На чай и не только: что значит быть официантом

В 2022-м я осталась без работы и нужно было срочно что-то найти. Про общепит я никогда не думала, а тут подруга, которая работала бариста, предложила попробовать. И всё сложилось. Очень хорошо помню первые чаевые. Тогда у меня ещё не было своей карты и личной страницы для начисления электронных чаевых. Я приняла стол с трясущимися руками, забила счёт на другого официанта, а перед расчётом оторвала QR-код для чаевых. Подошла, а в стаканчике было 50 рублей. Я была очень счастлива... На что я коплю? У меня есть мечта увидеть китов. Надеюсь, однажды она сбудется!