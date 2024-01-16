Болезни, от которых страдали венценосные особы

У представителей высших слоев общества был доступ к лучшей медицине своего времени. Однако даже она порой оказывалась бессильна перед недугами венценосных особ. Бывало, заболевания становились частью исторической личности, добавляя их фигурам в контексте истории дополнительные, зачастую мрачные, смыслы.

О том, чем болели властители прошлого, читайте в нашем материале.

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Синдром королевы Анны

John de Critz

Королева Анна Датская была супругой короля Якова I Стюарта, правившего Шотландией, Англией и Ирландией в XVI веке. Его супруга имела огромное влияние на двор, потому как благодаря ей стали устраивать большое количество театральных представлений. Однако в историю эта женщина вошла из-за своей болезни.

На дошедших до нас портретах императрицы можно заметить, что у нее отсутствует часть брови. Этот недуг называется гипотиреоз. При нем вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидной железы, что влияет на весь организм. В случае с королевой Анной болезнь привела к облысению части брови.

Болезнь Габсбургов

Juan Carreño de Miranda

Карла II Габсбург, занимавший испанский престол в XVII веке, получил прозвище Околдованный. Все потому что в то время люди верили, что физические и психические проблемы у человека возникают из-за колдовства. В действительности за бесплодием и неумением короля нормально говорить скрывалась болезнь.

Будущий последний король Испании родился в браке дяди и его родной племянницы. Для Габсбургов подобные браки и кровосмешение были обыденным делом. Однако из-за инцеста в семье рождались больные дети. Карл II не мог самостоятельно ходить, плохо переваривал пищу и, самое главное, имел выдающуюся нижнюю губу и вытянутый подбородок. Эти отличительные особенности монарх приобрел из-за того, что его родители приходились друг другу близкими родственниками.

Подагра

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Во времена Гиппократа подагру называли болезнью королей. Известно, что представители венценосных семей могли ни в чем себе не отказывать, поедая самые вкусные блюда, какие только умели готовить придворные повара. Из-за переедания у королей и королев нарушался обмен веществ, что приводило к накапливанию мочевой кислоты в суставах.

При подагре пациент ощущает давящую боль в суставах. Они набухают, в них повышается температура, отчего кожа на месте сустава начинает краснеть и лосниться. Приступы подагры длятся несколько дней. Самые сильные боли приходят к ночи. От этой болезни страдали Бенджамин Франклин, Наполеон III и Генрих VIII, ставший прообразом Синей Бороды.

Гемофилия

Гемофилия считается одной из тех болезней, которые чаще всего встречаются именно среди королевских семей. Она возникает в роду из-за инцеста, который в прошлые века не порицался так, как это происходит сейчас. Такие связи породили массу проблем для потомков. Одной из них стала гемофилия.

Гемофилией болели принц Англии Леопольд и принц Гессенский Фридрих. Но самым известным юношей из королевской семьи, страдающим от нее, стал цесаревич Алексей. Он был младшим ребенком в семье последнего российского императора Николая II и его жены Александры Федоровны. Алексей Николаевич всю жизнь страдал от кровотечений, но умер он, будучи расстрелянным после Революции 1917 года, когда в стране пала монархия и пришла власть Советов.