За что патриоты Франции пытались расстрелять президента де Голля

Шарль де Голль стал президентом Франции 8 января 1959 года. Он запомнился как непримиримый борец с нацистами и архитектор французской суверенной державы. Несмотря на это, именно за недостаток патриотизма его попытались сначала свергнуть, а потом расстрелять на улице. Де Голля привели к власти, чтобы он любой ценой сохранил Алжир, а он, напротив, первым делом признал независимость бывшей колонии. За что одни французы любили де Голля, а другие хотели уничтожить — в материале «Газеты.Ru».

© Bettmann Archive/Getty Images // Шарль де Голль, 1962 год

«Сражающаяся Франция»

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Шарль де Голль получил всемирную известность в ходе Второй мировой войны, когда стал лидером антинацистски настроенных французов. В июне 1940 года французскую армию разбили немцы, Париж и север страны были потеряны, и к власти над оставшейся территорией пришел диктатор Филипп Петен, маршал и герой Первой мировой войны. По взглядам он был близок к фашистам, презирал идею республики и западные демократии, а после встречи с Гитлером в Монтуаре повел Францию по пути прямого сотрудничества с нацистами.

Далеко не все французы приняли фашистскую диктатуру и капитуляцию перед Германией, потому во французских колониях при поддержке Великобритании возникло повстанческое движение под руководством генерала де Голля — «Сражающаяся Франция». Оно быстро сформировало полноценные вооруженные силы, стало захватывать одну колонию за другой и воевало на стороне антигитлеровской коалиции. Вместе с американскими войсками солдаты де Голля вступили в Париж в августе 1944 года, а в высадке на юге Франции того же года участвовала полноценная общевойсковая армия «Сражающейся Франции».

Вскоре после окончания войны де Голль подал в отставку с поста главы правительства и временно отошел от политики, ненадолго вернувшись в 1947 году для создания партии «Объединение французского народа». По сути, генерал вел жизнь военного пенсионера, издавал мемуары и переписывался со старыми соратниками по борьбе.

Gamma-Rapho via Getty Images // Шарль де Голль, 1944 год

Цена империи

Пока де Голль находился не у дел, страна входила в новый кризис. Начало второй половины XX века прошло под знаменем антиколониальной борьбы, которая нанесла по Четвертой республике (период французской истории с 1946 по 1958 год) сильнейший удар. Повстанцы не могли победить западные страны в открытом бою и несли намного больше потерь, но цена жизни в колониях была еще ниже, а желание бороться за свободу — сильнее. И если Великобритания уходила из колоний лишь с незначительными столкновениями, то Франция в 1946–1954 годах вела Индокитайскую войну за сохранение контроля над Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.

Французское правительство так и не решилось отправить на ту войну ни одного солдата-срочника, полагаясь на добровольцев. В результате война закончилась катастрофой при Дьенбьенфу, когда 14-тысячный французский корпус попал в окружение 80-тысячной армии вьетнамских повстанцев и был вынужден сдаться. Война закончилась. На ней французские силы потеряли более 70 тыс. человек, из которых около 20 тыс. — граждане Франции. Страна смирилась с утратой территории, ушла из Индокитая, и на следующие два десятилетия он стал «головной болью» для Соединенных Штатов.

Совсем иначе обстояли дела во французском Алжире, где также набирало силу движение сопротивления.

«Пусть никто не ждет от нас какого бы то ни было компромисса, мы не идем на компромисс, когда вопрос стоит о защите внутреннего мира и целостности республики. Департаменты Алжира — часть республики и являются Францией на протяжении длительного времени. Между Алжиром и основной французской территорией никакой раздел невозможен. Никогда Франция, никогда любой парламент или любое правительство не откажется от этого фундаментального принципа», — говорил премьер-министр Пьер Мендес-Франс в 1954 году.

В Алжире проживал миллион этнических французов, которые ни за что не хотели покидать своих земель и оказывали давление на правительство. Поэтому Франция объявила призыв резервистов и направила в Алжир десятки и сотни тысяч срочников. К 1956 году там развернули 400 тыс. военных, которые задействовали для борьбы с повстанцами все методы и средства, включая недавно изобретенные вертолетные десанты. Кризис колониальной империи был очевиден, и многие связывали его со слабостью центральной власти. Особенно отчетливо это контрастировало с памятью о де Голле и его почти единоличном лидерстве в тяжелые времена.

Wikimedia Commons // Французский спецназ грузится в вертолет во время войны в Алжире

Слишком стар для карьеры диктатора

Несмотря на огромную группировку войск, по численности приближающуюся к Группе советских войск в Германии и армии ФРГ, уничтожить алжирских повстанцев не удалось. Французы продолжали нести потери, и после череды правительственных кризисов к власти пришел премьер-министр Пьер Пфлимлен. Он был готов начать переговоры с алжирским Фронтом национального освобождения. Для того периода была характерна интересная особенность общественного мнения: большинство людей говорили «да» готовности воевать за сохранение Алжира, но отвечали «нет» на предложение послать туда собственных детей.

