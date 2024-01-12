Гений или больной: отчего умер главный йог СССР

Главный советский йог Владимир «Тоша» Шуктомов в определённый момент заинтересовал КГБ. После беседы со спецслужбистами и психиатрической проверки мистика отправили в лечебницу. Выйдя из неё, Шуктомов скрылся в лесах Карелии, где и нашли его труп. Однако приближённые Владимира уверены: их наставник на самом деле не умер, а сбросил свою телесную оболочку и отправился в мифическую страну Шамбалу.

Гений или больной

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Будущий йог родился в 1957 году в Сыктывкаре. С ранних лет Владимир быстро читал, а потом с невероятной точностью пересказывал тексты любой сложности. Однажды 12-летний Шуктомов вытащил из воды утонувшего голубя, подержал в руках и этим вдохнул в него жизнь.

После того, как Владимир отучился в 7 классе, его отправили в ленинградскую школу для одарённых детей. Правда, из-за нестандартного мышления и странного поведения в 18 лет юношу отправили в клинику. Лечебный курс включал в себя откармливание одновременно с инсулиновыми инъекциями, вызывающими кому от трёх до 40 минут.

Терпеть такое лечение Шуктомов не стал – он сбежал из медицинского заведения и поступил в университет на биологический факультет. Через год его отчислили – юноша читал нелегальную литературу. Тогда Шуктомов отправился путешествовать автостопом. В ходе скитаний Владимир понял, в чём заключается его предназначение.

Главный йог СССР

Неизвестно, кто изменил мировоззрение Шуктомова во время странствий, но очевидно одно: Владимир стал совершенно другим человеком. Он добровольно совершил омовение в реке и покрестился. Иисуса Христа странный молодой человек называл своим «начальником».

Вскоре Владимир собрал кружок единомышленников. Люди бросали семьи и забывали про карьеру – настолько мощной была энергетика мистика. Всего у Шуктомова было около 20 соратников.

Йог даже создал магические символы. Он назвал их кунта-йога. По словам учеников Владимира, эти символы однажды возникли перед мистиком в воздухе. Рисуя их на бумаге, Владимир облегчал боль и помогал людям с разрешением жизненных проблем.

КГБ

В 1980 году на след группы Шуктомова вышел КГБ. Главному йогу СССР вменялись две статьи: тунеядство и создание секты. После беседы с КГБшниками Владимир с учениками отправился в горы Армении. Там в группе произошёл раскол – трое учеников усомнились в учителе и покинули наставника.

Шуктомова очень задело предательство близких ему по духу людей. Верных ему учеников он оставил без руководства, так как замкнулся в себе. Вскоре один друг Владимира покончил с собой, а группа распалась.

КГБшники ещё раз допросили Владимира. В этот раз мистику вменяли подстрекательство к самоубийству. Тогда Шуктомов признался в своём призвании и рассказал о своих способностях. Потребовалась психиатрическая проверка, после которой мистика направили в лечебницу. Шуктомов провёл там несколько месяцев, после чего вышел под расписку.

Последние пару лет жизни целитель провёл в карельском лесу в полном одиночестве. Много вопросов вызывает смерть Владимира. Следователей, обнаруживших тело мистика, шокировало отсутствие у трупа запаха и окоченения, а также следов укусов животных.