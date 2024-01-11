Как юная партизанка довела фашистов до бешенства

В советское время все школьники знали имена пионеров-героев Великой Отечественной войны. Затем в вихре судьбоносных для страны событий многое забылось и только сейчас настало время вновь вспоминать эти имена. Одним из таких героев была партизанка Зина Портнова. Правда, на момент гибели она была уже не пионерка, а комсомолка. А казнили ее 80 лет назад – 10 января 1944 года.Перед этим подвергли страшным пыткам – ведь этот «ребенок» отправил на тот свет несколько десятков офицеров и даже когда схватили умудрилась застрелить следователей и часового. Но страна об этом подвиге узнала не сразу, а только через 12 лет после окончания войны.

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Родилась Зина Портнова 20 февраля 1926 года в Ленинграде в семье рабочих Кировского завода. Родители, Мартын Нестерович и Анна Исааковна были родом из Белоруссии и поэтому на летние каникулы отправляли детей, Зину и младшую Галю, в деревню Зуи, у станции Оболь Витебской области, к бабушке с дедушкой.

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Те во внучках души не чаяли и в тот год раздобыли для них путевку в пионерлагерь на еще недавних польских территориях в Западной Белоруссии, в Волоковыске. Так война для детей началась в первые же минуты 22 июня 1941 года. Зина вместе с сестренкой сумела попасть на поезд до Витебска. Даже купили билеты в Ленинград. Но в это время в город вошли немцы. Девочки, зная местность, вернулись в деревню к бабушке.

Но спокойно сидеть белорусы не собирались. Как только прошел первый шок от вторжения фашистов, развернулась партизанская и подпольная борьба с врагом. Характер у Зины боевой, не зря была старостой класса в школе, поэтому тоже стала подпольщицей.

Как выяснилось, друзья и подружки тоже. Уже в 1942 году начинает действовать отряд «Юные мстители», организованный комсомолкой Ефросиньей Зеньковой и тесно связанной со «взрослым» подпольем и партизанским отрядом имени Ворошилова. Поначалу просто расклеивали листовки, часто со сводками с фронтов, которые получали от партизан. А потом дело дошло и до диверсий.

Немцам и в голову не могло прийти, что шумные и веселые стайки беспечных подростков, которые собирались во все времена, как бы их ни гоняли злобные бабки, обсуждают, как их взорвать. Поэтому долго не могли понять от чего на воздух взлетели водокачка и электростанция, сгорели льнокомбинат, кирпичный и торфяной заводы со всем добром.

Репрессии нарастали, но Зина не ушла к партизанам. Только отвела туда свою младшую сестренку, когда в августе 1943 года стало известно, что фашисты собираются угонять жителей на работу в Германию.

К тому моменту она уже устроилась в офицерскую столовую посудомойкой и черноработницей. Это позволяло кормиться самой и поддерживать маленькую Галю, пока та была еще с ней. Но была еще одна важная причина.

На станции находились курсы переподготовки офицеров, и подпольщики долго вынашивали планы устроить там массовое отравление. Но доступа к столовой не было. И тут Зине удается устроится.

Начинается подготовка к диверсии, что тоже было не просто – за приготовлением пищи следили. И все же ей удается подсыпать яд в суп. Погибло более ста офицеров, среди них были и летчики, которые должны были в тот день вылетать на бомбардировки советских городов.

Немцы были в ярости. Яд оказался быстродействующим, выжившие хватились мгновенно, поэтому убежать возможности не оказалось. Зину Портнову заподозрили сразу. Чтобы проверить заставили съесть отравленный суп. Что она без тени смущения и сделала.

Озадаченные фашисты ее отпустили – ну не может же человек, зная, что ест яд быть таким спокойным? Зина чуть дошла до дома – ей было дурно, кружилась голова, страшно тошнило. Бабушка немедленно приступила к лечению народными средствами – дала отвары из трав, сыворотку. И выходила.В этот раз Зина Портнова уходит к партизанам – немцам удалось вычислить и разгромить подполье. Но через некоторое время ее вновь отправляют в город, чтобы выяснить кто предатель. Это удалось. Но ее узнает одна из женщин, Анна Храповицкая, которая сотрудничала с оккупантами. При возвращении в отряд Портнову схватили в деревне Мостище полицаи.

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На допросе немецкий следователь предложил отпустить Зину в обмен на предательство. Чтобы аргументы казались более весомыми положил на стол пистолет. А зря. Зина его схватила, убила следователя и еще двоих фашистов. Но убежать в этот раз не смогла – помешало ранение в ногу. Пытали ее долго и жестоко. Очень жестоко. Когда 10 января 1944 года ее вели, то местные жители видели абсолютно седую девушку. Через месяц ей должно было исполниться 18 лет.

О подвиге Зинаиды Портновой узнали только через 15 лет после окончания войны. Героизм советских людей действительно был массовым и о многих событиях узнавали уже потом. Так случилось с Михаилом Девятаевым и Мусой Джалием, десятками других героев.

О Зине Портновой в 1955 году рассказал корреспонденту витебской газеты «Червоныя змена» Владимиру Хазанскому комиссар одного из партизанских отрядов Борис Маркиянов. Была проведена проверка, нашлись многочисленные свидетели. Даже организатор отряда «Юные мстители» Ефросинья Зенькова была жива. Все подтвердилось.

wikipedia.org // Памятная доска в Санкт-Петербурге. Улица Зины Портновой