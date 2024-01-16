«Оставайся голодным»: как австралиец стал первым теннисистом-миллионером

В Мельбурне стартовал первый в году турнир серии «Большого шлема» — Australian Open. Матчи с участием лучших теннисистов пройдут на главном корте, который назван именем австралийца Рода Лейвера — единственного, кто дважды выигрывал все четыре турнира серии «Большого шлема» за один сезон. Не менее великие Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не смогли сделать этого ни разу. Лейвер также стал первым теннисистом-миллионером в истории. Сейчас ему 85 лет, и он по-прежнему каждый год появляется на трибунах названной в его честь арены в Мельбурне. «Лента.ру» — подробнее о жизни и карьере легенды мирового тенниса.

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Когда Род Лейвер шел за титулом на Australian Open в самом успешном для себя 1969 году, ему пришлось немало пострадать в полуфинале. Тогда Род сыграл самый долгий матч в карьере. Встреча продолжалась почти пять часов и невероятные 42 гейма на дневной мельбурнской жаре. Лейвер и его соперник, другой австралиец Тони Роч, спасались старым методом: клали капустный лист под головной убор. Но и это не слишком помогало. Лейвер выиграл благодаря невероятному характеру, вымучил эту победу со счетом 7:5; 22:20; 9:11; 1:6: 6:3, но все равно промочил насквозь три шляпы.

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«Я выглядел так, словно голодал большую часть жизни»

Лейвер родился 9 августа 1938 года на ферме неподалеку от австралийского города Рокхэмптон. С раннего детства Лейвер, который был одним из четырех детей в семье, прекрасно знал, что такое теннис, потому что его родители были большими поклонниками этой игры — отец и мать будущей звезды познакомились на любительском турнире в небольшом городке Динго. Сам Род начал играть в теннис в возрасте шести лет взрослой ракеткой, у которой рукоятка была сточена так, чтобы подходить очень маленькой руке Лейвера. Он вообще никогда не отличался выдающимися физическими данными.

Я выглядел так, словно голодал большую часть жизни Род Лейвер, 1-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде

«Рыжие волосы, худощавость, 49 тысяч веснушек, горбинка на носу и кривые ноги. Вряд ли какие-то из этих черт заставили бы вас выделить меня как выдающегося спортсмена», — писал о себе Лейвер в книге «Образование теннисиста». В 1953 году, в возрасте 15 лет, Род был еще очень далек от того, чтобы называться выдающимся спортсменом, но именно тогда он начал путь в этом направлении — бросил школу с согласия родителей, чтобы полностью сосредоточиться на занятиях теннисом.

Лейвер попал в специализированный лагерь, которым руководил Гарри Хомпан — еще один известный австралийский теннисист, чьим именем позднее был назван выставочный командный турнир. Хомпан оказал существенное влияние на развитие карьеры Лейвера, не стеснялся предрекать Роду большое будущее в местных газетах, а еще приклеил прозвище Ракета, которое осталось с будущим чемпионом «Больших шлемов» навсегда.

Иногда прозвища дают исходя из того, что человеку вообще не присуще. Вот и Лейвер стал Ракетой, потому что совсем не был ею. Он поначалу был самым медлительным учеником Гарри Хопман, австралийский тренер, финалист Australian Open 1930-1932 годов

В 1956 году, когда Лейверу было 17 лет, он дебютировал на турнирах «Большого шлема». На родном Australian Open он прошел во второй круг, а в трех остальных мейджорах проиграл в первом же матче. Но упорные занятия теннисом в том же 1956-м принесли и первые плоды. Австралиец выиграл юниорский чемпионат США, а меньше чем через год после этой победы был вынужден уйти в армию. Служба помогла теннисисту немного окрепнуть физически, но никак не повлияла на его любовь к игре и на настрой стать большим спортсменом. Менее чем через год после возвращения из армии, в 1959-м, Лейвер в составе сборной Австралии завоевал первый значимый титул на взрослом уровне. Он стал обладателем Кубка Дэвиса (международный командный турнир — прим. «Ленты.ру»), в финале австралийцы победили действующих чемпионов на их территории, очень сильную на тот момент сборную США.

