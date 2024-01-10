Месть «черной вдовы»: любовь и деньги погубили наследника империи Gucci

Про свадьбу внука основателя модной империи Gucci Маурицио Гуччи и красавицы Патриции Реджани в Италии говорили все. В итоге наследник Рудольфо Гуччи, один из самых богатых людей страны, и флорентийская красавица прожили в браке 18 лет, но все разрушила измена Маурицио. Мстительная Патриция, не желая терять мужа, деньги и влияние, решилась на крайнюю меру и заказала его убийство.

Когда у Реджани спросили о том, почему она сама не застрелила своего супруга, а предпочла нанять киллера, женщина ответила просто:

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«У меня плохое зрение. Я не хотела промахнуться».

Как свадьба Маурицио и Патриции стала одним из самых громких событий начала 70-х, так и процесс над заказчицей убийства, стал сенсацией второй половины 90-х.

Детективная история смерти наследника семьи Гуччи настолько интересна, что ее собрался экранизировать Ридли Скотт. Четырехкратный номинант «Оскара» планирует отдать роль Патриции эпатажной Леди Гаге, что, по его мнению, еще сильнее подогреет интерес к картине. Но эта история интересна сама по себе, без прикрас.

Богатые, красивые и счастливые

Патриция Реджани была родом из небогатой семьи, но при этом с самых юных лет мечтала о роскошной жизни и известности. Делать что-то для того, чтобы приблизиться к своей мечте, она не хотела, так как испытывала патологическое отвращение к любой работе. Маурицио Гуччи, внук известного основателя компании Gucci, также слыл парнем с «тараканами в голове». Молодой человек был слишком легкомысленным, поверхностным и расточительным, чтобы стать успешным руководителем. Трудно было найти более неподходящую кандидатуру для того, чтобы передать бразды правления огромной компанией.

Маурицио Гуччи

Первые шаги Маурицио в руководстве компании привели к колоссальным убыткам, поставившим под вопрос само существование бренда. Но положение чудом удалось исправить, когда совет директоров отстранил наследника от дел, а его часть акций продали. При этом бизнес перестал быть семейным. Тем не менее, Гуччи оставался невероятно богатым и его имя знал в Италии каждый.

В личной жизни парню везло гораздо больше чем в бизнесе. Еще юношей Маурицио встретил 22-летнюю красавицу Патрицию, похожую на молодую Элизабет Тейлор и влюбился в нее без ума. В интервью The Guardian женщина рассказывала о начале их отношений следующее:

Я встретила Маурицио на вечеринке, и он безумно влюбился в меня. Я была интересной и разной.

В то время за Реджани ухаживало немало перспективных кавалеров, но девушка, желавшая «продать» себя как можно удачнее, выбрала Гуччи — самого богатого, щедрого и напористого. Нужно сказать, что родственникам Маурицио его избранница сразу не понравилась. Во-первых, она была родом из простого народа, а во-вторых, совершенно не желала ни учиться, ни работать.

Патриция и Маурицио были красивой парой

Но Маурицио настоял на своем и спустя два года после знакомства, в 1972 году, пара сыграла свадьбу. Им было по 24 года и впереди были 18 лет совместной жизни, наполненной, как и у любой другой пары, счастливыми моментами, ссорами и примирениями. В браке родилось две дочери — Алессандра и Аллегра.

Семья не знала нужды ни в чем. Дорогие вечеринки, отдых на островах, круизные яхты, дорогие автомобили и шопинг без ограничений быстро закружили Патрицию и она поняла, что это ее стихия. Но со временем идиллия начала омрачаться тревожными сигналами.

Начало конца

Первые проблемы в семье начались в 1983 году, когда Маурицио после смерти своего отца Рудольфо Гуччи унаследовал 50% акций компании.

Маурицио сошел с ума. До этого я была его главным советником по всем вопросам Gucci. Но он хотел быть лучшим, и он перестал прислушиваться ко мне.

Так рассказывала о начале конфликтов жена наследника империи после его смерти. Маурицио начал часто отлучаться по делам из дома и иногда отсутствовал по несколько дней. В 1985 году из одной такой командировки он вернулся не домой, а к молодой любовнице Паоле Франки и сообщил жене, что планирует разводиться. Это был настоящий удар для Реджани, которая почувствовала, как надежная благодатная почва уходит из-под ее ног.

Маурицио Гуччи и Паола Франки

Бракоразводный процесс длился целых 6 лет и по его итогам Патриция и ее дочери получили мизер — 860 тысяч долларов ежегодных алиментов. Надежды на то, что ее дети унаследуют имущество и деньги отца были очень призрачны, так как на часть наследства претендовала бы новая супруга Маурицио, а при рождении у пары детей делить пришлось бы на еще более скромные части.

На боль от ревности наложился страх за будущее и Реджани просто обезумела от злости на бывшего мужа. Пока Гуччи не оформил официально отношения с новой пассией и просто наслаждался новым романом, нужно было что-то предпринять и Патриция принялась за дело.

Одно время ходили слухи, что к расправе над бывшим спутником жизни Реджани подтолкнули спиритические сеансы, к которым женщина стала неравнодушна после развода. Но вероятнее всего, советы духов тут не причем и на дальнейшие события повлияла информация о скорой свадьбе Гуччи и Франки.

Идея убийства зародилась у Патриции, но сама она не могла реализовать своей преступный замысел и обратилась за помощью к проверенной подруге. Джузеппинга Ауриемма много лет дружила с Реджани и не отказалась помочь в важном деле. У Ауриеммы были связи с мафией и найти исполнителей хорошо оплачиваемого убийства ей было несложно.