Многие военные и сторонники сохранения Алжира любой ценой и так считали, что власть делает недостаточно для победы, а смену правительства и вовсе восприняли как предательство и подготовку к очередной капитуляции. 13 мая 1958 года генерал-губернатор Алжира Жак Сустель устроил переворот, опираясь на недовольных военных и ультраправых «патриотических» активистов. Мятежные генералы во главе с Раулем Саланом захватили власть в Алжире и потребовали от французских властей в Париже сформировать правительство национального единства с чрезвычайными (диктаторскими) полномочиями. Путчисты требовали, чтобы такое правительство возглавил де Голль, а главной его целью должно было стать недопущение ухода из Алжира. В случае отказа выполнить эти требования военные обещали высадить воздушный десант в Париже и захватить власть напрямую.

19 мая пенсионер де Голль выступил на пресс-конференции и заявил, что готов прийти на помощь стране, приняв руководство республикой. При этом он наотрез отказался поддержать путч и был согласен принять власть лишь законным образом. Журналисты также спросили его, не будет ли он, став главой государства, уничтожать права и свободы и попирать закон. Он ответил:

«Разве я когда-нибудь делал это? Напротив, я восстановил их, когда они исчезли [под властью Петена]. Кто искренне верит, что в 67 лет я начну карьеру диктатора?»

Путчисты же дали понять, что нисколько не шутят. Вместо бесед с журналистами о свободе и праве они 24 мая высадили воздушный десант на Корсику, захватили ее (жандармерия не оказала сопротивления) и начали подготовку к операции «Воскрешение».

Полторы тысячи десантников должны были высадиться в парижском аэропорту и при поддержке расквартированных близ столицы бронетанковых частей овладеть городом.

В ответ на вопрос, собираются ли власти восстановить порядок, используя силу, лояльный правительству министр обороны ответил: «Какую силу?» Почти вся армия находилась в Алжире, и даже немногочисленные войска на территории материковой Франции зачастую симпатизировали путчистам.

Страна находилась на грани гражданской войны, что с учетом членства в НАТО и противостояния с СССР могло закончиться непредсказуемо. Более того, через пару лет должно было завершиться создание атомной бомбы: у Франции были все технологии для этого начиная с 1940-х годов, но оружие не разрабатывали до 1954 года из пацифистских соображений. В этой ситуации президент Франции Рене Коти обратился к парламенту и заявил, что настало время обратиться к «славнейшему из французов, к тому, кто провел страну через самые тяжелые годы, кто возглавил борьбу за свободу и восстановил Республику». Коти призвал в максимально короткий срок передать власть де Голлю и начать конституционную реформу.

Шарль де Голль с женой Ивонн, 1968 год

Пятая республика

Де Голль возглавил правительство переходного периода и разработал конституцию Пятой республики, которую отличали от предыдущей сильная единоличная власть президента и семилетний срок правления. В ноябре 1958 года состоялись выборы, и генерал на них победил. 8 января 1959 года он принял присягу президента и начал новую страницу в истории Франции.

В первую очередь, он прекратил войну в Алжире и, с одобрения референдума, признал его независимость в 1962 году. Необходимо понимать, что де Голль был националистом, сторонником буквально понимаемого имперского «величия» и считал Наполеона одним из образцов для подражания. Однако он хорошо понимал цену войны (в Первую мировую он служил младшим пехотным офицером, был тяжело ранен и «погребен заживо»), а также осознавал, что в изменившемся мире западная демократия не может позволить себе без оглядки на право и справедливость утопить в крови взбунтовавшуюся колонию.

Такая политика нового президента вызвала ярость в ультраправых кругах. В апреле 1961 года армия попыталась устроить еще один военный переворот, но де Голль запретил любые посадки в парижских аэропортах, приказал лояльным частям давать отпор путчистам любыми средствами (что означает разрешение стрелять на поражение), а также выступил по телевидению в старой военной форме эпохи Второй мировой и призвал французов помочь ему и выразить поддержку. В итоге лишь Иностранный легион и парашютно-десантные части поддержали мятеж, поэтому он провалился.

Тогда ультраправые военные патриоты прибегли к последнему средству, будто бы позаимствовав его у американских гангстеров 1930-х годов. 22 августа 1962 года члены диверсионной повстанческой группы OAS-Métropole подкараулили президентский кортеж, где сидел де Голль с супругой, и открыли огонь из автоматического оружия по Citroen DS 19.

Им удалось пробить колеса, но сам президент чудом выжил — пули прошли рядом с его головой, не задев при том и других пассажиров.

Вскоре все нападавшие были арестованы, а расследование показало, что за акцией OAS-Métropole стоит полковник ВВС Жан-Мари Бастьен-Тири. Его, как и двух непосредственных командиров налетчиков, приговорили к расстрелу, но последних президент помиловал — за храбрость и участие в дерзкой диверсии.