Почему комдив Гутман грозил отрубить Сталину уши

В кругу друзей Дмитрия Шмидта (урожденный Давид Гутман) звали Митькой-анекдотчиком — за его многочисленные выдуманные истории, героями которых становилось в том числе и высшее партийное руководство страны. Наглец, хулиган и балагур — он был храбрым военным и талантливым командиром, которого хвалили и Жуков, и Ворошилов, и Троцкий. Во многом именно хорошее отношение со стороны последнего и определило печальную судьбу Шмидта.

Борьба с троцкистами

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Главным результатом XV съезда ВКП(б) стало принятие резолюции «Об оппозиции». Сталин тогда активно интриговал в партийных делах, пытаясь убрать конкурентов. По итогам того съезда, прошедшего в Москве 2 по 19 декабря 1927 года, из партии были исключены представители троцкистской оппозиции. Среди них были и лидеры — активно критиковавшие позиции Сталина Зиновьев и Каменев и уже полтора года молчавший Троцкий. Последнего после съезда выслали в Алма-Ату.

Уши отрублю

По воспоминаниям современников, Гутман приехал на съезд партии как раз в тот момент, когда из ВКП(б) исключали троцкистов. Это вызвало крайнее раздражение Дмитрия Аркадьевича, состоявшего в хороших отношениях со многими из опальных большевиков. Кроме того, одно время он служил под началом Троцкого, когда тот был в должности наркомвоенмора. Привыкший всегда резать правду-матку Гутман и в этот раз не сдержал своих эмоций.

Столкнувшись со Сталиным на выходе из Кремля, военный начал его поносить в довольно откровенных и грубых «солдатских выражениях». Правда, делал он это полушутя и с улыбкой на губах, но генсек прекрасно понимал, что говорит Гутман абсолютно искренне. В огромной черной бурке, папахе набекрень и с оружием на поясе тот выглядел угрожающе. В финале разговора Гутман слегка обнажил шашку и пообещал когда-нибудь отрубить уши Сталину, после чего развернулся на каблуках и ушел.

Обида вождя

Генеральный секретарь тогда проглотил обиду молча, лишь побледнев и плотно сжав губы. Но оскорбления не забыл. Впрочем, долгие десять лет трогать Гутмана он не решался. Дмитрий Аркадьевич за это время успел сделать блестящую военную карьеру, дослужившись до звания комдива (аналог генерала) и став командующим первым механизированным корпусом РККА. За образцовую службу он даже был представлен к ордену Ленина и рекомендован к назначению начальником Автобронетанкового управления Ленинградского военного округа. Но репутация бывшего троцкиста не позволила ему занять эту должность.