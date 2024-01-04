Космос без грифа «секретно»: на кого работал Королев

Вальяжный дядя на телеэкране доказывает, что в 1917-м началась эпоха «кровавого террора». То есть «кто-то кое-где у нас порой» и делал что-то хорошее, но в целом советский режим был ужасен. «Каких, мол, гениев сажали, например, Сергея Королёва. А если б он погиб в лагере? Как бы мы жили?»

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Собственно, за что посадили Королёва? Начну с того, что в РНИИ, где он работал, «стучали» один – на всех, и все – на одного. Сам Сергей Павлович с 29 мая 1934 г. по 23 июля 1940 г. накатал 10 доносов на сослуживцев.

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Но посадили Королёва на основе не доносов, а экспертиз двух комиссий. Фантаст Антон Первушин цитирует дело № 19908 от 29 мая 1940 г.: «В 1936 году вёл разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды, приборы с фотоэлементами для управления торпедой и наведения её на цель не могут быть изготовлены Центральной лабораторией проводной связи, Королёв с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вёл разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах. В результате этого испытания четырёх построенных Королёвым торпед показали их полную непригодность, чем нанесён был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем».

Цитата гуляет в Интернете, но все авторы ссылаются друг на друга, а само дело на 1 января 2024 г. секретно, и снимать гриф с него никто не собирается.

Суть в том, что воздушная торпеда «301» Королёва была заведомым бредом. И дело не только в том, что НИИ-3 не сумел создать даже макет системы управления торпедой, а в том, что вся идея была утопией.

Торпеда «301» предназначалась для самообороны бомбардировщиков от манёвренных скоростных истребителей. Позже до разработчиков дошла вся несуразность этой идеи, и они решили торпеду доделывать для стрельбы по наземным целям.

Советская промышленность достигла уровня для создания таких ракет только в середине 1950-х, да и то с использованием немецких наработок. А между тем, в 1938 г. в РККА не было ни одной артсистемы особой мощности (появится в 1944-м), ни одного зенитного автомата (появится в 1940-м), ни одного дальнего истребителя (появится в 1960-х) и т.д. Вопрос: в чём несправедливость обвинения?

Замечу, что противопоставление Королёва «сталинскому режиму» кочует из телефильмов в статьи, а оттуда в книги уже не первый год. Увы, Королёв был типичным продуктом сталинской эпохи, нравится кому это или нет. Например, он свирепо расправлялся с неугодными специалистами, особенно молодыми. Не хочет ехать в «тьмутаракань» – выкинуть его из комсомола, сломать жизнь.

Давайте предположим, что семья Королёва в 1920 г. эмигрировала бы во Францию. Там Сергей Павлович никогда бы не стал знаменитым ракетчиком. Одна сотая процента, что он пробился бы в инженеры и передирал бы противотанковую ракету «Красная шапочка» в S-10. Но и в этом случае его бы никто не знал. Во Франции рекламируют только названия фирм, а конструкторы пребывают в безвестности.

А что, СССР остался бы без межконтинентальных ракет? В 1960-х у офицеров-ракетчиков в ходу была пословица: «Королёв работает на ТАСС, а Янгель (КБЮ) – на нас». И действительно, все ракеты Сергея Павловича работали на пропаганду – заявление ТАСС: «Сегодня впервые в мире была запущена…» А все серийные МБР изготовлены в КБ Янгеля, Челомея и Макеева.

Ну, эмигрировал бы Королёв или умер, главным конструктором ракеты Р-7 стал бы Мишин или Сидоров. И эта ракета имела бы ту же схему (связку двигателей, созданных Глушко). Дело в том, что в начале 1950-х ученые всего мира не знали, запустится ли двигатель в космосе, и стали делать полутораступенчатые ракеты, все двигатели которых включались сразу на старте. Такой стала советская Р-7 и американская «Атлас». Позже разобрались и стали делать двух- и трёхступенчатые МБР.

История Королёва очень похожа на интервью американского миллионера: «Я пять лет ежедневно покупал сырой картофель на 10 центов, жарил его, а потом продавал за 20 центов. – И так вы стали миллионером? – Нет, умер мой дядя и завещал мне 10 миллионов долларов». В 1930-е годы Королёв и Ко производили маленькие жидкостные ракеты ГИРД, по плечо невысокому Королёву. Никакого военного и гражданского значения они не имели. Это была тупиковая ветвь развития ракетостроения.