Род Лейвер в начале теннисной карьеры

«Бил по мячу, выпивал немного пива — это все, что было на уме»

В 1960 году случилась первая победа Рода Лейвера на турнире «Большого шлема». Он выиграл домашний Australian Open, в тяжелейшем пятисетовом финале одолев своего соотечественника Нила Фрейзера, который был посеян на турнире под первым номером, а значит считался наиболее вероятным чемпионом. А уже в 1961-м Лейвер выиграл и Уимблдон, и британский финал получился противоположным тому, что было в Австралии. На травяных кортах Лондона Род выиграл решающий матч у американца Чака Маккинли меньше, чем за час. По возвращении на родину Лейвера ждал чемпионский парад в его честь, а еще теннисисту вручили ключи от его Рокхэмптона.

Следующий год стал для Лейвера триумфальным. В 24-летнем возрасте он впервые выиграл все четыре турнира «Большого шлема», повторив достижение американца Джона Баджа, который тот установил в 1938-м. Но есть один крайне важный нюанс — было принято, что до 1968 года в турнирах «Большого шлема» могли принимать участие только теннисисты, которые носили статус любителей. При этом их уровень игры мог быть очень высоким, как у Лейвера, но они не получали денег за участие — иногда в качестве поощрений им выплачивались совсем незначительные бонусы, плюс организаторы покрывали транспортные расходы.

Я выигрывал Уимблдон в 1961 и 1962 годах и получал за это 15-фунтовый ваучер и крепкое рукопожатие Род Лейвер

«Мне было 24 года, я был холост, жил без особых забот, бесплатно бил по теннисному мячу, повидал все, что только мог, выпивал немного пива и иногда позволял себе веселиться. Вот и все, что было у меня на уме», — писал о себе Лейвер. Но перспектива зарабатывать хорошие деньги плюс возможность соревноваться с самыми сильными игроками в мире перевесили некоторое легкомыслие молодого австралийца, который выиграл в любительском теннисе все что было можно.

Род Лейвер после победы на Уимблдоне в 1962 году получает кубок из рук королевы Елизаветы II

В 1963 году Лейвер подписал профессиональный контракт с промоутером Джеком Крамером на 100 тысяч долларов в год. Для нынешнего профессионального тенниса это смешная сумма — на предстоящем Australian Open игроки, прошедшие всего один раунд, получат по 123 тысячи долларов. Но тогда, в 1963-м, это было выгодное финансовое предложение. У которого, однако, имелась и обратная сторона — в расцвете карьеры Лейвер на пять лет потерял возможность принимать участие в турнирах «Большого шлема» из-за получения статуса профессионала.

Первые полгода в профессионалах давались австралийцу тяжело, он чаще проигрывал, чем побеждал, однако уже к концу 1963-го Род стал второй ракеткой мира, уступая только соотечественнику Кену Розуоллу. Вернуться к участию в турнирах «Большого шлема» Лейвер, как и остальные профессиональные игроки, смог в 1968 году. Именно тогда в теннисе началась так называемая «Открытая эра», означающая, что на важнейшие турниры стали допускать независимо от статуса. Этот момент считается переломным в истории тенниса, именно с 1968-го ведется отсчет всех современных рекордов.

«Новак, крепитесь, квест продолжается»

Спустя всего год после начала «Открытой эры» 31-летнему Лейверу покорилось достижение, которое до сих пор не повторил ни один теннисист. Если в 1962-м он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» за сезон в статусе любителя, то в 1969-м проделал то же самое уже в статусе профессионала среди сильнейших игроков планеты. Ни Джокович, ни Надаль, ни Федерер не смогли покорить Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open за один год. Федерер этого уже точно не сделает, так как он завершил свою блестящую карьеру, шансы Надаля в силу травм тоже стремятся к нулю (испанец из-за проблем с бедром пропустит предстоящий Australian Open — прим. «Ленты.ру»).

Все великие игроки равняются на меня, но я никогда не чувствовал себя безоговорочно лучшим Род Лейвер

Единственный реальный претендент на повторение рекорда Лейвера — 36-летний Джокович, который и так был ближе остальных к рекорду австралийца. В 2021 году Новаку оставалось выиграть для этого всего один матч — финал US Open против россиянина Даниила Медведева. Но серб уступил, за несколько геймов до поражения разрыдавшись прямо во время смены сторон. В ходе того финала Лейвера, который присутствовал на трибунах, неоднократно выхватывал режиссер трансляции. Сам австралиец после того как его рекорд устоял, опубликовал довольно ироничный пост. «Новак, крепитесь, квест продолжается. С наилучшими пожеланиями, Лейвер», — написал австралиец.

