Кто такие удмурты и что их связывает с Килианом Мерфи

Россияне наслышаны о традициях жителей Бурятии и о традиционной кухне якутов. Однако об удмуртах зачастую многие не слышали. Тем временем в истории этого народа много интересного.

О том, чем необычен удмуртский народ, читайте в нашем материале.

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Кто такие удмурты

Удмуртский народ преимущественно проживает в Удмуртии. Он считается коренным населением Приуралья. В процессе их формирования немаловажную роль сыграли тюркские народы и русские переселенцы. Удмуртский язык входит в уральскую семью, где также есть эстонский, финский и венгерский. А ближайший его языковой родственник — язык коми.

Само слово «удмурт» состоит из иранского «мурт», то есть смертный, человек, и «уд». О значении второго достоверно сегодня мало что известно. Предполагается, что оно переводится как «росток» и «луг». Исследователи пришли к такому выводу, потому как удмурты изначально проживали на равнине и в лесах.

Характер удмуртов

Исторически удмурты жили автономным образом, а потому не часто контактировали с теми, кто не входил в их ближний круг. Это привело к тому, что удмуртский народ оказался непривычен к общению и отличался скромностью и замкнутостью.

В сети пишут, что основными чертами характера удмуртов считаются терпеливость и немногословность. У них даже есть несколько пословиц на эту тему:

«Ветер горы рушит, слово народы подымает»; «Сердечное слово три зимы греет»

Как выглядят удмурты

Ученые описывают удмуртов как невысоких мужчин и женщин с желтым оттенком кожи лица, впалыми щеками и узкими глазами. У многих из представителей этого народа есть веснушки.

Однако главной отличительной особенностью удмуртов считается рыжий цвет волос. В сети этот народ даже называют ирландцами России. А в Ижевске ежегодно проводят Рыжий фестиваль.

Что удмуртов связывает с Килианом Мерфи

Кадр из фильма «Сезон измен», 2018.

Килиан Мерфи — ирландец, хотя выглядит как обычный европеец. Однако внутри у него может быть кое-что общее с удмуртами. Об связи между ирландцами и удмуртами говорят, в том числе, ученые.

Удмурты и ирландцы с шотландцами — самые рыжие народы в мире. Некоторые ученые выдвигали гипотезу о родстве первых со вторыми. Однако эта версия противоречит мнению большинству научного сообщества. Исследователи считают, что ген, делающий ирландцев и удмуртов рыжими, имеет разное происхождение.

В то же время профессор биологии Джеймс Макинерни из Национального Университета Ирландии считает рыжих остатками древних народа, некогда заселявшего всю Европу. Несмотря на то, что ученые не считают ирландцев и удмуртов родственными народами, их в любом случае связывает высокое количество рыжих в популяции.

Жители Удмуртии среди знаменитостей Актер Сергей Гилев («Чики», «Пищеблок», «Содержанки», «Пассажиры»);

Певец Burito;

Фигуристка Алина Загитова;

Баскетболист Андрей Кириленко.

Распространенные удмуртские фамилии Поздеев;

Перевощиков;

Ложкин;

Вахрушев.