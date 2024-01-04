Линия судьбы гольфиста Тайгера Вудса: успехи и скандалы первой клюшки планеты

2023 год стал знаменательным для 150 миллиардеров журнала Forbes. Среди них – гольфист Тайгер Вудс. Он недавно вернулся в рейтинг, увеличив свое состояние до миллиарда и 100 миллионов долларов. Ранее Вудс возглавлял список самых высокооплачиваемых спортсменов 10 лет. Финансово-выгодную декаду прервали скандалы, травмы и эмоциональные срывы. О возвращении Тайгера на поле рассказал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

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Ему едва исполнилось 20, а он уже в Высшей Лиге. Всего за год Тайгер Вудс стал лидером мирового рейтинга и суперзвездой гольфа номер один. Чернокожий парень с белоснежной улыбкой, который не знал промаха. Он сводил с ума Америку.

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Тайгер Вудс начинал тренироваться с отцом. Именно Вудс-старший был спортивным наставником будущей звезды, ставил удар Тайгера.

«Он сыграл важную роль в моем становлении. Он пытался помочь мне идти в правильном направлении, но потом самоустранился. Сказал: «Я собираюсь научить тебя, я всегда буду рядом, но в конечном итоге, тебе придется все делать самому», – отмечал Тайгер Вудс.

Еще до первого турнира серии «Мейджор» – самых престижных чемпионатов в гольфе – перспективного спортсмена заметил крупный бренд. Начались бесконечные рекламные кампании, фото в журналах, съемки. К Тайгеру Вудсу пришли сумасшедшие деньги.

В 2002 году он возглавил список самых богатых спортсменов мира, зарабатывал более 100 миллионов долларов в год – 90% всех доходов от рекламы. Одежда, дорогие часы, банки, напитки, даже компьютерные игры выходили с Тайгером Вудсом на обложке.

«В сущности, они переняли мой стиль, как я играю: от философии до движений», – сказал Вудс.

10 лет ни футболисты, ни гонщики, ни баскетболисты не могли приблизиться к Вудсу по сумме на банковском счете, пока не разгорелся семейный скандал.

В 2009-м возле своего дома Тайгер Вудс протаранил пожарный гидрант и врезался в дерево.

«Он находился в сознании. Были рваные раны на верхней и нижней губе, немного крови во рту, но он имел возможность говорить. По словам моих офицеров, это не было опасным для жизни ранением», – рассказал начальник полиции Уиндермира Дэниэл Сэйлор.

Полиция выяснила, за считанные секунды до ДТП заднее стекло автомобиля клюшкой для гольфа разбила жена спортсмена – шведская фотомодель Элин Нордгрен. Она узнала об изменах, Тайгер пытался сбежать.

Позднее журналисты посчитали: любовниц у гольфиста было около 120. Тайгер Вудс публично извинился и объявил, что приостанавливает карьеру.

«Я хочу сказать каждому из вас просто и прямо: я глубоко сожалею о своем безответственном и эгоистичном поведении, которое я вел», – подчеркнул Тайгер Вудс.

Потом были развод, лечение от сексоголизма, депрессия, таблетки и новый арест. Полиция обнаружила спортсмена в неадекватном состоянии в автомобиле с пробитыми колесами. Он принял микс из снотворного и обезболивающего. Тайгер Вудс признал себя виновным в неосторожном вождении.

К середине 2010-х Тайгер Вудс растерял всех спонсоров кроме верного бренда. Тем не менее, он продолжал играть и мечтал вернуться в Большой гольф.

По плечу его хлопал Барак Обама. Дональд Трамп вручил Вудсу одну из двух высших наград США – Президентскую медаль Свободы. После того как Тайгер Вудс выиграл 15 в своей карьере турнир серии «Мейджор».

«Тайгер, мы впечатлены тем, кем Вы стали и чего достигли. Ваша работа невероятна: впечатляющие достижения на поле для гольфа, триумф над физическими трудностями и неустанная воля к победе, победе и победе», – заявил экс-президент США Дональд Трамп.