А немецкий «дядя» Вернер фон Браун не умер, но завещал Сергею Павловичу 14-тонную ФАУ, способную доставить тонну тротила на дистанцию в 300 км. С этого и начались работы по проектированию баллистических ракет и у нас, и в США.

Лживые либералы уже несколько десятилетий пытаются создать культ великих гениев типа Королёва и Сахарова, которые должны отодвинуть на задний план десятки равных им генеральных конструкторов, а главное, противопоставить «гениев» руководству СССР.

На самом деле ракета Р-7 Королёва и «царь-бомба» в 100 мегатонн Сахарова никогда не состояли на вооружении. Например, «царь-бомбу» нечем было доставить в США. Мало того, наш гениальный академик до конца своих дней не мог понять значения разделяющихся боевых частей МБР и тактических ядерных зарядов.

В создании ракетно-ядерного щита, то есть атомных и водородных бомб, стратегических бомбардировщиков, межконтинентальных, противокорабельных и зенитных ракет участвовали сотни НИИ и заводов, на которых трудились миллионы рабочих и инженеров. Советское правительство поручило руководство созданием «щита» наиболее талантливым конструкторам – Королёву, Мишину, Янгелю, Челомею, Макееву, Туполеву, Лавочкину, Расплетину, Серго Берии (первая в мире ПКР «Комета», зенитный комплекс «Беркут», 30 лет прикрывавший Москву) и десяткам других.

До 1953 г. общее руководство созданием «щита» осуществлял Иосиф Виссарионович Сталин. А конкретные работы по управляемым ракетам и ядерному оружию курировал Лаврентий Павлович Берия. Именно они руководили строительством сотен заводов и НИИ, а также развитием добывающей промышленности, в том числе по добыче урана, никеля, молибдена и т.д.

Сталин и Берия, назначив в 1946 г. Королёва начальником ОКБ-1 в Подлипках, придали ему филиал на острове Городомля на озере Селигер. Там инженеры и ученые работали за колючей проволокой, но жили куда лучше, чем в Подлипках.

Если Королёв получал оклад 6000 рублей, а его зам Мишин – 2500, то в Городомле немецкие доктора Магнус, Умпфенбах и Шмидт те же 6000 в месяц, Греттруп и Швардт – по 4500.

Чем занимались оные доктора на «таинственном острове»? Да так, дурью маялись. Выезжали иногда на полигон Капустин Яр – в Ахтубе рыбку половить и позагорать.

Был «филиал» и в Ижевске, где в 1946 г. немецкий конструктор Гуго Шмайссер и 60 его молодцов выселили семьи партийного руководства из элитного дома № 133 на улице Красной. Там они дурью маялись аж до 1952 года. Когда потом Шмайссера спросили, что он делал в России, он сказал: «Да ничего… Иногда советы давал».

Свыше 7000 «филиальцев» оказались и у академика Курчатова. Около 200 «филиальцев» поселились в санатории в Сухуми. Кормили их сытно. Так, барон Манфред фон Арденне получал 10,5 тысячи рублей, то есть почти вдвое больше Королёва.

А чтобы «филиальцы» не скучали на сухумских пляжах, к ним отправили 50 «Танечек» – выпускниц института военных переводчиков. «Танечки» переводили, «стучали» и ещё кое-чем занимались. В 1952-м «филиальцы» уехали из Сухуми, оставив там 10 могил и взяв с собой в качестве жён 23 «Танечки» и 14 детей от «Танечек».

У Серго Берии «филиальцы» работали как над «Кометой», так и над «Беркутом». И пусть мне назовут хоть один тип советского вооружения, над которым не работали бы «филиальцы».

Так что в ВПК незаменимых людей не было, кроме самого Сталина. Только при нём ВВС, ВМФ, сухопутные и ракетные войска развивались сбалансированно, а при Хрущёве начались перегибы, «прыжки и гримасы». Позже большинство хрущёвских безобразий исправили Брежнев и Устинов.

В кинофильме «Укрощение огня» есть сцена в Кремле на банкете после полёта Гагарина. Главные конструкторы, взявшись за руки, стоят у картины «Ленин выступает на III съезде комсомола» и поют: «Слушай, товарищ, война началася…»

Скорей всего, сцена выдуманная, но суть соответствует истине: наши ученые – друзья и конкуренты – вместе создали ракетно-ядерный щит державы. Не было бы Великой Октябрьской социалистической революции, их ожидали совсем другие судьбы.