Блогер Дава пережил ураган на Маврикии и сравнил его с адом

Популярный российский блогер и рэпер Давид Манукян, более известный широкой публике под псевдонимом Дава, отдыхающий на Маврикии, рассказал о том, как пережил бушевавший на курорте ураган. Об этом он написал в своих социальных сетях.

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— Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду, — поделился переживаниями Манукян.

Блогер также описал обстановку на курорте во время урагана словами «бежать было некуда».

Порядка тысячи туристов из России сейчас могут находиться на Маврикии, который захлестнули сильные ливни из-за циклона «Белаль». Путешественникам ничего не угрожает, они находятся в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Из-за ливней в столице островного государства Порт-Луи произошли подтопления.