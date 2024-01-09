Умерла заслуженная артистка России актриса Инесса Муран

7 января ушла из жизни советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Инесса Муран (Васильева).

Инесса Муран родилась 31 декабря 1965 года. Окончила Томское культурно-просветительное училище в 1984 году. После окончания училища работала художественным руководителем сельского дома культуры в Томской области - 1985-1987 годы. Далее - актриса Геленджикского театра "Торикос", 1988-1992 годы, и Чайковского театра драмы и комедии - с 1992-го.

На ее сценическом счету - спектакли "Дом Бернарды Альбы", "Деревья умирают стоя", "Забавный случай", "Последняя женщина сеньора Хуана", "Прощай, овраг" и другие.

"Это была самая яркая и солнечная актриса и человек Чайковского театра драмы и комедии. Невероятно одаренная, талантливая, искренняя, улыбчивая, невероятно любимая зрителями, всегда легкая в общении с людьми", - сказано в некрологе, размещенном пресс-службой учреждения.

Прощание с Инессой Викторовной будет проходить в ее театре 10 января с 11.00 до 12.30 часов.