Род Лейвер и Новак Джокович

Возвращаясь к триумфальному для Лейвера 1969-му, стоит упомянуть, что тот год был насколько удачным в плане тенниса, настолько сложным в личной жизни. Род и его жена Мери Бенсен, которые на тот момент состояли в браке третий год, ждали первенца. А Лейвера практические весь год не было дома из-за постоянных перелетов и участия в турнирах. Спортсмен довольно подробно описывал ситуацию в книге «Образование теннисиста»: «Я почти закончил самый важный год теннисной жизни, когда на меня внезапно обрушилось давление, которое испытывал почти каждый мужчина: домашнее. У меня была несчастная, сердитая жена, которая хотела, чтобы я был дома, а не где-то за 3000 миль отсюда. Она перестала со мной разговаривать».

Я ни за что не смогу играть или чувствовать себя хорошо, если между мною и женой что-то не так Род Лейвер

В семье все было настолько напряженно, что во время одного из турниров в США жена Лейвера потребовала, чтобы он снялся с финала и срочно прилетал домой. Лейвер колебался, пошел в бар с другом, который посоветовал ему остаться и закончить соревнования. Австралиец на следующий день вышел на корт в финальном поединке и победил, а когда прилетел к жене, та его крепко обняла, поцеловала и никогда больше, со слов самого Лейвера, не начинала разговор по поводу частого отсутствия теннисиста дома. К тому же он стал стараться брать ее и первенца с собой куда только мог.

Род Лейвер с женой

Еще через пару лет после триумфа 1969 года Лейвер доказал, что не зря сделал ставку на профессиональный спорт и частое отсутствие дома из-за участия в турнирах. В 1971-м австралиец стал первым теннисистом в истории, кому удалось заработать за карьеру больше миллиона долларов призовых (всего после завершения карьеры сумма призовых Лейвера составила полтора миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»). Для спорта тех времен это были огромные деньги, но они не выдерживают никакого сравнения с современностью. Нынешняя первая ракетка мира Новак Джокович заработал за карьеру, которая еще не окончена, 180 миллионов долларов.

Профессиональная карьера Лейвера завершилась в 1979 году. Всего он выиграл 184 турнира в одиночном разряде, 11 из которых были турнирами «Большого шлема». В парном разряде на счету австралийца 27 титулов, шесть из них — на мейджорах. В интервью The New York Times уже после завершения карьеры Лейвера спрашивали о том, знает ли он о том, сколько крупных турниров выиграл, на что австралиец ответил со смехом: «Нет, я в этих вещах не разбираюсь».

«Мой теннис привел меня обратно к жизни»

Сейчас Лейверу 85 лет, он живет в Калифорнии и продолжает играть с друзьями в теннис, несмотря на то, что в 1998 году чуть не умер. Прямо во время интервью для программы Sports Century у австралийца случился обширный инсульт. Лейвер провел в больнице два месяца, заново учился ходить и говорить, но сумел вернуться к нормальной жизни. По его собственному признанию, это случилось во многом благодаря любимой игре.

В конце концов, мои правые нога и рука пришли в порядок. Мой теннис привел меня обратно к жизни Род Лейвер

Совсем скоро Лейвера в качестве зрителя можно будет увидеть на трибунах центрального корта Australian Open, названного его именем. Эта арена в Мельбурне, которая с момента постройки в 1998-м называлась просто Center Court, была переименована в честь Лейвера в 2000 году. Это один из самых больших теннисных стадионов мира, он вмещает почти 15 тысяч зрителей. В отличие от других арен, где играются турниры «Большого шлема», арена имени Рода Лейвера с первых дней была оборудована крышей. Правда, она в основном спасает не от дождя, а от палящего солнца — Australian Open проходит в самый разгар лета в Южном полушарии.

Род Лейвер на трибунах корта Australian Open, названного в его честь