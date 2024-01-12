Юрий Соломин: "Сыграть так, чтобы запомнили на всю жизнь"

На его счету – десятки ролей в кино и больше полусотни на сцене театра. Обладатель множества премий и наград, один из самых красивых актеров советского кино, любимец публики и пример высочайших человеческих качеств. 11 января на 89-м году ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин.

© Соболев Валентин/ТАСС

Разведчик, ученый, аристократ – кого бы ни играл Юрий Мефодьевич на экране, это всегда были образы с лучшими свойствами души и характера. Его герои – благородные, здравомыслящие, честные и интеллигентные. Таким актер был и в жизни. О творческом пути звезды – в материале MIR24.TV.

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Детская мечта

Юрий Соломин родился в Забайкалье, в Чите, в семье музыкальных педагогов. Родители мальчика работали в хоре в местном Доме пионеров. Неудивительно, что с ранних лет Юра вместе со своим младшим братом Виталием приобщились к миру искусства. Однако музыкантами дети так и не стали – оба подались в актерскую профессию.

«Это было единственным моим желанием с 1948-1949 года. Я тогда увидел фильм «Малый театр и его мастера». Он шел в кинотеатрах. Я запомнил его на всю жизнь, приехал сюда, потом отправил аттестат из Читы в Москву», – рассказывал в интервью знаменитый артист.

Дебют юноши на сцене состоялся, когда он учился в Щепкинском училище. Актер сыграл ремесленника в постановке «Иван Грозный». Дальше последовали другие роли, в которых Юрий оттачивал мастерство и раскрывал свой талант. В итоге уже в первые годы профессиональной деятельности Соломин стал одним из ведущих актеров театра.

Любимые кинообразы

Удачно складывались отношения начинающего артиста и с кинематографом. Впервые актер снялся в фильме «Бессонные ночи» в 1960 году – и сразу в главной роли. С тех пор он никогда не испытывал недостатка предложений от режиссеров.

Настоящую славу Соломину принесла роль красного разведчика Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства». Всего в фильмографии Юрия Мефодьевича числится больше 60 работ в фильмах и сериалах. При этом среди них практически нет проходных.

«Мне не стыдно за все, что делал, – отмечал актер. – Другой вопрос – фильм может быть популярен, а может быть непопулярен. Не могу отказаться от картины «Сильные духом» , где я сыграл гестаповца… Пусть это отрицательная роль, но я ведь не играл отрицательного немца… Были и другие фильмы, не такого высокого класса, но и они тоже пользовались успехом».

Помимо этого, любимыми кинообразами артиста для зрителей стали трактирщик Эмиль из «Обыкновенного чуда», Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», Павел Кнушевицкий в «Школьном вальсе» и многие другие.

Ветеран Малого

Несмотря на востребованность на экране, Юрий Соломин всегда отдавал предпочтение сцене. Он посвятил службе Малому театру больше 60 лет. Половину из них – в должности художественного руководителя.

Его философия в отношении театра была простой и понятной: «Некоторые люди приходят в театр всего один раз в жизни, и надо так сыграть, чтобы человек это запомнил на всю жизнь», – говорил он.

За годы работы Соломин сыграл в более чем 50 спектаклях. Появлялся в образах Хлестакова в «Ревизоре», Феди Протасова в «Живом трупе», Кисельникова в «Пучине», царя Федора в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Николая II в драме «…И Аз воздам», Войницкого в «Дяде Ване», Сирано де Бержерака в одноименной пьесе Эдмона Ростана. Как режиссер Юрий Соломин предпочитал литературную классику. На сцене он поставил спектакли «Чайка», «Три сестры», «Бесприданница», «Ревизор».

Одна любовь

Кижель Константин/ТАСС

Постоянство было главным принципом артиста не только в работе, но и в семейной жизни. Со своей единственной женой Ольгой Соломиной он познакомился еще в студенчестве.

«Однажды на последнем курсе Оля прибежала на занятия, а свободное место осталось только одно – рядом со мной. Она села, и с тех пор мы неразлучны. Вместе 62 года», – вспоминал Соломин.

В браке родилась дочь Дарья. С детства девочка прекрасно играла на фортепиано, поэтому связала свою жизнь с музыкой. Окончив Консерваторию, стала преподавателем. В 1990 году Юрий Соломин стал счастливым дедушкой первой и единственной внучки – Александры. Девочка выросла на руках выдающегося артиста и была с ним очень близка. В знак уважения к деду звездная наследница даже не стала менять фамилию, когда вышла замуж.

Михаил Метцель/ТАСС