славянске-на-Кубани афганских детей.

Старшеклассники школы № 1 ст. Выселки: (вверху слева направо) Тима Нагорный, Володя Зубарев, Коля Рогожин, Жора Дмитриенко, (внизу слева направо) Серёжа Лебедев, Иван Куценко, Слава Гробель, Володя Зимин. 1940 г. / Фото: архив семьи Косицыных.

Надежда Дмитриенко (Ожуг) и Римма Тухман (Грищенко) до пенсии трудились на предприятиях Краснодара. Много лет работает художником областной газеты Исай Эммануилов, Евсюков Михаил – сушильный мастер на элеваторе. Тёплой и радостной была наша встреча с сегодняшними учителями и их выпускниками, можно сказать, нашими внуками. Современная средняя школа дала выпускникам 1987 года неизмеримо больше, чем в своё время получили мы.

Мы, ветераны войны и труда, желаем им доброго пути, честного и добросовестного служения Родине. Мы уверены, что все 82 выпускника средней школы № 1 с достоинством пронесут эстафету старших поколений и украсят Отчизну вдохновенным творческим трудом.

Мария Косицына

Значительная часть жизни уроженки Выселковского района связана с г. Славянск-на-Кубани. Мария Косицына возглавляла городскую школу № 1 (ныне лицей – №1 имени семи Героев Советского Союза, выпускников школы), супруг Владимир Васильевич был директором местной школы искусств.

Время её руководства пришлось на годы строительства и перехода в новое школьное здание в 1975 году. Позже Мария Павловна работала в Славянской школе-интернате. В 1984 году учреждение приняло на обучение и воспитание 100 детей из Республики Афганистан.

«Бабушка рассказывала, что они встречались классом. Семьями дружили, приезжали друг к другу. Вообще, она была очень общительной и деятельной», — говорит внучка Елена Исаенко.

О фронтовой истории некоторых выселковских выпускников рассказывают архивные документы Министерства обороны, размещённые на сайте «Память народа» (www.pamyat-naroda.ru).

О поляке Мстиславе Атанасевиче (такое написание фамилии использовано в документах военного ведомства), 1924 года рождения, лишь известно, что, уже будучи сержантом, в мае 1943 года он находился на сборно-пересыльном пункте Закавказского военного округа. В ведомости имеется запись, что боец 17 мая прибыл из отдельного миномётного полка 45-миллиметровых орудий и в тот же день был зачислен в 23-й запасной стрелковый батальон.

Григорий Березанский

Красноармеец 19-й стрелковой бригады 11 стрелкового корпуса 9 армии Григорий Иванович Березанский, 1925 года рождения, погиб в 18 лет, освобождая родную Кубань. Убит 9 февраля 1943 года в бою за хутор Барыбинский Тимашевского района и там же похоронен в братской могиле. Имя выселковца высечено на мемориале погибшим воинам, открытом в мае 1968 года у братской могилы в хуторе Ленинском (административный центр Новоленинского сельсовета (поселения), в который входит и хутор Барыбинский).

Вячеслав Гробель

Вячеслав Фёдорович Гробель родился 7 октября 1923 года в ст. Выселки. В Красную армию призван в августе 1942 года, демобилизовался в декабре 1953 года. Прошёл путь от красноармейца до старшего лейтенанта медицинской службы. В послужном списке выселковца значатся три воинских формирования: 428-й горно-стрелковый полк и 14-я отдельная стрелковая бригада Северо-Кавказского фронта, 150-й укреплённый район Дальневосточного фронта.

За умелые действия по спасению жизней сослуживцев летом 1943 года Вячеслав Гробель удостоен медали «За отвагу».

«От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР красноармеец, санинструктор санитарной роты Гробель Вячеслав Фёдорович награждён за то, что в самоотверженных боях за высоту 352,1 — южнее станицы Неберджаевской Краснодарского края — с 24 июля по 15 августа под сильным огнём противника вынес с поля боя 15 раненых с их оружием и снаряжением», – говорится в приказе о награждении № 020/н по 428-му стрелковому полку от 27 сентября 1943 года.

В мирное время стал доктором медицинских наук.

Сергей Лебедев

Родился в ст. Выселки в 1924 году, призван на фронт в ноябре 1942-го. Служил телефонистом 45-й гвардейской отдельной роты связи 33-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 г., при уничтожении вражеской группировки в Прибалтике, выселковец не раз показывал образцы мужества. 23 ноября он первым выскочил из блиндажа и под артогнём противника исправил в семи местах порывы линии связи с командным пунктом дивизии. 24 и 25 ноября из-за нехватки людей красноармеец днём и ночью беспрерывно выходил на линию связи, устраняя по 4-6 порывов.

Самоотверженность бойца удостоена медалью «За боевые заслуги». За медалью последовал орден Красной Звезды. 28 июля 1944 г. Сергей Лебедев, отрезанный танками противника на линии связи, вышел из окружения с оборудованием, а после с группой солдат, рискуя жизнью, в районе расположения противника смотал 4,5 км оставшегося телефонного кабеля.

Третьей наградой стал орден Отечественной войны II степени. «В боях в Восточной Пруссии и при штурме г. Кёнигсберга тов. Лебедев показал себя мужественным младшим командиром, обеспечивая связь своим отделением. Не считаясь с жизнью под ураганным ружейно-пулемётным и миномётным огнём, в течение 21 минуты лично устранил шесть порывов».

Иван Куценко

Уроженец ст. Кореновской Иван Митрофанович Куценко, 1924 года рождения, призван на службу Выселковским районным военкоматом 28 июля 1942 года. Служил в 121-м пластунском Краснознамённом полку 9-й пластунской Краснодарской дивизии. В июне 1944 года командира расчёта 82-миллиметровых миномётов сержанта Куценко наградили медалью «За отвагу». При наступлении на Моздок он из миномёта уничтожил один дзот противника, получив в бою тяжёлое ранение.

Вторую медаль «За отвагу» Иван заслужил за то, что «при отражении контратаки превосходящих сил пехоты и танков противника 5.02. 1945 года у села Рощица заменил вышедшего из строя командира взвода и, ведя огонь из своих миномётов, подавил три огневых точки и уничтожил до 10 немецких солдат». Последовала и медаль «За боевые заслуги». «С 15 марта 1943 г., ведя наблюдение за противником, обнаружил до 10 огневых точек, которые впоследствии были уничтожены нашим артиллерийско-миномётным огнём», – говорится в приказе о награждении.

Старший сержант Иван Куценко погиб 1 мая 1945 года. Похоронен на кладбище города Опава (Чехия).

Андрей Соколов

Банк данных «Память народа» содержит информацию о двух Соколовых. Андрей Тимофеевич Соколов, 1913 года рождения, в марте 1943 года умер от ран, покоится в братской могиле в Туапсинском районе на северо-западной окраина с. Мессожай. Алексей Николаевич Соколов, 1924 года рождения, убит 5 мая 1943 года, похоронен в районе станицы Крымской.

Яков Ткаченко

Уроженца ст. Журавской Якова Александровича Ткаченко, 1923 года рождения, Выселковский военкомат призвал в 1942 году. Войну начал рядовым бойцом отдельного стрелкового батальона 84-й морской стрелковой бригады.

«Несмотря ни на какие трудности, которые приходится переносить в плавнях, 9.5.43 г. Ткаченко вместе с другими бойцами находился в разведке в районе ерика Чумакова, где обнаружили неприятельскую разведку и был принят бой. В этом бою Ткаченко проявил мужество и отвагу, первым забросал гранатами разведку противника. Разведка была рассеяна, убито два солдата и взяты в качестве трофеев два немецких автомата», – говорится о событии, за которое боец получил медаль «За отвагу».

С декабря 1943 года сержант Яков Ткаченко служит в штабе 94-го стрелкового корпуса старшим писарем отдела кадров корпуса по учёту рядового и сержантского состава.

В сентябре 1945 года его награждают орденом Красной Звезды. «Сержант Ткаченко – активный участник в боевых действиях на фронтах Отечественной войны с 1942 года. Во время боёв с немецкими захватчиками получил три ранения. Писарем отдела кадров работает с декабря 1943 года. К работе всегда относится добросовестно и выполняет её аккуратно и в срок, независимо от условий боевой обстановки. Проявлял разумную деловую инициативу, благодаря которой в трудных условиях при форсировании Хинганского хребта [Большой Хинган – горный хребет на северо-востоке Китая. В ходе Советско-японской войны хребет стал местом наступления 6-й гвардейской танковой и 39-й армий РККА. – прим. «ВС»] и громадных разрывах в расстоянии со штабами соединений и армий, было обеспечено своевременное получение, обработка и предоставление донесений в вышестоящие штабы.

Ткаченко принял активное участие в большой работе по наградным материалам. Умеет хранить военную тайну. Помимо своей основной работы, тов. Ткаченко несёт охрану отдела как часовой. За образцовую, честную и преданную службу в борьбе с немецкими захватчиками и японскими агрессорами тов. Ткаченко достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды», – говорится в наградном представлении.

Иван Горбатко

Горбатко Иван Поликарпович – 1 марта 1924 года рождения (в отдельных документах год рождения указан 1925). Место рождения – хутор Бейсужек Второй. Призван Выселковским районным военкоматом 20 июня 1942 года (дата поступления на службу – 25 июня). Участие в боях – 1943 год в составе 4-го Украинского фронта, 1944 год – в составе 2-го Украинского фронта.

Первую боевую награду – орден Славы – наводчик миномёта 5-го гвардейского кавалерийского корпуса, гвардии младший сержант Иван Горбатко заслужил за храбрость в ходе летнего наступления Советской армии 1944 года.

«В боях с немецко-венгерскими захватчиками 28 августа 1944 года на подступах к высоте 1120 на западных склонах Восточных Карпат, проявил умение и храбрость. Во время контратаки пехоты противника на нашу огневую позицию, личный состав занял самооборону. Наводчик Горбатко беспрерывно один вёл огонь из миномёта, выполняя обязанности остальных номеров расчёта, этим самым отбив контратаку противника. За мужество и отвагу в бою, за нашу социалистическую Родину представляю к правительственной награде – ордену Славы III степени», – говорится в наградном листе за подписью командира отдельного миномётного дивизиона 5-й гвардейского кавалерийского корпуса гвардии капитана Паньшина.

Орден Отечественной войны II степени 21-летний боец получил в награду за мужество при освобождении венгерской земли. «21 января 1945 года в бою за селение Кишвеленце (Венгрия) противник составом до 15 танков и нескольких автомашин с автоматчиками, пройдя боевые порядки полка, вышел в район огневых позиций дивизиона и угрожал существованию материальной части, личному и конскому составу батареи», – описывается ситуация в наградном листе.

Младший сержант Иван Горбатко умело организовал круговую оборону порученного ему участка стрелковым оружием, стойко и смело отражал автоматным огнём наседавших автоматчиков противника. «В неравном бою Горбатко лично уничтожил семь гитлеровцев и заставил остальных отойти из района огневых позиций», – сообщает документ.

Служба Ивана Поликарповича Горбатко окончилась в марте 1947 года.

Георгий Дмитренко

Выселковец Георгий Макарович Дмитренко, 23 апреля 1924 года рождения, отдал армии 19 лет: служил с июля 1942-го по октябрь 1961 года. На полях сражений Великой Отечественной войны молодой солдат не раз проявлял мужество.

В начале 1944 года командир отделения связи 5-й батареи 181-го гвардейского артиллерийского миномётного полка гвардии казак Георгий Дмитриенко награждён медалью «За боевые заслуги». Боец 13 марта в бою за село Новопетровка (Украинская ССР) обеспечил связь передового наблюдательного пункта с 32-м горнокавалерийским полком, к которому была придана его батарея, и, несмотря на ожесточённые обстрелы, своевременно устранил порывы линии.

Через месяц, 4 апреля, сержант Дмитриенко во время боя за село Раздельное при отражении атаки противника, попытавшегося атаковать нашу дивизию с тыла, из личного оружия уничтожил двух немецких солдат. 8 апреля выселковец у села Беляевка в момент наступления немецкой пехоты и танков под сильным артиллерийско-миномётным огнём врага обеспечил бесперебойную связь штаба полка с огневыми позициями батареи. За эти поступки он получил медаль «За отвагу».

Второй медалью «За отвагу» его наградили осенью. В одном из боёв 25 октября 1944 г. при устранении порывов телефонной линии Георгий Дмитриенко обнаружил наступление группы пехоты противника и своевременно донёс об этом в штаб полка. Благодаря этому батарея отразила атаку неприятеля, который понёс большие потери.

Наш земляк имеет медали «За боевые заслуги», орден Славы III степени и орден Красной Звезды.

Исай Эммануилов

Татарин (по другим документам – азербайджанец) Иса(й) Хануфаевич Эм(м)ануилов родился в Ташкенте Узбекской СССР в 1922 году. В материалах военного ведомства указано, что призван Выселковским РВК на службу в декабре 1941 года.

В сентябре 1942 года рядовой 154-й морской бригады Эм(м)ануилов под Сталинградом попал в плен. С сентября 1942 года находился в селении Замосты в Польше, работал чернорабочим, с марта 1943 года по август 1944-го – в рабочей роте Азербайджанского легиона вермахта. В марте 1945 года из Баку попал в 28-й запасной стрелковый полк 12-й запасной стрелковой дивизии – лагерь или проверочно-фильтрационный пункт НКВД. Изъят органами СМЕРШ.

6 апреля 1985 года приказом министра обороны СССР награждён орденом Отечественной войны I степени.

Николай Чайка

Стрелок 19-й стрелковой бригады Николай Иванович Чайка, родившийся в ст. Выселки в 1925 году, как и земляк Григорий Березанский, погиб в бою за хутор Барыбинский 9 феврале 1943 года. Похоронен там же.

