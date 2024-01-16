«Доступный и нежный»: Юрия Соломина похоронили под аплодисменты

Звезду проводили в последний путь.

Смерть 88-летнего актера и худрука Малого театра Юрия Соломина стала ударом для его поклонников, коллег, близких и друзей. Сегодня звезду театра и кино проводили в последний путь в Москве. Он упокоился рядом с любимой женой Ольгой на Троекуровском кладбище.

Отдать дань памяти знаменитому артисту пришли более ста человек. Среди них были Василий Бочкарев, Всеволод Шиловский и другие коллеги Юрия Соломина. Они поделились воспоминаниями об актере. Бочкарев, учившийся с ним на одном курсе в Щепкинском театральном училище, вспомнил, что все девушки тогда были влюблены в Соломина.

«Он великий и одновременно доступный и нежный», — цитирует артиста The Voice.

По его мнению, секрет успеха Юрия Мефодьевича в том, что он искренне любил людей.

Шиловский же обратил внимание на то, что Юрию Соломину была присуща «громадная индивидуальность». Он отдал должное тому, что в самые сложные для нашей страны времена худрук сохранил Малый театр.