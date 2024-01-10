12 самых известных женщин-психологов в истории

Слышали ли вы о методе систематической десенсибилизации или теории привязанности? Это лишь некоторые из вкладов, внесённых женщинами в психологию.

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Зигмунд Фрейд, Беррес Фредерик Скиннер, Альберт Бандура, Джон Б. Уотсон — эти и многие другие имена никогда не пропадут из учебников по психологии. Однако, как это часто бывает и в других науках, женщины, которые внесли в их развитие огромный вклад, остаются вне поля зрения общественности.

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Сегодня мы расскажем вам о 12 самых известных женщинах, пионеров и авторов теорий, которые заставили психологию сделать гигантские шаги в своём развитии.

1. Мэри Кавер Джонс

Мэри Кавер Джонс, которую считают матерью бихевиоризма, работала вместе с американским психологом Джоном Б. Уотсоном над изучением обусловленности страха. Под влиянием результатов эксперимента с маленьким Альбертом (которому они навязали фобию пушных животных) она решила посвятить свою карьеру лечению фобий у младенцев.

Результатом и величайшим из её достижений стала разработка техники систематической десенсибилизации, которая до сих пор используется для преодоления расстройств, вызванных страхом. Столкнувшись с делом Альберта, она представила дело Питера, мальчика, с которым ей удалось обратить развитие фобии вспять.

2. Мерседес Родриго

Этот психолог испанского происхождения внесла важный вклад в педагогическую психологию, специализируясь на психометрии. Мерседес Родриго жила в Колумбии и Пуэрто-Рико, где познакомила университеты с психотехнологиями и помогла многим людям освоить эту профессию.

3. Маргарет Флой Уошберн

Маргарет Флой Уошберн была первой женщиной, получившей докторскую степень по психологии в начале 20-го века. Несмотря на то что её не приняли в университет, Маргарет посещала его в качестве слушателя и оказалась под опекой британского психолога Эдварда Б. Титченера. Её исследования в области сенсорного восприятия и сравнительной психологии получили признание её коллег, но были забыты историей.

4. Эдит Эгер

Имя Виктора Франкла и его работы «Человек в поисках смысла» (1946) признано всеми, в отличие от «Танцовщицы Освенцима» (2017), где Эдит Эгер рассказывает о собственном опыте узницы концентрационного лагеря.

Невероятная чувствительность и жизнестойкость побудили её изучать психологию, чтобы помогать другим преодолевать свои травматические переживания.

5. Бренда Милнер

Многие считают её матерью нейропсихологии. По сей день она продолжает исследовать нейронные корреляты памяти в Университете Макгилла. Бренда Милнер известна своим участием в деле пациентки Х.М., страдающей антероградной амнезией, приобретённой после операции по коррекции эпилепсии. Благодаря ей мы знаем, что памятью управляет не одна система.

6. Мэри Эйнсворт

Мэри Эйнсворт вошла в историю как один из самых влиятельных психологов-женщин благодаря разработке своей теории привязанности, в которой она определила типы, продолжающие называться сегодня: безопасные, избегающие и амбивалентные. Её вклад в психологию развития необходим всем, кто хочет посвятить себя этой области.

7. Лора Познер

Школу гештальт-терапии невозможно представить без Лоры Познер. Это гуманистическое и экзистенциалистское течение набрало силу благодаря её подходу и подходу её мужа Фрица Перлза, который сосредоточил внимание на способности человека развиваться и обретать автономию. С её помощью они отличились от психоанализа и открыли новые возможности для исследования разума с точки зрения творчества и позитивизма.

8. Анна Фрейд

Продолжая небихевиоральные течения, нельзя не упомянуть Анну Фрейд, отмеченную прежде как дочь своего отца (Зигмунда Фрейда), чем как психолога. Она была пионером в распространении психоаналитической терапии на детей, уделяя особое внимание защитным механизмам. Личность Анны заслуживает того, чтобы её помнили за пределами тени её отца.

9. Мэри Уитон Калкинс

Этот известный американский философ и психолог была первой женщиной, возглавившей Американскую ассоциацию психологов (АПА), хотя она умерла, не получив докторской степени по психологии, потому что была женщиной. Мы обязаны ей теорией связанных пар в функционировании памяти.

10. Мэми Фиппс Кларк

Мэми Фиппс Кларкбыла первой чернокожей женщиной, окончившей Колумбийский университет. Её исследования расовой идентичности и самооценки сыграли важную роль в развитии психологии меньшинств. Именно она разработала тест на запястье Кларка.

11. Элеонора Маккоби

Элеонора Маккоби, революционерка в области изучения сексуальных ролей, а также влияния развода на несовершеннолетних. Когда речь идёт о современной психологии, нельзя оставлять без внимания её гендерные взгляды на передачу сексуальных ролей.

12. Марша Линехан

Завершает этот список самых известных психологов-женщин создательница диалектической поведенческой терапии Марша Линехан, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Вашингтонского университета.