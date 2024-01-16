Невеста решила расстаться с женихом после одного его комментария

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она решила расстаться с женихом после одного его комментария.

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Автор поста написала, что никогда не хотела иметь детей. «Мой парень всегда знал об этом, мы встречались до помолвки три года, а недавно он сделал мне предложение», — отметила она. Героиня истории добавила, что спустя полгода после помолвки ее возлюбленный начал говорить о детях.

Недавно, по словам невесты, у ее сестры родилась дочь. «После этого мой жених начал постоянно говорить о том, что разочарован в моем решении отказаться от материнства. Недавно он сказал моей матери, что у нас с ним все-таки будут дети», — пожаловалась девушка.

Автор поста подчеркнула, что ее мать согласилась с утверждением зятя. «Я была в шоке, потому что моя мать знает, что я не хочу детей, она поддерживала мое решение. После того как моя сестра родила, она вместе с моим женихом пытается уговорить меня завести детей», — возмутилась рассказчица. По словам девушки, мать призвала ее подумать о чувствах будущего мужа, который отчаянно хочет стать отцом.

«Я сказала жениху, что если он так нуждается в детях, то может завести их, но не со мной», — рассказала героиня истории. В ответ парень начал кричать и убеждать девушку в том, что у них будут совместные дети. «Я сняла кольцо и уехала», — заключила рассказчица.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора не выходить замуж за человека, который принуждает ее заводить детей. По мнению большинства, мужчина изначально не принимал решение будущей жены отказаться от материнства.