Владимир Зубарев

18-летний Владимир Зубарев из ст. Выселки поступил на службу в Красную армию 26 июня 1942 года. Зачислен в 24-й отдельный полк резерва офицерского состава Северо-Кавказского фронта, наступал на врага в составе 4-го Украинского фронта, Прибалтийского фронта.

Выселковец несколько раз отличился в боях. Наградной лист сообщает: 21 января 1945 года командир миномётного полка 1378-го стрелкового полка 51 армии лейтенант Владимир Зубарев «в районе Шпури миномётным огнём уничтожил пять огневых точек противника с их расчётом в 30 человек, чем обеспечил успех нашей пехоте занять выгодный рубеж и закрепиться на нём». За умелое руководство боем он был удостоен ордена Красной Звезды.

Командирский талант Владимир Иванович Зубарев показал и месяц спустя. В феврале 1945 года его взвод при атаке советских войск беспрерывно вёл интенсивный огонь, уничтожая огневые точки и живую силу противника, давая возможность продвижению нашей пехоты. Отмечается, что за три дня боёв подразделение Зубарева уничтожило восемь пулемётных точек, три миномёта и 53 немецких солдата и офицера, что способствовало развитию успеха нашей пехоты при наступлении. К первой награде Владимира Ивановича добавился орден Отечественной войны II степени.

Николай Рогожин

Выселковец Николай Сергеевич Рогожин, 1925 года рождения, в армии был с 15 августа 1942 года по 8 апреля 1954-го. Сапёр. Сражался на Кавказе (имеет медаль «За оборону Кавказа») и в Крыму. Последний стал местом достойных, по мнению командования, воинских действий, за которые бойцу был присуждён орден Красной Звезды.

Сапёр сапёрного взвода 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской Краснозамённой дивизии гвардии красноармеец Николай Рогожкин в боях за город Севастополь с 8 по 9 мая 1944 года участвовал в разведке переднего края и формировании проходов в минных полях и проволочных заграждениях, давая возможность продвигаться вперёд стрелковым подразделениям.

Выселковец награждён орденом Славы III степени. «В ночь с 4 на 5 октября 1944 г. в период подготовительных работ по прорыву сильно укреплённой обороны противника в районе Иозефово Кельмского уезда Литовской ССР, Рогожин под огнём противника разминировал 18 противопехотных и противотанковых мин и проделал два прохода в проволочном заграждении. 19.10.44 г. при переходе государственной границы СССР с Восточной Пруссией в районе Мурдели – Кригоденен, тов. Рогожин разминировал 16 противопехотных и противотанковых мин».

Владимир Зимин

Украинец Владимир Алексеевич Зимин, 1925 года рождения, в Красную армию призван в июле 1942 года. С июля по февраль 1943 года военнослужащий находился в составе Закавказского фронта, с октября 1943-го – в составе Северокавказского фронта, с декабря 1943-го – на I Украинском фронте.

В августе 1944 года подписан приказ о награждении старшего лейтенанта Владимира Зимина, помощника начальника штаба по шифровально-штабной службе 761-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии 18-й армии, орденом Красной Звезды.

«Старший лейтенант Зимин прошёл с полком весь боевой путь в наступательных и оборонительных боях на Украине с 24.12.1943 года. Будучи адъютантом командира полка, он в боях под с. Скрагливка Бердычевского района Житомирской области 5.1.1944 года и в бою под с. Фридрово Комсомольского района Винницкой области с 7 по 9.1.44 г. неоднократно под сильным огнём противника проявлял мужество и отвагу и, находясь в боевых порядках подразделений, на месте уточнял боевую обстановку и своевременной информацией содействовал успешному ведению боя, быстрому принятию необходимых решений.

За энергичность и трудолюбие старший лейтенант Зимин был выдвинут на должность помощника начальника штаба полка по шифровально-штабной службе в феврале 1944 года. «За короткое время, освоившись с работой, он в любых условиях боевой обстановки обеспечивает скрытое управление боем. Строго следит и не допускает случаев нарушения скрытого управления техническими средствам связи, поставил на должную высоту секретное делопроизводство в полку. Одновременно выполняя оперативное задание в бою под селом Александровка Хмельницкого района Винницкой области с 14.3.1944 по 17.3.1944 г. под огнём противника мужественно действовал при форсировании реки Южный Буг 3-м стрелковым батальоном. В боях в районе села Раковчик Коломыйского района Станиславской области с 28.4.1944 г. по 8.5.1944 г. и с 9.5.1944 г. в районе западнее села Ключев малый Коломыйского района неоднократно находился в батальонах, обеспечивая руководством боевыми операциями со стороны штаба полка и своевременно информируя о ходе событий. За время нахождения в обороне проделал много работы в батальонах по усовершенствованию оборонительных рубежей», – говорится в наградном представлении на выселковца.