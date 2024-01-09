Кого Сталин хотел сделать официальной женой Ленина вместо Крупской

Власть партии в Советском Союзе была безграничной. Тех, кто осмеливался бросить вызов партийной идеологии или политическим деятелям, её разделяющим, ждала незавидная участь. Например, Надежде Крупской было рекомендовано после смерти супруга «успокоиться», иначе официальной женой Владимира Ленина могли назначить другую женщину.

Назначенная супруга

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История с назначением новой жены основателя первого в мире социалистического государства по понятным причинам не имеет документального подтверждения. Якобы найти Ленину другую спутницу собирался сам Иосиф Сталин. И ей вполне могла стать Елена Стасова, с которой у Ильича было много общего.

Елена Дмитриевна познакомилась с Надеждой Крупской во время работы учительницей в воскресной школе. Позже Стасова стала помогать в хранении подпольной литературы, а в 1898 году вступила в РСДРП. Проявила она себя активно, а поэтому как во время революции, так и после, выполняла функции партийного секретаря. Но некоторые историки задаются вопросом: «Только ли секретарём была Стасова?». Поводом для сомнений служит как раз вышеописанный случай. Мол, не мог же Сталин угрожать Крупской «назначением» на место супруги Ленина первой попавшейся женщины?

Семейные узы

Стасова же вовсе не собиралась становиться «назначенной женой». Она придерживалась той точки зрения, что семья — это тюрьма, из которой необходимо вырваться как можно скорее для того, чтобы служить делу партии. Правда, Елена Дмитриевна позже всë-таки стала супругой немецкого коммуниста Эрнста Вильгельма. Но брак был фиктивным — этого ни муж, ни жена не скрывали. Стасова на тот момент работала в Берлине, а поэтому ей срочно требовался вид на жительство.