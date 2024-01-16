Четырехлетняя девочка покорила Эверест и установила мировой рекорд

Четырехлетняя девочка из Чехии покорила Эверест и установила мировой рекорд
Заре Шифре всего 4 года и 5 месяцев, но она уже побила мировой рекорд, покорив Эверест.
Зара стала самой молодой женщиной в мире, которая добралась до лагеря горы на высоте 5300 метров. Семья Шифра преодолела за путешествие около 270 километров.
Предыдущий рекорд принадлежал пятилетнему мальчику из Индии.
Ранее проводник-шерпа Ками Рита из Непала установил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест, покорив самую высокую вершину мира в 28-й раз, напоминает RT.