Передовица, посвященная убийству Гуччи

За 350 тысяч долларов убить Маурицио Гуччи вызвались Ивано Савиони, Орацио Чикала и Бенедетто Чераула. Убийцы настигли жертву 27 марта 1995 года на ступенях у входа в его офис и безжалостно расстреляли из пистолета, не забыв про контрольный выстрел.

Свидетелем и одновременно пострадавшим стал швейцар Джузеппе Онорато, которого киллер дважды ранил в руку. В интервью The Guardian мужчина так описывал трагические события, участником которых он невольно стал:

Господин Гуччи прибыл с несколькими журналами и пожелал доброго утра. Потом я увидел руку. Это была красивая, чистая рука, и она держала пистолет. Раздались выстрелы. Я думал, что это была шутка. Затем киллер увидел меня. Он снова поднял пистолет и выстрелил еще два раза. «Какой позор», — подумал я. — «Вот как я умру».

Дальнейшие события Онорато, потерявший много крови, помнил очень смутно. Ему каким-то образом удалось преодолеть расстояние до смертельно раненного Маурицио и положить его голову себе на колени. Гуччи умер на руках Джузеппе Онорато, не дождавшись приезда скорой помощи.

Тело Маурицио Гуччи на месте убийства

Убийство потрясло не только Италию, но и весь мир. Многие грешили на мафиозные разборки, утверждая, что Гуччи имел проблемы с представителями организованной преступности и задолжал им денег. Но вскоре все выяснилось, и общество ждало новое потрясение, когда стали известны имена исполнителей и заказчика убийства.

Суд над «Черной вдовой»

Одна из обвиняемых, Джузеппинга Ауриемма, на суде рассказала, что ввязалась в эту историю лишь потому, что ей стало жаль подругу, убитую горем. По ее словам, мысли Патриции о том, что кто-то получил ее мужчину, власть, статус и деньги, стали навязчивой идеей и сводили ее с ума.

Патриция Реджани в суде

Паола Франки, давая показания по этому делу, подтвердила слова Ауриеммы про одержимость Реджани: Патриция преследовала нас. У нее все еще были шпионы в кругу Маурицио, и она знала все о наших планах, его деловых отношениях, обо всем. Она звонила много раз, оскорбляя и угрожая убить его. Если Гуччи не отвечал на звонки Реджани, она отправляла ему послания на кассете, говоря, что он «монстр» из-за того, что забыл о ней и их дочерях, и предупреждая, что ад для него еще впереди.

В ходе расследования Реджани пыталась подставить лучшую подругу и утверждала, что та шантажировала ее. По словам Патриции, Джузеппинга Ауриемма сама организовала убийство Гуччи, а ее поставила перед фактом и пообещала написать донос в полицию, если ей не заплатят.

Патриция Реджани выходит из здания суда

Когда суд приближался к концу, Реджани призналась, что не жалеет о круглой сумме, которую она отдала киллерам:

«Это стоило каждой лиры», — сказала она судьям.

Все пять фигурантов дела были признаны виновными и получили разные сроки заключения. Главный исполнитель, совершивший роковые для Гуччи выстрелы, получил пожизненный срок. Раненному в результате нападения на Гуччи швейцару Джузеппе Онорато Патриция оплатила лечение и реабилитацию, а также выплатила компенсацию в размере 142 000 фунтов стерлингов.

Патриции Реджани, как заказчице и вдохновителю убийства, присудили 26 лет тюрьмы. Позднее срок снизили до 18 лет, но женщина долго не могла воспользоваться этой поблажкой. Дело в том, что по итальянским законам досрочное освобождение возможно лишь в случае, если заключенный, выйдя на волю, станет работать. Реджани никогда не работала, делать ничего не умела и сообщила своему адвокату следующее:

«Я никогда не работала в своей жизни и не собираюсь начинать сейчас».

Безутешная вдова с дочерьми на похоронах Гуччи. Убийство еще не раскрыто

Но позднее ей пришлось изменить принципам и, выйдя из тюрьмы, Патриция устроилась консультантом в бутик миланской ювелирной компании Bozart. Драгоценности были одной из страстей Реджани и такая работа показалась ей приемлемым компромиссом.

Всем было очень интересно, что будет делать «Леди Гуччи» сразу же после выхода из тюрьмы. Как оказалось, долгие годы за решеткой ничуть не изменили эту женщину и она тут же направилась на миланскую Виа Монтенаполеоне, чтобы посетить модные магазины.

Напоследок нужно сказать, что «Черная вдова» Патриция Реджани частично добилась своей цели. Свадьба Гуччи и Паолы Франки не состоялась и единственными наследниками внушительного состояния Маурицио стали его две дочери. Девушки, которым сейчас за 30, получили миллионы на счетах покойного отца, а также яхту и недвижимость в Нью-Йорке, Санкт-Морице и Милане.

Патриция Реджани на прогулке

Сама Реджани объявила себя банкротом, но при этом не бедствует — дочери очень привязаны к матери и она без проблем пользуется деньгами, некогда принадлежавшими убитому по ее заказу супругу.

В одном из интервью The Guardian женщина призналась, что если бы смогла поговорить с бывшим мужем, то сказала бы ему, что очень его любит и что он был для нее всем в этой жизни. Когда журналисты спросили, что, по ее мнению, мог ответить на это Маурицио, она с грустью проговорила: