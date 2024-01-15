Офицер воздушных сил США победила в конкурсе «Мисс Америка»

В конкурсе «Мисс Америка 2024» победила офицер военно-воздушных сил США 22-летняя Мэдисон Марш. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Конкурс проходил в городе Орландо, штат Флорида. В финале состязания приняли участие 11 девушек, которые соревновались в четырех раундах: проходе в украшенной стразами одежде, обсуждении актуальных тем, конкурсе талантов и выходе в вечернем бальном платье.

В конкурсе талантов Мэдисон Марш поведала историю о том, как в 16 лет сумела получить лицензию пилота. Отмечается, что уроженка Колорадо стала первым действующим офицером ВВС США, который получил титул «Мисс Америка».

В 2023 году в конкурсе победила студентка и обладательница титула «Мисс Висконсин» Грейс Станке. На конкурсе она играла на скрипке и поразила судей своими ответами во время красной дорожки и финального тура.