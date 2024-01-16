На чай и не только: что значит быть официантом
В Париже никого не удивляют гарсоны в возрасте. Наоборот, если в заведении взрослый персонал, к ресторану больше доверия: значит, человек дорожит работой. К счастью, калининградский сервис одним из первых в России пришёл к пониманию, что опытный официант — это ценный сотрудник, от которого во многом зависит успех ресторана. Об этом рассказывает тренер по сервису
Анастасия Уварова.
— Отношение к профессии официанта поменялось в лучшую сторону. Появилось много проектов, где сервис имеет значение. Где предпринимателю важно мнение гостя. А гость, кстати, стал очень разборчив и привередлив, в хорошем смысле этого слова. Персонал подбирается в такие проекты тщательно и осознанно.
В хорошие заведения и Сети выстраиваются очереди из соискателей. По словам эксперта, официант, как и любой другой сотрудник ресторанной индустрии, в первую очередь должен обладать навыками эффективной коммуникации.
— Всему остальному можно научить, и эта ответственность на работодателях, — отмечает Уварова.
Сейчас трудоустройство для официанта означает и начало учёбы. При этом, как говорится, совершенству нет предела, — повышение квалификации никогда не прекращается.
— Обучение должно быть постоянным, интересным и вовлекающим в процесс, — добавляет эксперт. — Например, ребятам 18-20 лет не всегда легко распознать, где граница между хорошим обслуживанием и так называемым «угодничеством», не хватает уверенности в конфликтных ситуациях. Но этому, опять же, можно научиться.
Не секрет, что важным фактором престижа работы является достойная оплата. В высокий туристический сезон официанты Калининграда могут зарабатывать 100 тысяч рублей и больше.
— Считалось, что красивым чаще оставляют щедрые чаевые, и я тоже раньше в это верила. Но теперь вижу, что харизма важнее, — говорит Анастасия Уварова. — Официант должен уметь «прочитать» гостя, который, к примеру, не хотел говорить, и обслужил его молча и тихо.
В наш век отказа от купюр и перехода на безналичный расчёт не последнюю роль играют сервисы электронных чаевых.
— Электронные чаевые, как и наличные, приносят радость, — отмечает эксперт. — И благодаря сервисам сейчас никому не доставит труда обналичить деньги.,
Оксана, 29 лет
Не особо помню первые чаевые. Не считаю деньги во время смены. И не рассказываю, чтобы не сглазить (смеётся).
Евгений, 41 год
В начале моей карьеры гости оставляли деньги не столько за сервис, сколько за атмосферу безудержного веселья. Сейчас я уже не в том возрасте, чтобы копить на что-то с чаевых: трачу их на себя и своих близких. Конечно, материальная составляющая этого вопроса очень важна, но самые сильные впечатления оставляют эмоции. Поэтому для меня самыми щедрыми чаевыми были аплодисменты артистов МХАТ, которые звучали в ресторане Dolce Vita в благодарность за нашу работу.
Татьяна, 27 лет
Первые чаевые не помню, но я люблю собирать купюры из разных стран. А ещё записки с пожеланиями гостей, даже когда они оставлены на салфетках или деньгах. Для этих посланий есть отдельное место в моём сердечке. С электронных чаевых я коплю на отпуск в Гоа, там даже есть шкала, сколько осталось. А наличные уходят на повседневные нужды.
Сергей, 26 лет
Я начал работать в 16 лет, варил кофе в палатке в парке «Юность». Потом поступил в университет, но из-за проблем в семье снова понадобились деньги. А куда студенту ещё пойти, кроме как в официанты? Я не помню первые чаевые, но точно знаю, что стал первым, кому его друг не оставил чаевых (смеётся). Сейчас коплю с чаевых на свадьбу.
Полина, 25 лет
В 2022-м я осталась без работы и нужно было срочно что-то найти. Про общепит я никогда не думала, а тут подруга, которая работала бариста, предложила попробовать. И всё сложилось. Очень хорошо помню первые чаевые. Тогда у меня ещё не было своей карты и личной страницы для начисления электронных чаевых. Я приняла стол с трясущимися руками, забила счёт на другого официанта, а перед расчётом оторвала QR-код для чаевых. Подошла, а в стаканчике было 50 рублей. Я была очень счастлива... На что я коплю? У меня есть мечта увидеть китов. Надеюсь, однажды она сбудется!
На чай и не только: Что значит быть официантом