Актер из «Слово пацана» Кологривый обидел Сашу Бортич

Звезда криминальной драмы «Слово Пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый дал интервью Эльдару Джарахову. Актёр обидел в нем многих своих коллег.

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По мнению Кологривого, некоторые его партнеры по сериалу Жоры Крыжовникова стали зазнаваться и вести себя, как суперзвезды.

Помимо этого артист высказался об актерах, которые работают без профильного образования. По его мнению, им нечего делать в кино. В качестве примера он назвал Сашу Бортич. Хотя актер считает ее привлекательной.

В свою очередь Бортич отреагировала на интервью Кологривого. Она разместила свой снимок в балаклаве. Актриса прокомментировала фото словами о том, что некоторым артистам лучше открывать рот только по тексту.